 "Власть должна действовать, чтобы не допустить медицинской и экономической пандемии", - участники Киевского форума по безопасности. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фонда "Відкрий Україну", это подчеркнули участники Киевского форума во время онлайн-дискуссии "Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?".

В мероприятии приняли участие основатель фонда "Відкрий Україну" Арсений Яценюк, вновь назначенный министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Участники отметили, что хотя Украина сейчас и находится в лучшем состоянии благодаря проведенным начиная с 2014 года структурным реформам, власть должна продолжить сотрудничество с МВФ и поддержать бизнес и граждан.

Модератор дискуссии - член наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну", бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, отметил, что в 2014-2016 многое удалось сделать, несмотря на огромные дискуссии и дебаты: "Этот опыт надо использовать сегодня, и использовать в плюс, использовать возможность развития".

Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Відкрий Україну" Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас Украину окружает пандемический и мировой экономический кризис. Он подчеркнул, что самое главное, чтобы президент, правительство и парламент безотлагательно принимали решения, в частности, о сотрудничестве с Международным валютным фондом, чтобы не допустить дефолта: "Без программы с МВФ Украина объявит дефолт, а объявит дефолт - станет банкротом не знаю на сколько лет".

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"Меня удивляет, почему монобольшинство не выполняет свою ключевую функцию. Они сейчас, имея 254 голоса, должны голосовать все. Вот здесь нужен сейчас турборежим", - добавил Яценюк.

"Каждый член парламента, который не проголосует за законы, необходимые для сотрудничества с Международным валютным фондом, будет персонально нести ответственность за банкротство страны и банкротство граждан Украины", - отметил экс-премьер. Он также призвал создать на базе правительства антикризисный центр при участии бизнеса и экспертов, чтобы выработать план действий "как выжить государству, как выжить бизнесу, как выжить людям".

Вновь назначенный министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что хотя ситуация в стране сложная, но она является контролируемой. Он сообщил, что Минфин подготовил изменения в госбюджет, которые решают вопрос сбалансирования бюджета и предусматривают создание так называемого фонда борьбы с коронавирусом объемом около 97 млрд гривен: "Мы не будем, например, создавать какие-то популистские вещи, но наиболее незащищенные категории граждан, в первую очередь пенсионеры, граждане, потерявшие вынужденно работу, которые вынуждены будут получать определенную социальную помощь, врачи будут защищены. То есть, этот фонд именно предусмотрен для таких целей", - сказал Марченко.

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По его словам, Министерство финансов также активно ведет переговоры с МВФ и уже согласовало рамки доходов и дефицита. "Остается согласовать технический меморандум, сегодня опять-таки будет очередной раунд переговоров, редакционные некоторые вещи. Также остается проголосовать закон о банках, так называемый зомбибанки-закон". "Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", - добавил он. Кроме того, по словам министра, правительство планирует максимально сохранить капитальные расходы, в частности, на строительство дорог: "Это позволит нам каким-то образом оживить экономическую активность, создать спрос государства на рынке металлопродукции, другой продукции, рабочие места".

Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала сравнил нынешний кризис с предыдущими, отметив, что Украина сейчас входит в кризис лучше подготовленной благодаря реформам, которые были проведены за последние 6 лет. "Последние 6 лет проводилась очень консервативная фискальная и монетарная политика, у нас гораздо лучше подготовлен финансовый сектор, у нас последние 5 лет есть независимый Национальный банк", - сказал он, отметив также капитализацию банковской системы, меньшую зависимость от падения экспорта и проведенную реформу "Нафтогаза", после которой компания стала прибыльной. Фиала отметил, что коронавирус повлечет наибольшее падение мирового ВВП за последние 90 лет. "Если мы в Украине добьемся падения ВВП только на 5% - это будет очень хороший результат, и для этого придется хорошо поработать".

Он отметил, что сейчас Правительство должно сфокусироваться на защите населения от распространения коронавирусной болезни, "но постепенно либерализовать режим карантина в течение мая-июня так, чтобы сохранить рабочие места и чтобы дать возможность компаниям работать и платить налоги". Кроме того, Верховная Рада должна принять законы, необходимые для сотрудничества с МВФ, чтобы избежать дефолта: "Потому что если мы наложим на те проблемы, которые я перечислил в Украине и в мире, еще дефолт, то у нас будет и безработица, и падение ВВП исчисляться десятками процентов, и мы действительно не восстановим тот уровень благосостояния еще много лет".

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер также подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с МВФ, чтобы избежать дефолта. "Если дефолт будет - это будут сотни тысяч потерянных рабочих мест, это будут жизни украинцев, которые будут страдать", - сказал он. Он также отметил, что бизнес понимает, что не сможет в этом году достичь поставленных финансовых целей, но будет пытаться сохранить рабочие места: "Большинство поняли, что увольнять персонал также не будут. Почему? Потому что позже нанимать персонал очень трудно, и лучшие кадры, команды, которые уже построены, бизнес старается их однозначно удержать". Кроме того, президент Американской торговой палаты призвал власти в связи с необходимостью работать в условиях карантина ускорить введение цифровых сервисов в сфере бизнеса.

Старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд подчеркнул, что введенные в Украине карантинные меры позволили не допустить распространения болезни, как это происходит сейчас в США. В то же время, по его мнению, карантинные мероприятия должны продолжаться 2-3 месяца и власть должна помочь финансово гражданам, которые могут потерять из-за этого работу. "Также надо иметь отличные отношения с МВФ. И поэтому очень важно принять законы о бюджете и банковский закон", - сказал он. Он также раскритиковал действия правительства. "Не работает правительство в последнее время. Когда господин Яценюк был премьер-министром - тогда Кабмин работал. Собирались министр финансов, министр экономики, и тут же должен быть глава НБУ, премьер-министр, заместитель премьера, и обсуждать экономическую политику раз в неделю. Как-то не сложилось последние полгода".

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Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин отметил, что ожидается падение ВВП более чем на 5-7%, а дефицит бюджета будет гораздо больше, чем прогнозирует правительство. "В критической ситуации, которая есть сегодня, нам нужно переходить к монетарной и фискальной экспансии, нужна активная стимуляция как монетарных, так и фискальных показателей. Зацикленность центрального банка на инфляционном спасении сейчас - я бы не сказал, что это политика кризисного периода", - сказал он. Юрчишин также подчеркнул, что власти должны принять меры, чтобы экономика могла стартовать не с нуля после завершения кризиса, в частности, снизить налог на прибыль для новых инвестиционных проектов и оказать поддержку промышленности.

Подводя итоги, модератор дискуссии Даниил Лубкивский отметил, что есть два основных тезиса: "С одной стороны, тезис о том, чтобы объединить вокруг действий правительства усилия экспертов и специалистов, которые могли бы предложить рациональный и разумный план действий. С другой стороны, нам нужно объединить усилия для того, чтобы апеллировать к нашим западным партнерам и международным финансовым институтам для того, чтобы получить для Украины самое важное, что нам сегодня нужно, - это ресурсы".

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