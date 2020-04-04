 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Материалы по теме: Коронавирус и карантин
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А хто буде боротись сам з собою?
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Ви помиляєтесь - це не констатація фактів це дезінформація. Невже Ви вірите в те що в Києві навіть по його інформації вже 200 людей хворих а в Миколаївські області - ЖОДНОГО???
- авторам ідеї має бути зрозуміло, що це -не лише допомога, але й шлях до централізованого і масового зараження людей коронавірусом...?
До кого не дійшло "розтувкмачу".... бо ця ініціатива -"обоюдогострий меч"...
- Якщо працівник пошти заразиться випадково, то він, не знаючи, не підозрюючи цього - за період інкубації і до моменту виникнення в нього проявів - рознесе хворобу ВСІМ десяткам (сотням) сімей, кому за 5-7 днів доставить "допомогу"...
-Щоб цього НЕ сталося, чи сталося в менших масштабах - він після кожної доставки мав би повністю міняти одежу і проходити повну дезінфекцію сам і транспортних засобів, якими користуватиметься під час роботи... Але, щоб зменшити названі ризики... згадані працівники перед початком роботи мають бути дуже ретельно підготовленими, проінструктованими та захищеними множинними комплектами засобів індивідуального захисту - на кожну поїздку... Щоденно проходити тестування на віруси...А не "тяп-ляп" - як завжди...
-Якщо ж хворі, немічні користуватимуться послугами лише своїх родичів, друзів, то зараження теоретично можливе лише двох сімей - тих, хто доставляв і кому доставили... (якщо не будуть виконані вищезгадані умови)
03.04.20 22:50 - Найближчими днями "Укрпошта" запустить для літніх людей безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків, - заступник голови ОП Тимошенко "Укрпошта" найближ...
"Благодатний Вогонь не сходить - його запалюють. Це древній обряд. Особливо популярним він став 2002 року, коли НТВ викупило права трансляції. Якщо Вогонь не зійде в прямому ефірі НТВ, це точно буде кінець "русского міра", - сказав він у коментарі OBOZREVATEL.
У цьому контексті протоієрей підкреслив, що "Бог робить чудеса, але не на потіху людям. Так, це обман. Але наша віра не на тому заснована".https://www.obozrevatel.com/ukr/society/svyaschenik-ptsu-peredrik-kinets-russkogo-mira-v-peredden-velikodnya.htm
У всьому світі захворіли понад 1 млн осіб, з яких померли понад 50 тисяч.
9:28 - У китайському місті Ухань, яке стало епіцентром зараження COVID-19, вчені виявили коронавірус нового типу SARS-CoV-2.
8:34 - Коронавірус дістався київського підприємства "Укроборонпром". Заражений чоловік перебуває у важкому стані в одній зі столичних лікарень.
8:01 - Американська співачка Pink і її трирічний син заразилися коронавірусом COVID-19.
2:28 - Рівень смертності від коронавірусу у штаті Нью-Йорк досяг нового максимуму - 562 особи за добу. За останні 24 години щогодини вмирало 23 особи, заявив губернатор штабу Ендрю Куомо,
2:06 - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у п'ятницю, 3 квітня, відвідав Тернопільську область, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу COVID-19 в країні. Він проінспектував лікарні та поспілкувався з персоналом, а також провів засідання обласного штабу.
Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавірус ......
Patriotoff
@PatriotoffUA
·10 чЖуткое видео из Италии, где пол больницы в Бергамо усеян погибшими от коронавируса... Сидите дома!!!https://twitter.com/i/status/1246180286620225536