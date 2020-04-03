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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ТИС (2) Ермак Андрей (223) Ставницер Андрей (6) Ермак Денис (41) Хохлов Игорь (1)

 Заявление компании KTL по делу Дениса Ермака: "Мы не заказывали атаку на ТИС c помощью Ермака". ВИДЕО

Руководитель компании "КТЛ Украина", которую в сюжете Bihus.Info называют возможным заказчиком готовящейся атаки на порт "ТИС", Игорь Хохлов записал видео-обращение, заявив, что никаких атак брату главы Офиса президента Денису Ермаку компания не заказывала.

Как заявляет в своем обращении Игорь Хохлов, Денис Ермак действительно раньше работал в "КТЛ Украина", но с прошлого года уже не сотрудник компании, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Денис Ермак некоторое время был сотрудником KTL и числился там до 20 сентября 2019 года. Когда происходили разговоры на видео, компания активно с ним не сотрудничала.

"Фактически мы уже разошлись", - говорит предприниматель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За использование брата главы ОП Дениса Ермака в атаке на ТИС, владелец ТИС Ставницер внес конкурентов из KTL в черный список

"Мы шесть лет на рынке, мы работаем со всеми участниками рынка, мы заинтересованы в росте рынка, мы дорожим нашей репутацией, - заявляет Хохлов. - То, в чем нас обвинили, - это удар ниже пояса. Даже в решении тяжелых корпоративных споров мы не позволяем себе опускаться до подобного рода механизмов. Никакого интереса у компании KTL в создании проблем ТИСу или MAERSK – нет. Более того, мы мелкая рыбешка по сравнению с такими гигантами, и их проблемы не несут нам непосредственной выгоды, более того, мы не получаем никакого преимущества перед другими конкурентами в результате таких проблем. Мы с этого ничего не приобретаем, а скорее, теряем, как теряет и весь рынок. Подобная встряска может оказаться крайне убыточной для всего рынка, потерей объема грузопотоков и убытками для всех".

Рассказал Хохлов и о встрече с "доверенным лицом" Ермака-младшего Владимиром Лебедевым.

"Из пленок выходит, что мы его тут встречали, размещали, угощали и консультировали по вопросам атаки на ТИС. Но это не так, встреча состоялась в середине сентября в нашем офисе, заняла около 40 минут, в ходе которой мы обсуждали его идеи по вопросам взаимодействия с "Укртрансбезопасностью" (Государственной службой по вопросам безопасности на транспорте. - Ред.). Он хотел стать главой этого ведомства, готовился к конкурсу и сделал презентацию. Именно о ней и шла речь. Слова "ТИС", "Ставницер" (совладелец ТИС. - Ред.) или "Маерск" за время этой встречи не прозвучали ни разу. По итогу встречи я направил ему письмо со своими комментариями и предложениями. Больше связи с Лебедевым мы никогда не поддерживали. Мы открыты к диалогу, и готовы отстаивать доброе имя и репутацию компании".

Ранее СМИ проанализировали записи разговоров брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Дениса в августе-октябре 2019 г. и выявили, что он взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", что находится в Одессе, и его международных партнеров.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/v3186658
 
 
 Топ комментарии
 
Общался со знакомыми зебилами "Как вам год правления ублюдков?"
Кричат на меня "Ты что, о политике сильно хочешь поговорить? Других проблем нет?"

Зебилы насрали дымящуюся кучу и теперь делают вид, что они не причем.
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Порохоботы - метать!!!
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спасібо жітєлям крівбаса за клоуна і підагога
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Ну да из нас дебилов делают. Я понимаю смотря на итоги выборов их дохрена но всёже!
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«Мой брат на данбасе пагиб , иво порашенко убииииил !!!!
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Как в органах, только жареным запахнет, и он уже бывший сотрудник.
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точно, денис ермак у нас работал, просто работал ...
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треш, угар и содомия зашквар, клоуны и пандемия
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Значит заказывали, прям петров и баширов епта
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Общался со знакомыми зебилами "Как вам год правления ублюдков?"
Кричат на меня "Ты что, о политике сильно хочешь поговорить? Других проблем нет?"

Зебилы насрали дымящуюся кучу и теперь делают вид, что они не причем.
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давай не будем о политике-стандартная фраза зебилья сегодня..
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Зебілам потрібно пояснювати, що якщо вони небудуть цікавитися політикою, то політика все одно буде ними цікавитись. Бо навіть "пожрать на халяву" - це теж політика. Соціальна.
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Пан президент Зеленский готовь самолет! Выручай девчонок! В Германии тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными из-за COVID-19
Корреспондент.net, Сегодня, 14:01.. https://korrespondent.net/world/4212976-v-hermanyy-tysiachy-ynostrannykh-seks-rabotnyts-staly-bezdomnymy-yz-za-COVID-19 .
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Мышиная возня и дохлая по сути попытка создать из мухи слона..Это попытка создать,, уют" власти и попытка не давать ей нормально работать,в том числе в условиях пандемии и сопутствующего мирового кризиса,попытка заставить её работать в условиях постоянного оправдывания и тотального бандитского пресса.
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Я не особо слежу за скандалом, но три вещи в которых отметился Ермак, которые я заметил.
1. Продажа должностей.
2. Попытка выдавить конкурентов с рынка в пользу коррупционеров.
3. Попытка обойти антииранские санкции, которые наложила Америка.

Любого из этих пунктов достаточно, чтобы считать Ермака преступником и токсичной личностью.
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А чем пять лет до этого "зраднюки" занимались? Всем, что ты здесь перечислил... Только вот, в отличие от "команды Пороха", "зелёное шобло" в дерьмо "вляпалось" в реале...
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А деньги тогда вместо них кто Ермаку платил?! Он себе сам? )))
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Он хотел стать главой этого ведомства, готовился к конкурсу и сделал презентацию.Источник:https://censor.net.ua/v3186658
И для презентации он поехал далеко - далече? Наверное она была закрытая и поэтому мы только сейчас о ней узнали. И где еще он делал презентации? Огласите весь список , пожалуйста!
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Тушите свет, поперло быдло к верху
Как будто дрожжи кинули в гавно!
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А Всі думали , вони візьмуть і признаються !!! Смішно це все виглядає
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Никогда ничему не верьте, пока не прочтёте официального ОПРОВЕРЖЕНИЯ.
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