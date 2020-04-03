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 От COVID-19 всего умерло 4 человека на Киевщине, выздоровели 3 людей, - ОГА. ВИДЕО

На Киевщине в целом от COVID-19 умерли четыре человека - двое мужчин и две женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"По данным Центра общественного здоровья, на сегодняшний день от болезни умерли четыре человека, к сожалению. Двое мужчин: 49 лет в Макаровском районе и 47 лет в городе Белая Церковь, и также две женщины - 69 лет в селе Гатное Киево-Святошинского района и 75 лет в селе Тарасовка Киево-Святошинского района", - рассказал он.

По словам врио главы ОГА официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 4 детей.

"Выздоровели по состоянию на сегодня трое людей", - отметил Володин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматривается возможность ограничения на въезд-выезд из Борисполя, - Киевская ОГА

Источник: https://censor.net.ua/v3186612
 
 
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Это большое достижение очень хорошее даже, в других странах по тысяче в сутки.
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каждій ******* просто озвучивает данніе. да просто сделайте сайт - мир уже есть украина и по городам . нахрена каждую минуту писдеть что и где и как .

умерло всего 4 - єто вина государства . должны за каждого бороться до конца

рагули во власти. уже делайте из выставки больницу дебили . выставка киев больница. везде делайте полевые госпитали рагули .
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"всего умерло"-ОГА, конченые мудаки, сам бы ***** умер.
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А какой по счёту пик то, уже и сбился)) Когда Пик Пиков наступит
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