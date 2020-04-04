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 Германия передала ГСЧС оснащение для борьбы с COVID-19 на 175 тысяч евро. ВИДЕО

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям оснащение на общую сумму 175 тысяч евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook.

"Все это оснащение, Фельдгузен отметила, должно помочь сдержать распространение COVID-19 в Украине.

Кроме того, Германия передала Украине транспортные средства, которые сегодня используются по всей стране для информирования - с помощью мощных громкоговорителей - украинских граждан об угрозах распространения вируса", - говорится в сообщении.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин поблагодарил Посольство Германии и немецкое правительство за помощь и отметил, что в непростые для Украины времена Германия всегда приходит на помощь одной из первых.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции, 27 больных умерли, 23 выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/v3186754
 
 
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Спасибо...но зеля это все сейчас в Италию отправит...Там оно ему нужнее....
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Заграница нам поможет - вот что и всегда (КЛЮЧЕВОЕ) понимала у нас грабящая СВОРА всех времен...- все на выборы - амЭбы
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Шварц ,тот что негр в Америке тоже на 1 млн вечнозеленых подсуетился помощью внучатым аппачей и ирокезов с гуронами ...фрицы ,получившие в свое времья лярдные бонусы от рашиста,за создание ордло на территории Независимой Украины ,тоже "монету милостыни " кинули
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Sergey Naumovich
1 мин. ·
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Vitaliy GlagolaПодписаться

13 мин.

Не можете купити маски та респіратори в аптеці? Бо вони в Словаччині!)
На виїзді із словацького міста Міхаловце поліція зупинила елітний білий Porsche Cayenne на українських номерах, а у середині 2769 медичних респіраторів типу FFP1 і FFP2. Сам українець, що кермував автівкою не зміг пояснити їх походження. Правоохороні підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з'ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну. На фото, які мені передала словацька колега Катаріна Клекарова - видно маштаби і авто на якому везли контрабанду
Ну і як все - мій телеграм-канал: https://t.me/VGlagola
Німеччина передала ДСНС обладнання для боротьби з COVID-19 на 175 тисяч євро - Цензор.НЕТ 6834
Німеччина передала ДСНС обладнання для боротьби з COVID-19 на 175 тисяч євро - Цензор.НЕТ 5622
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