 Киевский форум по безопасности: Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Форум инициирует общественную антикризисную миссию для подготовки рекомендаций относительно первоочередных политических, экономических и действий безопасности Украины.

Первая онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности будет посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса.

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Участие в разговоре примут премьер-министр Украины 2014-16 ггг, основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, новоназначенный Министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

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