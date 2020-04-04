 На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
"По состоянию на 22:00 у нас четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса на Херсонщине. Из них: мужчина, 56 лет из Таврийска; девушка, 13 лет из пгт Чаплинка; женщина, 80 лет из Херсона; 63-летняя жительница Херсона, которая контактировала с сыном, больным Covid-19", - написал Гусев.
Он отметил, что обнаружить коронавирус у первых трех человек удалось благодаря дополнительным организационным мероприятиям департамента здравоохранения ОГА и комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Больные, лежавшие в больнице с диагнозом пневмония, были дополнительно обследованы методом ПЦР. Результат анализа оказался положительным.
Сами больные отмечают, что не находились за границей и не контактировали с лицами, которые недавно вернулись в Украину. Все они под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. В подключении к аппаратам ИВЛ не нуждаются.
Все установленные контактные лица и медицинские работники находятся на самоизоляции, подчеркнул Гусев.
- нет я на ресничках.
- стоп Алена работает на дому?
- нет. Там где и снимала, но только для своих, она и до карантина работала в маске и перчатках. А в понедельник на ногти.
- ясно. Но ты ж в курсе что гроб закрыт будет?
Сидитедома…
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"
вся беда от них падлюк
А без тестов, больные на пневмонию, вылечиваются, не зная что у них "страшный" вирус .