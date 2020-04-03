 Киевский форум по безопасности: Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Форум инициирует общественную антикризисную миссию для подготовки рекомендаций относительно первоочередных политических, экономических и действий безопасности Украины.
Первая онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности будет посвящена одной из важнейших проблем страны: как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса.
Участие в разговоре примут премьер-министр Украины 2014-16 ггг, основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, новоназначенный Министр финансов Украины Сергей Марченко, Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Киевский форум по безопасности - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель форума по безопасности - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".
Убрать всех дибилов и подонков из власти.
Или просто поменять власть.
1. Принять закон о налогах на доп. капитал (который активно блокируют олигархи)
2. Осуществить глубокую налоговую реформу, по примеру соседней Словакии, которая сделает экономику Украины привлекательной для инвестиций, даст возможность для быстрого развития малого и среднего бизнеса.
3. Принять украинский "антитрастовый закон" реально действующий закон против монополизма в экономике.
Это главное.Многие говорят ,что надо сначала рефомировать суды, но на самом деле это вторично. Сначала надо принять главные экономические реформа, чтобы появился реальный экономический интерес к Украине. Будет экономический интерес к Украине преобразуют и суды, не будет его, все остальное будет напрасно.
Для этого нужно в первую очередь попросить президента уйти в отставку. ну какой с него президент\ дайте ему все почисти и льготы как остальным презам. в историю он уже вошол
как и хотел. правда слугой народа так и нестал-но слуга олигархов получился отменный. так пускай идет и пишет сценарий нового прокта -слуга олигархов-
в такое трудное время для ураины такой шаг президента был бы правильным и нужным украинскому народу.
второе.
например создать временное правительство. ну скажем во главе которого будит кучма и ющенко - за них голосовали миллионы - так что выборов не надо.
скажете - бред.. не думаю... уж очень трудные времена тока начинаются .....