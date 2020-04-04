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 На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА. ВИДЕО

В Херсонской области за сутки подтвердили четыре новых случая коронавируса. Три из них удалось выявить благодаря тому, что в области проверяют методом ПЦР всех больных пневмонией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"По состоянию на 22:00 у нас четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса на Херсонщине. Из них: мужчина, 56 лет из Таврийска; девушка, 13 лет из пгт Чаплинка; женщина, 80 лет из Херсона; 63-летняя жительница Херсона, которая контактировала с сыном, больным Covid-19", - написал Гусев.

Он отметил, что обнаружить коронавирус у первых трех человек удалось благодаря дополнительным организационным мероприятиям департамента здравоохранения ОГА и комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Больные, лежавшие в больнице с диагнозом пневмония, были дополнительно обследованы методом ПЦР. Результат анализа оказался положительным.

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Сами больные отмечают, что не находились за границей и не контактировали с лицами, которые недавно вернулись в Украину. Все они под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. В подключении к аппаратам ИВЛ не нуждаются.

Все установленные контактные лица и медицинские работники находятся на самоизоляции, подчеркнул Гусев.

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Источник: https://censor.net.ua/v3186749
 
 
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Пи.Си. Коронавірус розповсюджується тестами.
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Лучше поздно, чем никогда. В декабре начинать надо было... На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 897
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нужно нам отправить тесты
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"

вся беда от них падлюк На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 5207
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Лучше поздно, чем никогда. В декабре начинать надо было...
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«До того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас. Песни, резвость всякий час, Так, что голову вскружило» (с)
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- привет говорить можешь?
- нет я на ресничках.
- стоп Алена работает на дому?
- нет. Там где и снимала, но только для своих, она и до карантина работала в маске и перчатках. А в понедельник на ногти.
- ясно. Но ты ж в курсе что гроб закрыт будет?
Сидитедома…
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Ось вона, "сєрмяжная правда жізні": з'явилися, тести - з'явилися хворі.
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Пи.Си. Коронавірус розповсюджується тестами.
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нужно нам отправить тесты
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"

вся беда от них падлюк На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 5207
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Та всіх хворих на пневмонію потрібно перевіряти в першу чергу.
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Китайцы запустили миф, под который можно впарить много китайских безделушек и скупить задешево ресурсы в других странах .
А без тестов, больные на пневмонию, вылечиваются, не зная что у них "страшный" вирус .
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