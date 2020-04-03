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 Политика Украины
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 Киевский форум по безопасности: Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности начинает регулярное проведение публичных онлайн встреч известных украинских и иностранных экспертов и чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Форум инициирует общественную антикризисную миссию для подготовки рекомендаций относительно первоочередных политических, экономических и действий безопасности Украины.

Первая онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности будет посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса.

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Участие в разговоре примут премьер-министр Украины 2014-16 ггг, основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, новоназначенный Министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.

Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

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Источник: https://censor.net.ua/v3186591
 
 
 Топ комментарии
 
Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?

Убрать всех дибилов и подонков из власти.
Или просто поменять власть.
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Говорить о мировом заговоре и тайном правительстве - это любимая тема неудачников...
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Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?

Убрать всех дибилов и подонков из власти.
Или просто поменять власть.
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Не допоможе. Бо народ такий самий. Я про це багато думав і дійшов такого висновку. Порядних людей майже не залишилось. Моралі немає. Принципів немає. Розуміння проавильно-неправильно немає. Можна міняти владу 100 разів - всі будуть покидьки. Тому що серед народу багато покидьків. Про молоді команди Черновецького чули? Молоді ж.
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Вы о чем? Схверхприбыльный ДТЭК объявил о дефолте и отказался от платежей.......... А у нас Правительство и Президент засунули языки в зад и не реагируют........... Эта новость замалчивается, от слова ВООБЩЕ.
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это назывется, как сожрать бочку меда и не заболеть диабетом
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как нєдопустіть-дать подсрачнік янєлоху і єго командє.
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зеленые все знают - надо перезапустить! экономику, всё
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Планета Земля показала президентам, министрам обороны , ведущим корпорациям ,что сотни миллиардов которые тратят на создание всё новых систем вооружений надо тратить на здравоохранение и очистку окружающей среды, - один коронавирус умножил на ноль все ВВП и убил все экономики..Так что проводите форумы и переливайте с пустого в порожнее дебилы..
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дурак ты... это не планета земля показала, это шайка решал мирового уровня показала - что ты сопля и таракан, которого при желании размажут и не заметят
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Говорить о мировом заговоре и тайном правительстве - это любимая тема неудачников...
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Готов поддежать такой бедлам творится во всем мире. Каким будет будущее решать к сожалению не нам
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Зебилье от власти убрать. Для начала.
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Выйти из кризиса Украина может не только занимаясь текучкой,которую здесь сейчас и обсуждают.но и действительно начать глубокие реформы в экономике:
1. Принять закон о налогах на доп. капитал (который активно блокируют олигархи)
2. Осуществить глубокую налоговую реформу, по примеру соседней Словакии, которая сделает экономику Украины привлекательной для инвестиций, даст возможность для быстрого развития малого и среднего бизнеса.
3. Принять украинский "антитрастовый закон" реально действующий закон против монополизма в экономике.
Это главное.Многие говорят ,что надо сначала рефомировать суды, но на самом деле это вторично. Сначала надо принять главные экономические реформа, чтобы появился реальный экономический интерес к Украине. Будет экономический интерес к Украине преобразуют и суды, не будет его, все остальное будет напрасно.
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Не знаю, что думают эхсперты, но просто жители Вильнюса недовольны, что исчезли из многих магазинов украинские продукты
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Экономика останавливается. Сейчас цветочки, осенью будут ягодки.
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03.04.20 14:55 Киевский форум по безопасности: Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса.

Для этого нужно в первую очередь попросить президента уйти в отставку. ну какой с него президент\ дайте ему все почисти и льготы как остальным презам. в историю он уже вошол
как и хотел. правда слугой народа так и нестал-но слуга олигархов получился отменный. так пускай идет и пишет сценарий нового прокта -слуга олигархов-
в такое трудное время для ураины такой шаг президента был бы правильным и нужным украинскому народу.
второе.
например создать временное правительство. ну скажем во главе которого будит кучма и ющенко - за них голосовали миллионы - так что выборов не надо.
скажете - бред.. не думаю... уж очень трудные времена тока начинаются .....
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