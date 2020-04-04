 МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил руководитель фрации партии "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что это идеальное решение - идти снова просить деньги в долг у МВФ. Но если экономика страны сегодня больна, а с этим мы все согласны, давайте предположим, что она больна коронавирусом. Программа МВФ - это наш ИВЛ, аппартат искуственного дыхания, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можна отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов", - подчеркнул Арахамия.

Поэтому необходимо выполнить требование МВФ и принять "антиколомойский" закон.

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"Это может быть плохое решение, но это единственное верное решение, ради которого нужно прогнуться и проголосовать этот закон", - сказал глава фракции СН.