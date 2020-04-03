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 Политика Украины, Здоровье
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 Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация с пандемией коронавируса показала все проблемы украинской медицинской системы, которые накапливались годами.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня хочу ответить украинским врачам, которые обращаются ко мне в соцсетях. Прежде всего скажу: все вижу, все слышу, стараюсь максимально быстро решать ваши проблемы.

Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Сотрудников обеспечат костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - сказал Президент.

Медики города Дубна обратили внимание на то, что врачи "скорой" не обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тыс. масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент здравоохранения Ривненской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", - заверил глава государства.

Смотрите: Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Он подчеркнул, что также решается вопрос, поднятый в обращении врачей Одесского областного медицинского центра. "Также исправлена несправедливая ситуация, в которой оказались работники экстренной медицинской помощи. Им будет выделена денежная надбавка за противодействие коронавирусу. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ", - сообщил Президент.

"К сожалению, сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медицинской системой во все предыдущие годы", - отметил Зеленский. Он заверил, что власть круглосуточно работает над тем, чтобыу медиков были все необходимые средства и оборудование. 

Читайте также: Медработникам скорой помощи тоже увеличат оклад в три раза, - глава Минздрава Степанов

Источник: https://censor.net.ua/v3186705
 
   
 Топ комментарии
 
та да...маман не предохранялась...
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а про Радуцкого который продал 950 тон масок с держ.резерва, а Нефедов пропустил ничего не сказал... Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7757
ну как же так...?
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Сегодня мы пожинаем плоды тупости 73% населения Украины. Хотя меня это радует , от души , наконец то эти дятлы на своей шкуре ощутят последствия своего безмозглого выбора.
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Зебил, в соцсетях ты обращения медиков заметил. А вопросы про твоего барыгу Ермака ты там не увидел?
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Ну как же без папиредников, позорное, импотентное чмо!
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" и всё-то ты в трудах, всё в трудах великий государь, аки невинно убиенный брат ермака"
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Я напомню, что в 2018- м году рост ВВП Украины был почти 5%. Когда дорвались к власти зеленые дебилы, ВВП упал до 0 отметки, а дефицит бюджета перевалил за 150 млрд грн.
Поэтому когда зеленое чучело рассказывает, про плохих папередников, оно должно сначала посмотреть на себя в зеркало, посколько именно при нем полностью разграбили страну и уничтожили весь потенциал. зеленского на нары!
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Високі тарифи погано, говорив Зеленський. І запитали у нього чи він їх знизить? Відповідь була, що не обіцяв! - Сьогодні ми пожинаємо плоди папєрєдніков у медицині. - І що ви зробили? Відправив лікарів у Італію та знизив фінансування. Занавєс!
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видать анекдот вспомнил... во всем виноват предыдуший начальник, потом буду виновны подчиненные, потом будет готовить три конвертав
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П - папереднікі

Яке ж воно по-бидлячому передбачувано-стандартне. Навіть як кловун зуйове, без родзинки. Хоч би якусь оригінальну ґабсурду втнув. Та бодай вже про "рептилоїдний *********"... Тьху!
(********* - монгольською "змова", про всяк випадок)
Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3191
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Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. "

І додав: " особливо за останній рік"
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Каждый кто обращался к врачу знает,без денег тебе никто не поможет.Пациенты столько бабала оставили в больницах и поликлиниках что можно каждому по два аппарата ИВЛ купить.Так что не надо жалеть того кто пил вашу кровь в замен на сомнительную помощь...
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Маски,парацетамол,аппараты ИВЛ всё шо ты должен был закупить в декабре,январе,кретин.А ты взял и продал,а теперь "папередники" причем?
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Простите пожалуйста, а зачем Вы летали в Bank Dhofar? (это в Омане, если кто не знает). Что там такого интересного было и сколько? И второй вопрос: Вами было игнорирована опасность распространения вируса на протяжение нескольких месяцев. Кто будет нести ответственность за эту безалаберность и халатность? Вопросов много. Но пока и этого хватит. На серьезную отсидку, зебиленыш.
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Вот интересно... Сколько миллионов тратится из бюджета на эти его ролики? Сколько можно было бы на них масок, защитных костюмов медикам купить... Если бы "папередники радуцкие" их не вывезли.
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от же ж гнида безсовісна. таки Порох вінават..
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и ведь прав.. но только на 90%.. все папередники конечно редкие негодяи, но ведь и сами с усами.. все были мародёрами от Кравчука и заканчивая Зеленским.. а лечится будете здесь.. и лечить вас будут именно те, кого вы унижали 30 лет...что не может не радовать
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Ну ради справедливости=>не только(!!!!) Украина, НО и много стран мира столкнулись с таким «масштабом» вируса .........поэтому обвинять «попередникові» в этом направление не очень корректно.......
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Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, сказал Зеленский ,,услышав про то что ушлые чуваки из его правительства , зная о надвигающейся на страну эпидемии , загнали за бугор - 900 тонн медицинских масок , заготовленных папередниками . Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3186 .
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Сегодня мы пожинаем плоды...Что сделал этот Голобородько полезного за год,кто-то может сказать?
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Добрий Халіфат

@boom__lay


Ось вам трохи про реформи Саакашвілі в Грузії. Свого часу збудовано( не відремонтовано) 200 нових *********** лікарень. Висококласні лікарі. Результат.
Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3514
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Помовч, недоумку, після того, що ти накоїв не маєш права відкривати свого рота
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Борман

@borman783

·2 ч

Тбилиси по ночам.. напомню с января ни одного умершего. Отмена жкх(частично) на три месяца и кредитные каникулы. В Грузии государство взяло на себя оплату ЖКХ граждан сроком на 3 месяца
Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5885
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Винні "папєрєднікі"... Ручне керування країною... У московії так само все починалось на початку двотисячних... Та й зараз нічого не змінилося... Тіки "папєрєдніков" замінили "піндоси", "гєйропєйці" та кляті "хахльі"... "Вєрной дорогой ідьотє", Владімір Сцанич! Вже й свій "кооператив Озеро" є на чолі з Єрмаком та Бєнєю... От же ж курви!
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