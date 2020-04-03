EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  7742  57
Материалы по теме:
Все про:карантин (2233) Геращенко Антон (1042) COVID-19 (3022) обсервация (37) коронавирус (1619)

 Гражданка Басова, вернувшаяся из Таиланда 29 марта, нарушила режим обсервации и оштрафована на 17 тыс. грн, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал историю гражданки Украины Ладимиры Басовой, которая вернулась 29 марта из Таиланда и нарушила режим обсервации, после чего была оштрафована на 17 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "29 марта, из Бангкока, рейсом PS1172 прилетела с отдыха гражданка Украины Ладимира Басова.

Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство, в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции.

В качестве адреса, где она обещала быть на самоизоляции она указала квартиру бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.

Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом, что она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолёте от других пассажиров во время многочасового перелёта.

Ведь именно для того и нужен режим карантина и самоизоляции, чтоб те, кто приехал из других стран не стали инфицировать других людей.

Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещённых в социальных сетях, что возмутило многих пользователей ставших делать ей замечания.

Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 000 гривен.

Если выясниться, что Ладимира таки была инфицирована COVID-19 (чего мы ей конечно не желаем) и из за нарушения режима самоизоляции, от неё заразились другие граждане, то ей может быть предъявлено обвинения и по 325 статье Криминального кодекса - нарушение санитарных правил, повлёкшие за собой тяжкие последствия.

Не будьте таким как Ладимира! Не нарушайте условий карантина! Берегите здоровье других украинцев.

Они тоже хотят жить, быть здоровыми и отдыхать в Таиланде, как и Ладимира.

Если вам стало известно о нарушении условий самоизоляции гражданами, которые обязаны воздерживаться от общения с другими людьми для борьбы с эпидемией, пожалуйста, звоните - 102.

П. С. До тех пор, пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию выполняют простые участковые офицеры полиции и патрульные".

Источник: https://censor.net.ua/v3186715
 
   
 Топ комментарии
 
Безмозглая жлобиха. Не знаю, как ещё можно назвать такое. Мало того, что полетела в Таиланд во время эпидемии, ее вернули, как человека, так она ещё и разносит свои сопли по Киеву!
С такими мандалинами, мы из карантина не выйдем. А нам нужно работать!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
про очередную дебильнувату кривомозговую жжжвочку рассказали может хватит а
ну тупа вона бл..вита **** короче ни в ногах ни в голове.....ули нам про таких монодовошек новости то подавать...
 показать весь комментарий
 
 
Підкоригувала. Така собі мобільна дитяча розвага, тіло виросло, а мозок ні
 показать весь комментарий
 
 
сейчас всем "жрицам" тяжэло заказов нет!
 показать весь комментарий
 
 
зачётно антонина маску на аву вцепила...
 показать весь комментарий
 
 
Умиляет - "ЧТО она могла ПОДЦЕПИТЬ"... Сленг гопоты...А шо ж она могла там "подцепить" в аеропорту ? И главное ЧЕМ или во что ??))
 показать весь комментарий
 
 
Судя по морде, могла подцепить куда угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо жителям Кривбасса за президента п*******а
 показать весь комментарий
 
 
"Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть заражёнными коронавирусом." Вот зашебись и таких большинство! А зелин режим их завез 110 000 -150 000
 показать весь комментарий
 
 
отэта правильна. тока на мала аштрафавали. таких ТП надо штрафовать чтобы надолго запомнили
 показать весь комментарий
 
 
А если таких окажется полукраины, да по надцать штук с каждой..
Вот заживем. МВФ нафиг послать и землю назад нариду.
 показать весь комментарий
 
 
Ей чтоб заработать 17 тысяч , надо опять из дому выходить . Цугцванг
 показать весь комментарий
 
 
Безмозглая жлобиха. Не знаю, как ещё можно назвать такое. Мало того, что полетела в Таиланд во время эпидемии, ее вернули, как человека, так она ещё и разносит свои сопли по Киеву!
С такими ***********, мы из карантина не выйдем. А нам нужно работать!
 показать весь комментарий
 
 
это называется тупое создание и таких завезли тысячами и продолжают завозить. С Вами согласен что с такими существами мы и через год не выйдем из карантина
 показать весь комментарий
 
 
он петя с юлей на канале Украина (ну у нас Ахметов святая корова и просто так бабки не платит ) спосают советами Украину от кароновируса ...вопрос порохогнидам когда Перде медали цеплять за взятие Крыма и Даунбасса
 показать весь комментарий
 
 
итить его ..с такой жопой встретишься и короновирус покажется милашкой...её чё в Бангкоке так изуродовали?
 показать весь комментарий
 
 
Да ничего страшного. Она за бубочку голосовала как и её друзья так что даже если помрет мир станет чище!
 показать весь комментарий
 
 
Гражданка Басова............... Гражданка Басова, вернувшаяся из Таиланда 29 марта, нарушила режим обсервации и оштрафована на 17 тыс. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1582 с Дамбасса шоле?
 показать весь комментарий
 
 
прикольна така...
так в неї багато епізодів- за кожен треба 17 тисяч.
 показать весь комментарий
 
 
Огласите пжалста весь список нарушителейГражданка Басова, вернувшаяся из Таиланда 29 марта, нарушила режим обсервации и оштрафована на 17 тыс. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 751 Порыльно! С должностями!
 показать весь комментарий
 
 
Антоша, за репосты еще не? Не собираетесь сажать? Ублюдки.
 показать весь комментарий
 
 
А вам не показалось, что это какое-то постановочное видео И паспорт у нее с собой и перчатки с масочкой. и никого возмущения по поводу штрафа.. И менты в полной экипировке. Видео,как будто нам в назидание
 показать весь комментарий
 
 
100% третьосортний театр....... тупа мусорська постановка рівня антошки
 показать весь комментарий
 
 
Це пастановка жидкова з кварталу чи якогось Стівена Спизберга з мусарського боллівуду? Громадянка Басова, яка повернулася з Таїланду 29 березня, порушила режим обсервації, її оштрафовано на 17 тис. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2232
 показать весь комментарий
 
Сколько у нас чиновников с Франции и ********* приехало? Хоть один на карантине сидел?
 показать весь комментарий
 
 
по поводу короны не думаю, но то что какую-то заразу привезла точняк Громадянка Басова, яка повернулася з Таїланду 29 березня, порушила режим обсервації, її оштрафовано на 17 тис. грн, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2392
 показать весь комментарий
 
 
Ну всё я спокоен. Главную злодейку отловили. Даже лицо показали (лица уголовников замазывают квадратиками). А то, что зелёная власть проявила скотство и полную импотенцию то то таке.
 показать весь комментарий
 
 
Може відправити її в інфекційне відділення санітаркою після обсерваціїї, чи санітаркою на Донбас?
 показать весь комментарий
 
 
И обратили на нее внимание только после многочисленных возмущений под опубликованными фото и видео в соцсетях. А воздержалась бы от публикаций, то ездила бы и дальше по друзьям.
 показать весь комментарий
 
 
Показуха какая-то надо было её изолировать в изоляторе...
 показать весь комментарий
 
 
Ипппааать она страашная!!! Нос затюнинговала, губы качнула, скулы потянула, разрез глаз зафиксила...-вот это ипанутая тела
 показать весь комментарий
 
 
Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
 показать весь комментарий
 
Мля, шо это за страшилище! Это же не человек, а лахудра какая-то инопланетная! Таким чучелом только детей пугать, хоть бы рыло замазали, ********* этой
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх