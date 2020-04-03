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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:Притула Сергей (8) Ермак Андрей (223) Ермак Денис (41)

 "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака". ВИДЕО

Шоумен и волонтер Сергей Притула опубликовал видео-пародию на "записи Лероса", на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Сергея Притулы.

Голос за кадром рассказывает Притуле об "одной девочке", которая мечтает работать на одном из телеканалов Украины.

"Ну смотри, это реально. Мы это можем порешать. ... Это будет три. Но если девочка реально красивая, то можем ее запихнуть в "Кто Сверху?", но это будет пять", - говорит Притула.

В видео шоумен рассказывает, что каждая из кандидаток давала 5 миллионов гривен, даже "отдала свою точку на Хмельницком базаре, на котором торгует джинсами".

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Также читайте: "Карантин войну не отменял", - Притула просит украинцев о помощи в обеспечении украинских воинов

Источник: https://censor.net.ua/v3186630
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро новая серия- не пропустите:

Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
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... Потому что и делать вам ничего не придётся, потому что всё заключается в его умении кинуть ''фраера ушастого''.
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии. "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та шо там працює - віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 4357
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Притулу поважаю за його громадську позицію. Тролінг не вдалий.
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не думаю.
просто троллинг(со смыслом)..
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Троллинг был бы, если бы высмеял заседание "малой фракции" по этим записям, а так - уничижил сами записи...
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Скоро новая серия- не пропустите:

Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
 показать весь комментарий
 
 
... Потому что и делать вам ничего не придётся, потому что всё заключается в его умении кинуть ''фраера ушастого''.
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии. "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та шо там працює - віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 4357
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"Место встречи изменить нельзя" - ******* адаптація...
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Это должно быть смешно?! Почему же я не смеюсь?
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Потому, что это технология из паРаши - что-то на сцене высмеивать, чтобы про проблему забыли или относились с юмором...
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потому что у него кума скабейчук и они разделяют одну и ту же точку зрения.
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схоже...Притула за те застидався..або шукає вдалу форму.
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точно, а проверка на профпригодность где, девочка должна быть талантлива и с переду и с заду, должны быть активны все модули.
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Украина, ты докатилась . Поздравляю .
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Притулу поважаю за його громадську позицію. Тролінг не вдалий.
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Вже були одні руки,які нічого не брали. Тепер - мізки, які не мають часу думати. (Принаймні стратегічно)
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Це той Притула,що співуна ротом людям впарював,як нового,прогресивного,чесного політика ?
Несіть нового.
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Очень смешно!
Глава администрации президента продает через своего брата должности в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.
Интересно, если бы Майкла Помпео засняли в кафе, в момент когда он предлагал за 5-6 миллионов долларов устроить кого то на должность руководителя ЦРУ или НАСА, американцы бы веселились?
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Помпео не такий дурень щоби його засняли.
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Речь ведь не о том, насколько он умен, а чем бы это все закончилось.
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в США корупції в такому вигляді, як у нас немає (зокрема , гроші за призначення на посаду), протекція на посади є, але з іншою метою - щоби показати високий рівень команди.
а в нас ця фігня скрізь.
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Не так смешно, как грустно что страной управляет безграмотное быдло, а ты ничего с этим поделать не можешь
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нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
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Патрульный корабль ВМС Венесуэлы Naiguata ушел под воду после неудачной попытки протаранить круизный лайнер RCGS Resolute в Карибском море. Об этом пишет The Drive.
Инцидент произошел неподалеку от острова Исла-ла-Тортуга. В результате него никто не пострадал, судно получило небольшие повреждения.
Naiguata приблизился к кораблю Resolute под флагом Португалии, который сделал остановку для планового техобслуживания двигателя. Венесуэла сочла нахождение лайнера в территориальных водах государства незаконным и приказала ему отплыть.
Из-за отсутствия должной реакции, судно Венесуэлы несколько раз выстрелило, а после попыталось протаранить Resolute. В результате нескольких ударов о лайнер судно ВМС Венесуэлы начало набирать воду и затонуло. "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 6086 "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 6086 друзья кацапов отжигают
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С юмором у нарида уже напряг.
Про пиво "Корона! тоже мало кто врубился.
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Хороший троллинг. Молодец Притула.
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Чет не панимаю.Шо він хтів цім тролінгом сказати?Тоб то і я можу кума потролити ,і свата, і що це все х...ня?Совсем огрубел и тонкий английский юмор не вкуриваю "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролить записи "Лероса-Єрмака" - Цензор.НЕТ 774
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