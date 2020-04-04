 МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил руководитель фрации партии "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Нельзя сказать, что это идеальное решение - идти снова просить деньги в долг у МВФ. Но если экономика страны сегодня больна, а с этим мы все согласны, давайте предположим, что она больна коронавирусом. Программа МВФ - это наш ИВЛ, аппартат искуственного дыхания, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можна отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов", - подчеркнул Арахамия.
Поэтому необходимо выполнить требование МВФ и принять "антиколомойский" закон.
"Это может быть плохое решение, но это единственное верное решение, ради которого нужно прогнуться и проголосовать этот закон", - сказал глава фракции СН.
какая-то арахамия у них дурная - не следует политики клована..
в Украине - большое количество денег, ресурсов, Украина богата, а все, кто приходит в власти - набивает свои карманы и просит у соседей на пропитание, переводя в приватные офшоры выпрошенное на Украину.. .
в Украине - чуть ли не самое большое количество миллиардеров, которые могут безвозмездно вложить в экономику Украины, потому, что все олигархи - свои миллионы наворовали..
не надо просить у всего мира, а потом разворовывать..
просто, не надо воровать олигархам и их слугам - президентам с депутанами и министрами..
Соответствующие кадры появились на странице "Баба і кіт" в Facebook, передает Politeka.
В кадре Арахамия рассказал, что четыре года "не слазит" с продукции компании, при этом он с восторгом рассказывал о вкусных салатах и бутербродах.
Но господам управляющим ваша шутка понравилась!)
Отличный патриот, да, Зебилы?
покажут быдлу, где их земля ....
PS/ Честное слово- чистая наркомания, когда больной под ломкой тащит всё из дома, обманывая своих домочадцев ради очередной дозы.
водой крым эти мрази уже снабдили ....
опзж тупо собрали сливки
дурной народ голосует за подонков
ЮВТ единственный шанс Украинцев
8млрд это ниочем в эпидемию.
Нас пугат дефолтом с 14го года, говорят, что на условиях МВФ подкачки что-то изменят, а становится все хуже.
Захват земли и монополизация рынка продуктов, захват Ино банками земли и голод и рост цен на продукты ничем не лучше чем Дефолт.
Цены на продукты растут в геометрической прогрессии несмотря на то, что дефолта типа нет.
Так что нам это дало, что землю захватили?
Она добавила, что более 90 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ из-за коронавируса. Глава МВФ отметила, что они никогда не видели такого роста запросов на срочную помощь.