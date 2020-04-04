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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (421) дефолт (386) МВФ (2863) Арахамия (282)

 МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Украина вынуждена предпринимать меры по спасению своей экономики в условиях кризиса, поэтому ей необходимо идти на условия МВФ для продолжения сотрудничества.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил руководитель фрации партии "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что это идеальное решение - идти снова просить деньги в долг у МВФ. Но если экономика страны сегодня больна, а с этим мы все согласны, давайте предположим, что она больна коронавирусом. Программа МВФ - это наш ИВЛ, аппартат искуственного дыхания, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можна отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов", - подчеркнул Арахамия.

Поэтому необходимо выполнить требование МВФ и принять "антиколомойский" закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ

"Это может быть плохое решение, но это единственное верное решение, ради которого нужно прогнуться и проголосовать этот закон", - сказал глава фракции СН.

Источник: https://censor.net.ua/v3186737
 
 
 Топ комментарии
 
за экономику вам не этот аппарат нужен, а хорошая клизма
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за экономику вам не этот аппарат нужен, а хорошая клизма
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помниться - моника шмаркля посылал этот аппарат себе "в *опу" МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7712..
какая-то арахамия у них дурная - не следует политики клована..
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Голод заставить вовка в село прибігти.
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посылали МВФ в жоппу,а теперь хотят из нее получить глоток чистого воздуха. дышите глубже
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в Украине - большое количество миллиардеров-коррупционеров, которые продолжают грабить Украину и украинцев..
в Украине - большое количество денег, ресурсов, Украина богата, а все, кто приходит в власти - набивает свои карманы и просит у соседей на пропитание, переводя в приватные офшоры выпрошенное на Украину.. .
в Украине - чуть ли не самое большое количество миллиардеров, которые могут безвозмездно вложить в экономику Украины, потому, что все олигархи - свои миллионы наворовали..
не надо просить у всего мира, а потом разворовывать..
просто, не надо воровать олигархам и их слугам - президентам с депутанами и министрами..
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график кто-то "нечаянно" перевернул.
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Всрали все,лишилось тільки боргів набрати.
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Походу ето наша вечная карма жить в долгах и нищете. Так сказать, Бог когда дал нам самую лучшую в мире землю, взамен отобрал у нас мозги и логику. Израильтянам например все наоборот, дал мозги но безжизненную пустыню.
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Суки, до вас ВВП стбильно рос! Только не заикайтесь за пандемию, падение началось намного раньше.
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ну а сейчас рожа арахамии растёт как на дрожах .
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бальная экономика у тебя в мозжечке МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6124
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а шо? не похоже? не выспался просто...
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Аппарат аппаратом, но не всегда помогает. До аппарата мозги еще нужны, а если с одним легким, может и не помочь.
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В сети всплыло еще одно видео из прошлого главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, на котором он нахваливает пирожное в качестве фуд-блогера
Соответствующие кадры появились на странице "Баба і кіт" в Facebook, передает Politeka.


В кадре Арахамия рассказал, что четыре года "не слазит" с продукции компании, при этом он с восторгом рассказывал о вкусных салатах и бутербродах.
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техникой пользования аппарата владеете?
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))) МВФ не совсем ваш аппарат.
Но господам управляющим ваша шутка понравилась!)
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а Каламойша считает, что "с западом надо покончить и идти к России просить деньги".
Отличный патриот, да, Зебилы?
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Арахамия ! Маски продали , а сейчас ищите кому бы продать апарат искуственного дыхания от МВФ ?
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Курва, до чого можна прив'язати 73 відсотки віслюків...
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Лінь мені шукати відео як голобородько посилав у жопу представника МВФ
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Ще не пора. Спочатку 73 мають зебінінців за пейса витягнути і по кіпі надавати, от тоді значить пора..
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Он уже вернулся. Ты просто уже не в теме. Времена поменялись и Зебил с Потрохом уже в дёсна целуются.
МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2940
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Порошенко хитрый жулик, запряг ишака, не погнушался ....
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мудрецы ездят на ишаках... такова традиция
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черный кондитер и фигляр, цвета бутылки))
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поки є що красти, бо Зеленський все профукає.
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Ему лучше медикам на глаза появляться не стоит... МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2184
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точно, выждал момент, теперь Порошенко с Ахметовым
покажут быдлу, где их земля ....
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Тобто він признав що зекономіка скоріше труп...
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Ещё недавно ЗЕкловуны обещали по +40% роста экономики в год и конец эпохи бедности, и вот ЗЕбильные уже заскулили про искусственное дыхание полудохлой экономики.. дорулились ЗЕмародёры.
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П@длы, как вы уже с этим задолбали- годами одно и тоже! А рожи после прихода к власти на обещаниях, что они пошлют нах МВФ, всё толще! Уже землю продали, до этого людей(массовое гастарбайтерство), дальше что!?
PS/ Честное слово- чистая наркомания, когда больной под ломкой тащит всё из дома, обманывая своих домочадцев ради очередной дозы.
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Дуже хочу побачити, як ті хто кричить про "землю продали" і про "гастарбайтерство" а далі візьмуть в руки сапку й лопату та підуть в поле землю обробляти.
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Посмотри на мой флажок! Что ты там про моё гастарбайтерство возмутился?
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Мені твоє гастарбайтерство і твій флажок до одного місця. Вся кацапня тут шифрується як не під прапорцем Італії то Франції або Німеччини.
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100раз тут слышал такое мнение о себе, за то что называю вещи своими именами, послушаю и 101раз.
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Які такі "вещи своими именами"? Не пиши чого не знаєш і на чому не розумієшся. В Україні земля розпайована ще в кінці 90-х, більше 7 млн власників земельних паїв. Майже вся земля сільськогосподарського призначення знаходиться у приватній власності. А такі політики як жулька і жопоблок наклали мораторій на продаж землі не тому, що вони так за народ. А для того, щоб дешево скупити, бо коли продаж землі заборонено, то земля не має ринкової вартості. А чорний ринок все одно існує і землю скуповують за пів ціни. Тепер подумай кому це вигідно. Тому прийняли закон про продаж для того, щоб вивести ринок землі з тіні.
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ЧМАРЬ АРАХАМИЯ! Твой аппарат искусственного дыхания - это продажа гнилых ********** на базаре города Сочи!
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чует маё серце шо патологоанатом предлагает... МВФ - это наш аппарат искусственного дыхания, чтобы удержать больную экономику, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4115 лечение
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МВф це наш апарат ШВЛ сказав Арахамія, який разом із СН за 9 місяців свого правління заразив економіку вірусом зебілізму! Економіка лежала в реанімації і не чула слова Арахамії, бо інакше би запитала чому він та інші СН отримував таку високу зарплату.
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а миллионы свои ты с какой эканомики поимел???
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Вам нужен не искусственный аппарат, а пендаль под задницу, чтобы не воровали миллиарды каждый месяц.
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абхазский отброс купил себе личный аппарат / вип палату ...
водой крым эти мрази уже снабдили ....
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Довести экономику до беды, потом слезно искать помощи, малого того, негласно признаться, шо бида в стране, точнее вы устроили "биде" над экономикой и думаете, что все ок? Ну ну. Где Ваш Голоборотько пропал, на лыжах едит помогать Украине?
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А наш госаппарат - это что-то вроде прямой кишки.
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сразу в аман..даже в украіну завозити не будуть
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ЗеГниды слыгались с Порошенком и Вакарчуком
опзж тупо собрали сливки
дурной народ голосует за подонков
ЮВТ единственный шанс Украинцев
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Какое искусственное дыхание?
8млрд это ниочем в эпидемию.

Нас пугат дефолтом с 14го года, говорят, что на условиях МВФ подкачки что-то изменят, а становится все хуже.

Захват земли и монополизация рынка продуктов, захват Ино банками земли и голод и рост цен на продукты ничем не лучше чем Дефолт.

Цены на продукты растут в геометрической прогрессии несмотря на то, что дефолта типа нет.

Так что нам это дало, что землю захватили?
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точно сказав.. ваш ****...но не наш.не для людей..
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А Зе-слуги своровавшие 100 миллиардов из Бюджета просто КРОВОСИСИ?

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Как там сказал бывший минфин - 5 ярдов в месяц крадут ЗЕбарыги? С такими темпами никакой МВФ не поможет.
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ригианальний лохторат прогекав за блазня лишбинепорох а тепер від якої зарази економіка захварала?
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила в пятницу, 3 марта, что мировая экономика практически остановилась. По ее словам, ситуация гораздо хуже, чем во время кризиса 2008-2009 года. «Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», - заявила Георгиева.
Она добавила, что более 90 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ из-за коронавируса. Глава МВФ отметила, что они никогда не видели такого роста запросов на срочную помощь.
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