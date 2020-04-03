 В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас проходит тестирование специальный колл-центр Укрпочты. Он создан специально для пожилых людей. Будут оказываться услуги по доставке лекарств и наиболее необходимых продуктов питания", - сказал Тимошенко.
По его словам, услуги данного колл-центра сегодня были протестированы президентом Зеленским.
"Мы сами туда звонили с незнакомого номера телефона и заказали гречку. И она к нам приехала, не на Банковую, на другой адрес, за 12 часов", - собщил чиновник.
Как только тестирование закончится, Укрпочта сообщит пожилым людям номер телефона, куда можно звонить и какие услуги предоставляются.
"Пожилые люди, которые находятся в группе риска, смогут находиться дома и заказывать все необходимое", - подчеркнул замглавы ОП.
***, если эта гречка на Банковую 12 часов ехала-не доехала... Не. я понимаю, что пенсам спешить никуда..
Они с незнакомого номера...позвонили на номер который знают только они...и им доставили гречку...
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