 Германия передала ГСЧС оснащение для борьбы с COVID-19 на 175 тысяч евро. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook.
"Все это оснащение, Фельдгузен отметила, должно помочь сдержать распространение COVID-19 в Украине.
Кроме того, Германия передала Украине транспортные средства, которые сегодня используются по всей стране для информирования - с помощью мощных громкоговорителей - украинских граждан об угрозах распространения вируса", - говорится в сообщении.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин поблагодарил Посольство Германии и немецкое правительство за помощь и отметил, что в непростые для Украины времена Германия всегда приходит на помощь одной из первых.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции, 27 больных умерли, 23 выздоровели.
1 мин. ·
Афигеть...
Vitaliy GlagolaПодписаться
13 мин.
Не можете купити маски та респіратори в аптеці? Бо вони в Словаччині!)
На виїзді із словацького міста Міхаловце поліція зупинила елітний білий Porsche Cayenne на українських номерах, а у середині 2769 медичних респіраторів типу FFP1 і FFP2. Сам українець, що кермував автівкою не зміг пояснити їх походження. Правоохороні підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з'ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну. На фото, які мені передала словацька колега Катаріна Клекарова - видно маштаби і авто на якому везли контрабанду
Ну і як все - мій телеграм-канал: https://t.me/VGlagola