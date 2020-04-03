 Сегодня мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной все предыдущие годы, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня хочу ответить украинским врачам, которые обращаются ко мне в соцсетях. Прежде всего скажу: все вижу, все слышу, стараюсь максимально быстро решать ваши проблемы.

Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть 4 аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Сотрудников обеспечат костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", - сказал Президент.

Медики города Дубна обратили внимание на то, что врачи "скорой" не обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тыс. масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент здравоохранения Ривненской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", - заверил глава государства.

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Он подчеркнул, что также решается вопрос, поднятый в обращении врачей Одесского областного медицинского центра. "Также исправлена несправедливая ситуация, в которой оказались работники экстренной медицинской помощи. Им будет выделена денежная надбавка за противодействие коронавирусу. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ", - сообщил Президент.

"К сожалению, сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медицинской системой во все предыдущие годы", - отметил Зеленский. Он заверил, что власть круглосуточно работает над тем, чтобыу медиков были все необходимые средства и оборудование.

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