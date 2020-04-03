 Сейчас в Украине ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свободу слова Савика Шустера".
"В настоящее время тестов в ПЦР-лабраториях достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю", - подчеркнул чиновник.
Тимошеноко добавил, что запущен "воздушный мост" с Китаем, через который в ежедневном режиме в Украину доставляются средства защиты: маски, очки, костюмы и т.п.
Кроме того, в Китае и Южной Корее закуплено по 100 тыс. тестов для ПЦР-исследования. Паралельно в Украине запускается отчечественное производство ПЦР-тестов, выпуск продукции начнется с середины следующей недели.
Проверьте больных "пневмонией" в больничках - ещё и "мало" окажется..
Но так как они Разобрали первый самолёт из Китая , показатель шо ему НИЗЗЯ руководить 😀😀😀
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin