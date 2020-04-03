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 В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

"Укрпочта" в ближайшие дни запустит для пенсионеров бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас проходит тестирование специальный колл-центр Укрпочты. Он создан специально для пожилых людей. Будут оказываться услуги по доставке лекарств и наиболее необходимых продуктов питания", - сказал Тимошенко.

По его словам, услуги данного колл-центра сегодня были протестированы президентом Зеленским.

"Мы сами туда звонили с незнакомого номера телефона и заказали гречку. И она к нам приехала, не на Банковую, на другой адрес, за 12 часов", - собщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

Как только тестирование закончится, Укрпочта сообщит пожилым людям номер телефона, куда можно звонить и какие услуги предоставляются.

"Пожилые люди, которые находятся в группе риска, смогут находиться дома и заказывать все необходимое", - подчеркнул замглавы ОП.

Читайте также: Лекарства - за деньги, доставка - бесплатно: "Укрпочта" начала доставлять на дом товары из аптек

Источник: https://censor.net.ua/v3186725
 
 
 Топ комментарии
 
Закончился карантин, заходит соседка смотрит, хозяйка одна хмурая сидит: - Галя, привет. А где муж? - В саду. - Шо-та я его там не нахожу. - Копать глубже надо.
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Цирк на дроти...с зелеными ослами..
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Свежо предание, да верится с трудом .... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3917
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Закончился карантин, заходит соседка смотрит, хозяйка одна хмурая сидит: - Галя, привет. А где муж? - В саду. - Шо-та я его там не нахожу. - Копать глубже надо.
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Свежо предание, да верится с трудом .... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3917
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"Мы сами туда звонили с незнакомого номера телефона и заказали гречку. И она к нам приехала, не на Банковую, на другой адрес, за 12 часов", - собщил чиновник.

***, если эта гречка на Банковую 12 часов ехала-не доехала... Не. я понимаю, что пенсам спешить никуда.. В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4113
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Безплатний сервіс доставки не означає, що продукти будуть безкоштовними... В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4389
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втридорога, из ларька какого-то депутата
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Естественно. Доставка тоже дорогая. Если я отправлю посылку со смаколиками своей родне к Пасхе бесплатно, я буду довольна.
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У меня вопросик а мусор тоже Укрпошта будет выносит вместо пенсионеров или им в окна выкидывать мусор В ближайшие дни "Укрпочта" запустит для пожилых людей бесплатный сервис доставки продуктов и лекарств, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8131
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Клоуны зебильные..
Они с незнакомого номера...позвонили на номер который знают только они...и им доставили гречку...
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бесплатно ниче не бывает, сколько бабла на этом попилили?
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https://v2020.org.ua/

Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.


- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут на сайті, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.
- Якщо ви хочете стати волонтером, купити для цих літніх людей продукти чи ліки та/або доставити їх - зареєструйтесь, та беріть заявки на допомогу.
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А у почтальёнов есть банковские терминалы, а то пенсионерам в банкомат запрещено ходить?
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Этот чувак вообще в курсе, что большинство почтальонов сами пенсионного возраста, особенно в сельской местности.
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Бред,укрпочта заплесневела и скоро сгниёт. Она ничего и никому доставить не может.
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Поштомат у кожному подвір'ї , під кожним будинком . Подивіться як працює InPost в Польщі , як продаються товари на Allegro . Якщо логістика дозволить доставляти продукти за 6-8 годин , магазини , базари і супермаркети просто відійдуть у минуле . Товар має йти до людини , прямо під під'їзд , а не людина повинна бродити вулицями в пошуках їжі і двигати додому величезні торби , що відривають руки . Закупки можна робити з дивану , і навіть треба . Може цей вірус змінить світ на краще . Сподіваюсь .
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До речі , чому тільки для літніх людей ? Чому Україна завжди обирає якийсь дибільний варіант "розвитку", якісь обмеження ? Та дивіться трохи що в світі робиться , копіюйте інших , якщо самі - дибіли . Поштомати ставте , налагоджуйте доставку для всіх , це ж ПРИБУТКОВО , ідіоти . QR- код , приклав смартфон , дверки відкрились , забрав коробку і пішов до хати . І все .
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