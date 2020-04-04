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 В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

На это время перемещение людей максимально ограничивается, местные власти призывают жителей области не выходить на улицу.

Об этом глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Оставайтесь дома. В это время органы местного самоуправления обеспечат во всех населенных пунктах дезинфекцию дорог и улиц, которая будет проводиться три раза в день", — пояснил Осачук.

Ранее он сообщил, с 13:00 субботы, 4 апреля до 6:00 понедельника, 6 апреля вводятся ограничения на передвижение людей. Осачук призвал людей приобрести необходимые продукты с расчетом на двое суток.

Читайте также: Здоровым людям на самоизоляции можно выходить из дома 2 раза в неделю, больным нельзя вообще, будем контролировать, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3186779
 
 
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ну вот и причина таких конкретновременных ограничений на передвижение. я вчера, чёт подумал, шо будут с вертолётов обрабатывать.
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А шо? Повернув гастарбайтерів додому, як і обіцяв. Пацан сказал - пацан сделал.
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Мне страшно даже представить как он выполнит обещанье закончить войну после таких возвращений В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 9530
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Дезінфекція не має підтвердженої ефективності, краще поливати вулиці звичайною водою, щоб змивати пил який може утримувати в собі коронавірус і вітром може розносити вірус по вікнам громадян. Центральна влада має розробляти рекомендації для місцевої влади по боротьбі з коронавірусом, щоб гроші не витрачались на безглузді дезінфекції! Під'їзди потрібно мити якомога краще, а не дезінфіковувати, бо саме миття забирає пил та бруд з яким вірус може бути занесений в квартири!
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Дезинфекция в Грузии - НЕТ НИ ОДНОГО ИНФЕЦИРОВАННОГО КОРОНОВИРУСОМ НА СЕГОДНЯ ! В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 6615
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Цікаво який процент тих хто захворів від віруса з асфальту?

Може дешевше корита поставити з поролоном і рідиною, щоб ті хто ступають дезінфектували нижню частину взуття.
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Ультрафиолет убивает вирус за 3 часа (Комаровский), можно вообще ничего не делать с вирусом. А дороги моют чтобы пыль не летала.
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Заплати каждому горожанину 1000$ и они остануться дома., как в США. Шо, слабо В каждом населенном пункте Черновицкой области на выходных продезинфицируют улицы, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 8707
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Залишаться лише ті хто не має грошей і вимушений працювати, але ці люди по вулиці не шляються. Ті хто на стадіонах грає, шашлики пивко на природі, ці гроші мають на роботу не ходять але і вдома не сидять, їм 1тисяча доларів як і власна або чужа безпека до одного місця.
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Треба дезінфекувати мозок зеленим дегенератам. Що не день - то добридень. Тролейбуси по 2-3 людини перевозять по спецпропусках бо шмаркля завіз заразу в Україну. Чорти б його взяли. Скоро будемо дихати по спецдозволах
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