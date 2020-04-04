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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине, а также о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав 4 апреля опубликует рекомендации по правилам похорон умерших от коронавируса, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3186756
 
 
 Топ комментарии
 
А хто буде боротись сам з собою?
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Ви помиляєтесь - це не констатація фактів це дезінформація. Невже Ви вірите в те що в Києві навіть по його інформації вже 200 людей хворих а в Миколаївські області - ЖОДНОГО???
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Интересно, почему государство не додумалось за 30 лет ввести в стране чрезвычайное положение для борьбы с коррупцией?
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В Украину за минувшие сутки вернулись более 7 тыс. украинцев, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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Щоб не сталося те, -що називається : "добрими намірами та- дорога в пекло"...
- авторам ідеї має бути зрозуміло, що це -не лише допомога, але й шлях до централізованого і масового зараження людей коронавірусом...?
До кого не дійшло "розтувкмачу".... бо ця ініціатива -"обоюдогострий меч"...

- Якщо працівник пошти заразиться випадково, то він, не знаючи, не підозрюючи цього - за період інкубації і до моменту виникнення в нього проявів - рознесе хворобу ВСІМ десяткам (сотням) сімей, кому за 5-7 днів доставить "допомогу"...
-Щоб цього НЕ сталося, чи сталося в менших масштабах - він після кожної доставки мав би повністю міняти одежу і проходити повну дезінфекцію сам і транспортних засобів, якими користуватиметься під час роботи... Але, щоб зменшити названі ризики... згадані працівники перед початком роботи мають бути дуже ретельно підготовленими, проінструктованими та захищеними множинними комплектами засобів індивідуального захисту - на кожну поїздку... Щоденно проходити тестування на віруси...А не "тяп-ляп" - як завжди...
-Якщо ж хворі, немічні користуватимуться послугами лише своїх родичів, друзів, то зараження теоретично можливе лише двох сімей - тих, хто доставляв і кому доставили... (якщо не будуть виконані вищезгадані умови)

03.04.20 22:50 - Найближчими днями "Укрпошта" запустить для літніх людей безкоштовний сервіс доставки продуктів і ліків, - заступник голови ОП Тимошенко "Укрпошта" найближ...

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Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін заявив, що, якщо на Великдень в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі не буде сходження Благодатного Вогню, це принесе "кінець "русскому міру".
"Благодатний Вогонь не сходить - його запалюють. Це древній обряд. Особливо популярним він став 2002 року, коли НТВ викупило права трансляції. Якщо Вогонь не зійде в прямому ефірі НТВ, це точно буде кінець "русского міра", - сказав він у коментарі OBOZREVATEL.
У цьому контексті протоієрей підкреслив, що "Бог робить чудеса, але не на потіху людям. Так, це обман. Але наша віра не на тому заснована".https://www.obozrevatel.com/ukr/society/svyaschenik-ptsu-peredrik-kinets-russkogo-mira-v-peredden-velikodnya.htm
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9:28 - У китайському місті Ухань, яке стало епіцентром зараження COVID-19, вчені виявили коронавірус нового типу SARS-CoV-2.
8:34 - Коронавірус дістався київського підприємства "Укроборонпром". Заражений чоловік перебуває у важкому стані в одній зі столичних лікарень.
8:01 - Американська співачка Pink і її трирічний син заразилися коронавірусом COVID-19.
2:28 - Рівень смертності від коронавірусу у штаті Нью-Йорк досяг нового максимуму - 562 особи за добу. За останні 24 години щогодини вмирало 23 особи, заявив губернатор штабу Ендрю Куомо,
2:06 - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у п'ятницю, 3 квітня, відвідав Тернопільську область, яка стала одним з епіцентрів поширення коронавірусу COVID-19 в країні. Він проінспектував лікарні та поспілкувався з персоналом, а також провів засідання обласного штабу.
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Толку від цих брифінгів нуль. Констатація фактів.
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Ви помиляєтесь - це не констатація фактів це дезінформація. Невже Ви вірите в те що в Києві навіть по його інформації вже 200 людей хворих а в Миколаївські області - ЖОДНОГО???
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У Киіві ні 200, але 2000 людей хворих. Дезінформація іде з офіційних джерел.
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Кроме МОЗ - также: УЗ, Автодор, МОбр... - Сидите Дома, будут цельіми вагоньі, дороги, школьі, лес...
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Как пополнить бюджет ! Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2766

Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавірус ......
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Patriotoff

@PatriotoffUA

·10 чЖуткое видео из Италии, где пол больницы в Бергамо усеян погибшими от коронавируса... Сидите дома!!!https://twitter.com/i/status/1246180286620225536
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Чому контактним особам, які повинні сидіти на самоізоляції, дозволено ходити по магазинах, аптеках ? Хто буде гарантувати, що вони вдягнуть маску, рукавички, не чхнуть на здорову людину ?
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