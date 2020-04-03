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 Политика Украины
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 Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко рассказал, что делает власть для обеспечения в Украине необходимого количества тестов на коронавирус, защитных масок и костюмов для врачей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свободу слова Савика Шустера".

"В настоящее время тестов в ПЦР-лабраториях достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю", - подчеркнул чиновник.

Тимошеноко добавил, что запущен "воздушный мост" с Китаем, через который в ежедневном режиме в Украину доставляются средства защиты: маски, очки, костюмы и т.п.

Кроме того, в Китае и Южной Корее закуплено по 100 тыс. тестов для ПЦР-исследования. Паралельно в Украине запускается отчечественное производство ПЦР-тестов, выпуск продукции начнется с середины следующей недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тыс. ПЦР-тестов, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/v3186729
 
 
 Топ комментарии
 
Масок и халатов тоже было "достаточно" месяц назад еще.... Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8289
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Была просто полная готовность к эпидемии... Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8643
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Масок и халатов тоже было "достаточно" месяц назад еще....
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Была просто полная готовность к эпидемии... Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8643
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Якщо є надлишок тестів, то потрібно збільшувати коло перевірок, перевіряти групи ризику, тих хто повернувся з-за кордону, тих хто вже переховрів і тести не показали коронавірусу, тих в кого померли рідні від пневмонії та грипу, лікарів, військових, водіїв транспорту, поліціянтів, засуджених, чиновників, суддів, працівників сфери послуг, продавців в магазинах - бо тести дають тільки 30% чутливості на вірус і потрібно проводити ПЦР дослідження! Влада зарано розслабляється, в неї ще купа роботи! І взагалі це не питання працівників Офісу Президента, оційнювати наявність чи достатність ПЦР тестів, їх справа підносити чай Президенту і поповнювати мобільний телефон!
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Если тестировать выборочно и редко - тогда конечно "предостаточно", да и статистика будет покрасивше..
Проверьте больных "пневмонией" в больничках - ещё и "мало" окажется..
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...талпает этот бодрячок в розовых штанишках, пионер вчерашний из тимур и его команды Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7102 ......он что, знает когда этот кошмар закончится, когда еще и пик не просматривается и протестированных людей всего ничего, тестов нет по всей стране врачи - криком кричат, ну кроме как для него, такие по 3 раза на дню тестируются, для них все как всегда и во все времена есть.. Сейчас ПЦР-тестов на коронавирус достаточно, их больше, чем нужно на эту и следующую неделю, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7102...
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ты не звизди! а то потом скажете никогда такого не было и вот опять....
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ну если делать как у нас по 500 в день то да , а если хотя бы как в Польше 5000 в день ........., вы кому голову морочите копируя сценарий своих действий у Италии ?
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Тимошенко явно хочет вместо Ермака
Но так как они Разобрали первый самолёт из Китая , показатель шо ему НИЗЗЯ руководить 😀😀😀
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Той випадок коли в студії двоє Тимошенків, сказав він. Шутнік, аднака.
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27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
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