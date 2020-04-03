 От COVID-19 всего умерло 4 человека на Киевщине, выздоровели 3 людей, - ОГА. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"По данным Центра общественного здоровья, на сегодняшний день от болезни умерли четыре человека, к сожалению. Двое мужчин: 49 лет в Макаровском районе и 47 лет в городе Белая Церковь, и также две женщины - 69 лет в селе Гатное Киево-Святошинского района и 75 лет в селе Тарасовка Киево-Святошинского района", - рассказал он.

По словам врио главы ОГА официально подтверждено 70 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 4 детей.

"Выздоровели по состоянию на сегодня трое людей", - отметил Володин.

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