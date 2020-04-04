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 "Власть должна действовать, чтобы не допустить медицинской и экономической пандемии", - участники Киевского форума по безопасности. ВИДЕО

Украинская власть должна срочно принять меры для эффективной борьбы с пандемией коронавирусной болезни и не допустить дефолта страны и падения уровня жизни граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу фонда "Відкрий Україну", это подчеркнули участники Киевского форума во время онлайн-дискуссии "Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?".

В мероприятии приняли участие основатель фонда "Відкрий Україну" Арсений Яценюк, вновь назначенный министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Участники отметили, что хотя Украина сейчас и находится в лучшем состоянии благодаря проведенным начиная с 2014 года структурным реформам, власть должна продолжить сотрудничество с МВФ и поддержать бизнес и граждан.

Модератор дискуссии - член наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну", бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский, отметил, что в 2014-2016 многое удалось сделать, несмотря на огромные дискуссии и дебаты: "Этот опыт надо использовать сегодня, и использовать в плюс, использовать возможность развития".

Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Відкрий Україну" Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас Украину окружает пандемический и мировой экономический кризис. Он подчеркнул, что самое главное, чтобы президент, правительство и парламент безотлагательно принимали решения, в частности, о сотрудничестве с Международным валютным фондом, чтобы не допустить дефолта: "Без программы с МВФ Украина объявит дефолт, а объявит дефолт - станет банкротом не знаю на сколько лет".

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"Меня удивляет, почему монобольшинство не выполняет свою ключевую функцию. Они сейчас, имея 254 голоса, должны голосовать все. Вот здесь нужен сейчас турборежим", - добавил Яценюк.

"Каждый член парламента, который не проголосует за законы, необходимые для сотрудничества с Международным валютным фондом, будет персонально нести ответственность за банкротство страны и банкротство граждан Украины", - отметил экс-премьер. Он также призвал создать на базе правительства антикризисный центр при участии бизнеса и экспертов, чтобы выработать план действий "как выжить государству, как выжить бизнесу, как выжить людям".

Вновь назначенный министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что хотя ситуация в стране сложная, но она является контролируемой. Он сообщил, что Минфин подготовил изменения в госбюджет, которые решают вопрос сбалансирования бюджета и предусматривают создание так называемого фонда борьбы с коронавирусом объемом около 97 млрд гривен: "Мы не будем, например, создавать какие-то популистские вещи, но наиболее незащищенные категории граждан, в первую очередь пенсионеры, граждане, потерявшие вынужденно работу, которые вынуждены будут получать определенную социальную помощь, врачи будут защищены. То есть, этот фонд именно предусмотрен для таких целей", - сказал Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин рассчитывает до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет, - министр Марченко

По его словам, Министерство финансов также активно ведет переговоры с МВФ и уже согласовало рамки доходов и дефицита. "Остается согласовать технический меморандум, сегодня опять-таки будет очередной раунд переговоров, редакционные некоторые вещи. Также остается проголосовать закон о банках, так называемый зомбибанки-закон". "Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", - добавил он. Кроме того, по словам министра, правительство планирует максимально сохранить капитальные расходы, в частности, на строительство дорог: "Это позволит нам каким-то образом оживить экономическую активность, создать спрос государства на рынке металлопродукции, другой продукции, рабочие места".

Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала сравнил нынешний кризис с предыдущими, отметив, что Украина сейчас входит в кризис лучше подготовленной благодаря реформам, которые были проведены за последние 6 лет. "Последние 6 лет проводилась очень консервативная фискальная и монетарная политика, у нас гораздо лучше подготовлен финансовый сектор, у нас последние 5 лет есть независимый Национальный банк", - сказал он, отметив также капитализацию банковской системы, меньшую зависимость от падения экспорта и проведенную реформу "Нафтогаза", после которой компания стала прибыльной. Фиала отметил, что коронавирус повлечет наибольшее падение мирового ВВП за последние 90 лет. "Если мы в Украине добьемся падения ВВП только на 5% - это будет очень хороший результат, и для этого придется хорошо поработать".

Он отметил, что сейчас Правительство должно сфокусироваться на защите населения от распространения коронавирусной болезни, "но постепенно либерализовать режим карантина в течение мая-июня так, чтобы сохранить рабочие места и чтобы дать возможность компаниям работать и платить налоги". Кроме того, Верховная Рада должна принять законы, необходимые для сотрудничества с МВФ, чтобы избежать дефолта: "Потому что если мы наложим на те проблемы, которые я перечислил в Украине и в мире, еще дефолт, то у нас будет и безработица, и падение ВВП исчисляться десятками процентов, и мы действительно не восстановим тот уровень благосостояния еще много лет".

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер также подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с МВФ, чтобы избежать дефолта. "Если дефолт будет - это будут сотни тысяч потерянных рабочих мест, это будут жизни украинцев, которые будут страдать", - сказал он. Он также отметил, что бизнес понимает, что не сможет в этом году достичь поставленных финансовых целей, но будет пытаться сохранить рабочие места: "Большинство поняли, что увольнять персонал также не будут. Почему? Потому что позже нанимать персонал очень трудно, и лучшие кадры, команды, которые уже построены, бизнес старается их однозначно удержать". Кроме того, президент Американской торговой палаты призвал власти в связи с необходимостью работать в условиях карантина ускорить введение цифровых сервисов в сфере бизнеса.

Старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд подчеркнул, что введенные в Украине карантинные меры позволили не допустить распространения болезни, как это происходит сейчас в США. В то же время, по его мнению, карантинные мероприятия должны продолжаться 2-3 месяца и власть должна помочь финансово гражданам, которые могут потерять из-за этого работу. "Также надо иметь отличные отношения с МВФ. И поэтому очень важно принять законы о бюджете и банковский закон", - сказал он. Он также раскритиковал действия правительства. "Не работает правительство в последнее время. Когда господин Яценюк был премьер-министром - тогда Кабмин работал. Собирались министр финансов, министр экономики, и тут же должен быть глава НБУ, премьер-министр, заместитель премьера, и обсуждать экономическую политику раз в неделю. Как-то не сложилось последние полгода".

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Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин отметил, что ожидается падение ВВП более чем на 5-7%, а дефицит бюджета будет гораздо больше, чем прогнозирует правительство. "В критической ситуации, которая есть сегодня, нам нужно переходить к монетарной и фискальной экспансии, нужна активная стимуляция как монетарных, так и фискальных показателей. Зацикленность центрального банка на инфляционном спасении сейчас - я бы не сказал, что это политика кризисного периода", - сказал он. Юрчишин также подчеркнул, что власти должны принять меры, чтобы экономика могла стартовать не с нуля после завершения кризиса, в частности, снизить налог на прибыль для новых инвестиционных проектов и оказать поддержку промышленности.

Подводя итоги, модератор дискуссии Даниил Лубкивский отметил, что есть два основных тезиса: "С одной стороны, тезис о том, чтобы объединить вокруг действий правительства усилия экспертов и специалистов, которые могли бы предложить рациональный и разумный план действий. С другой стороны, нам нужно объединить усилия для того, чтобы апеллировать к нашим западным партнерам и международным финансовым институтам для того, чтобы получить для Украины самое важное, что нам сегодня нужно, - это ресурсы".

Смотрите: Киевский форум по безопасности: Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса.ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3186760
 
 
 Топ комментарии
 
Тот, кто "искрометно" шутил про "синьор голодомор" вдруг сам превратился в "кретин карантин".
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так власть же действует ...вам през Вован скоро еще видосиков наснимает.
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останнім часом ті відоси непереконливі.
аудиторія їм не вірить, він наче з іншої планети, яка не розуміє життя на Землі.
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Влада діє неефективно і непрофесійно, тому владі зараз потрібно припинити активні дії, бо своїми діями влада наносить збитки страшніші ніж коронавірус! Перша помилка влади це невведення Воєнного стану, який би дав правові підстави для обмежень на пересування та на примусову обсервацію! Але час вже пішов і його не повернеш, зараз вже потрібно негайно послабити карантинні обмеження, запустити транспорт та виробництва, роботу офісів та підприємств, магазинів та торгових центрів, бо не буде продажів і не буде податків в бюджет! Влада має зрозуміти що в Німеччині немає масочного режиму і немає окулярів на всіх продавцях але відсоток смертей в Німеччині самий маленький! В Швеції працюють ресторани та магазини і там теж немає катастрофічного положення з вірусом! Може влада нарешті зрозуміє що суть боротьби з коронавірусом не в масках і не в окулярах а в реальній боротьбі з очагами захворювання! Поки що влада як малахольний Дон Кихот - бореться з вітряками, а проблему локалізації коронавірусу ніхто реально не вирішує! Потрібно виявляти хворих на коронавірус і проводити протиепідемічні заходи в окремих будинках, кварталах, вулицях - поливати вулиці, перевіряти всіх мешканців найближчих будинків тестами ПЦР, обмежувати пересування в цьому районі, вводити режим Надзвичайного стану в певному населеному пункті. Призначення непрофесіонала Степанова на посаду міністра МОЗ це катастрофа - це вже програш в боротьбі з коронавірусом, бо МОЗ має бути головним штабом боротьби і міністр МОЗ має бути суперпрофесіоналом в медицині, це має бути Супрун або інших лікар висого рівня з досвідом роботи в найкращих медичних установах США, Європи або Ізраїлю! А призначати чиновника-невдаху керувати МОЗ - це миттєвий провал, це помилка гірша за злочин! А ці говорящі голови на відео - брешуть (крім Юрчишина), хтось для того щоб похвалити владу, а хтось зі своїх особистих інтересів, але все що говорять всі ці люди не має цінності - немає конкретних пропозицій для влади як далі діяти! Потрібно створити дорожну карту дій для влади на цей і наступний рік, щоб визначити головні пріоритети державної політики, бо поки що влада сама не може визначитись за що їй хапатись в першу чергу, метається від одного до іншого як гівно в ополонці.
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Птица счастья завтрашнего дня
Не летает в наши зебеня
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Не перймайтесь. Все будет - разгул пандемии, дефолт, нищета, безработица, пустые полки магазинов, рост преступности. 90е покажутся раем. Приходит время платить зебилам за свой выбор Галабародька, дорого платить. "Власть должна действовать, чтобы не допустить медицинской и экономической пандемии", - участники Киевского форума по безопасности - Цензор.НЕТ 2136
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Тот, кто "искрометно" шутил про "синьор голодомор" вдруг сам превратился в "кретин карантин".
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Сборище соросятника!Опять Украину в долговое рабство загоняют! Кулявлоб -дерьмо!
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Примите закон про банки+бюджет и все что от вас надо
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Для того, чтобы власть действовала, есть одно обязательное условие - наличие такой власти, а не то, что сейчас. С чем вас, зебики, и поздравляю.
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Так Мальдивский уже не привласти, так воровать не будут.
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А мне нравится идея с дефоолтом потому что вот уже 10 лет мы набираем в МВФ деньги и ничего не меняется кроме увеличения налогов, цен и зарплат чиновников! А так каждый будет за себя!
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дефолт это не обнуление долгов. их никто не отменит дурья твоя башка мускорта
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А я не пишу об обнулении долгов. Просто возможно после такой встряски все наконец то поймут что без реальной борьбы с коррупцией Украина как государство прекратит существование.
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ну то понятно. встряска. только из тех кто по твоему мнению должен "все понять". часть сдохнет от голода, часть прибьют бандиты, а часть будет жить хуже чем в африке. ты хочешь? я - точно нет.
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Хто все? 73% дибилов ? Они должны что то понять? Сколько им нужно на это времени? Есть ли шанс превратить их в нормальных вменяемых людей? Есть у вас столько, сможете столько ждать?

21.04.19 для меня Украина как страна закончилась, осталось только государство.
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Встряснут - тебя, а понять должны то другие. Или ты согласен, чтобы тебя трясли, ради того, чтобы ктото, чтото, возможно понял?
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На следующий день после объявления дефолта страна ляжет под х.йла и вступит в тайожное дерьмо за кредиты из орды - жОППа озвучила свои постдефолтные планы
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Идиот. Дефолт - это обесценятся ВСЕ гривны во ВСЕХ карманах.
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Опять лозунги и призывы. Просто дайте людям без ваших разрешений, сертификатов и т. д. делать маски, защитные халаты, дезсредства. Найдутся умельцы и починят неисправные аппараты ИВЛ. Так чиновники же бояться, что останутся не у дел.
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Таааааааак.... Что такое "экономическая пандемия"(с)? И есть ли коммунальная, фруктовая и бензиновая пандемия?
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Фантастические долбо*бы. Во всем мире не знают, как с распространением коронавируса бороться и только украинская медицина знает и даже форумы созывает по распространению своего опыта. Только там почему-то бизнесмены. Это даже не смешно, а печально.
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МЫ ЭТО И ЕСТЬ ВЛАСТЬ И НАД НАМИ НИКТО НЕ ВЛАСТЕН КРОМЕ БОГА А ПОСЕМУ С НАМИ БОГ И МЫ ПОБЕДИМ !!!
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Та не переймайтесь так,недовго вам грабувати залишилось.
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Властям некогда. На Кипре проблемы, которые вряд ли кто ожидал. Им нужно что-то с этим срочно делать. Иначе отсидки не миновать. А потому, какая пандемия, какая экономика, когда киприоты взялись за фирмы зеленского, которые фигурировали в выводе денежек из привата?
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głodny dużo je, rozgniewany dużo mówi (голодный много ест, сердитый много говорит)
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Власть должна действовать, -- как это прочитал , обоцался от смеха . Какая власть в Украине?
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Поздно усрались. Нужно было раньше думать когда заразных тысячами завозили в Украину. Теперь только деньги делят которые выделяются типо на борьбу с епидемией.
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Добре що не Потроссяка при владі, той би вже розвалив економіку, знищив країну і вивіз все награбоване знову на Мальдіви.
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Ето мне напоминает точь в точь ситуацию в 2014 году когда *украинская* власть пускала в Украину тысячи росийских боевиков, рассказывая что мы европа и либералы и не можем иначе, а потом начали делать попытки сдержать их продвижение вглубь страны. В результате либералы стали терпилами
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Власть,устами ВладимАлессандровича,всм ясно сказала - она ничего никому не должна.
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