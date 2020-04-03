EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  3378  27
Все про:Пинчук (247) расследование (2696) Ермак Андрей (223)

 Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - "Схемы". ВИДЕО

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 11 марта для возвращения из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы воспользовался частным самолетом OE-LEO, которым летает олигарх Виктор Пинчук.

Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Съемочная группа зафиксировала Ермака на самолете Пинчука, находясь у ВИП-терминала аэропорта "Киев".

Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - Схемы 01

В ответ на запрос журналистов Ермак ответил, что не знает, кто оплатил его поездку на самолете олигарха.

"Я полетел в Минск с рабочим визитом на очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Время окончания встречи не совпадало с графиком регулярных авиарейсов из Минска в Киев. Поэтому Леонид Кучма предложил полететь в Киев вместе с ним. Мне не известно, кто оплачивал перелет и кому именно принадлежит этот самолет", - сказал он.

Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - Схемы 02

Журналистка расследовательской программы Наталья Седлецкая отметила в Facebook, что "такая бесплатная услуга в понимании закона "О предотвращении коррупции" считается незаконным подарком".

"Юристы объясняют, что должность, которую занимает Андрей Ермак, подпадает под действие антикоррупционного законодательства. Закон запрещает получать подарки стоимостью более одного прожиточный минимум - сейчас это 2027 гривен. Если этот перелет стоит больше, то это запрещенный законодательством подарок, то есть это нарушение законодательства, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа и возможное внесение в реестр коррупционеров по решению суда", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/v3186617
 
   
 Топ комментарии
 
Хтоб сомневался!? Эта морда полностью обслуживается пуйлом и его командой!
 показать весь комментарий
 
я не знаю, меня пригласили в самолет, вот я и полетел. Я не знаю, мне занесли какой-то чемоданчик в офис, а там деньги...не знаю, чьи и за что...Я не знаю, брат чето там с кем-то разговаривал, да у меня вообще никогда не было брата... Лживая зеленая плесень в своем всегдашнем репертуаре
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хтоб сомневался!? Эта морда полностью обслуживается пуйлом и его командой!
 показать весь комментарий
 
 
Хоть не в рифму - "не Медведчука". И кто б прислал для Ермака привет бы от Чинганчука...
 показать весь комментарий
 
Это небольшой подарочок к мерседесу
 показать весь комментарий
 
 
От причепилися з тим Мерседесом ! Ну не на Фольксі ж йому їздить,то-для обласних бздюшок !
Із сєрії "Можно хорошо прібарахлітся" :Під час пандемії директор Департамент охорони здоров'я Запорізької ОДА придбала кросовер, вартістю одного апарата ШВЛ.

 показать весь комментарий
 
Интересно зелёные с олигархами борются...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленые сливают Украину.

Они ради бабок Родителей на органы продадут.
 показать весь комментарий
 
 
а потому, шо тогда у него нового мерседеса ещё небыло. пришлось покупать
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы сомневался, что режим зеленского был создан с одной целью, превращение Украины в малороссию!
 показать весь комментарий
 
 
кто знает компетентных юристов? пора выставить преЗЕденту Петицию об отстранении этого ублюдка от власти!
 показать весь комментарий
 
 
- шеф, до киева подбросишь?
- сколько платишь?
- жив останешься, уже хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
я не знаю, меня пригласили в самолет, вот я и полетел. Я не знаю, мне занесли какой-то чемоданчик в офис, а там деньги...не знаю, чьи и за что...Я не знаю, брат чето там с кем-то разговаривал, да у меня вообще никогда не было брата... Лживая зеленая плесень в своем всегдашнем репертуаре
 показать весь комментарий
 
 
Ничего вы не шарите, он хотел отобрать его самолет в рамках борьбы с олигархами)))
 показать весь комментарий
 
 
это конкретная взятка 1 должно быть возбуждено уголовное дело. 2 отстранение от обязанностей. 3 тотальная проверка до трусов.
 показать весь комментарий
 
 
Я первый раз был в Минске вышел после встречи, сел якобы в маршрутку, а что она с крыльями понял когда взлетели, не выходить же в воздухе, над кем бы вы сейчас стебались?
 показать весь комментарий
 
На фото виден номер старого мерина. Можно номер нового в студию (чтобы не перепутать)? Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 88
Ермак для возвращения из Минска воспользовался частным самолетом Пинчука, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6738
 показать весь комментарий
 
Давно не бачив Ла-ла-ла. Хотілось би її думку почути. Чи їй соромно вже за моніку щось писати?
 показать весь комментарий
 
Ла-Ла не на постійній роботі. Ближче до місцевих виборів з'явиться.
 показать весь комментарий
 
 
Єрмак торгує Україною. Єрмак зраджує України, але і далі дозволяє купувати за гроші українських платників податків мерси за 4 млн гривень. Навіщо нам така влада?
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы сомневался, что эти двое - предатели. Если у кого-то есть сомнения на счет Пинчука, то напомню о варианте "решения" проблемы с оккупированным Крымом" в виде "аренды" задним числом сроком на 100 лет.
 показать весь комментарий
 
В ответ на запрос журналистов Ермак ответил, что не знает, кто оплатил его поездку на самолете - отличный ответ браво!
 показать весь комментарий
 
 
Это вы про ту зраду как Ира Геращенко летала от туда так же? Кого тогда ослепило?
 показать весь комментарий
 
Согласитесь, это все-таки лучше, чем самолет Патрушева!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх