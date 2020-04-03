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Все про:КГГА (2376) Киев (18859) Кличко (2898) назначение (1576) Ермак Андрей (223) Тищенко Николай (24)

 Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко. ВИДЕО

Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) рекомендовал Андрей Ермак, на тот момент советник президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материалах расследования "Схем", передает Цензор.НЕТ.

"О том, что Ермак и Тищенко нашли общий язык с Кличко и вероятно получили влияние на власть в столице, могут свидетельствовать несколько назначений. Например, исполняющим обязанности председателя Святошинской райгосадминистрации в Киеве стал Андрей Трамбовецкий, одноклассник Николая Тищенко - что народный депутат подтвердил ранее в комментарии изданию НВ. А директором Департамента городского благоустройства был назначен Алексей Кулеба - по словам Левченко, близкий соратник Ермака", - говорится в материалах расследования.

"И хотя сам Кулеба такую связь опровергает, Виталий Кличко признал, что именно Ермак посоветовал Кулебу на эту должность", - отмечают журналисты.

- Что вас связывает с господином Андреем Ермаком - это руководитель Офиса президента? - спросили журналисты у Алексея Кулебы. - Помогал ли вам он получить должность директора Департамента благоустройства города Киева?

- Нет, не помогал. Ничего не связывает.

Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко 01

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Андрей Ермак на вопрос о связи с Тищенко и переговорах с Кличко ответил: "Я дружу с Николаем Тищенко уже много лет и я являюсь крестным отцом его сына. Когда Николай Тищенко решил баллотироваться в народные депутаты, у меня спрашивали рекомендации по нему. Я дал хорошие рекомендации. Мэр Киева Виталий Кличко избран на свой пост киевлянами. И он принимает свои решения в соответствии с интересами жителей столицы".

Сам Николай Тищенко пояснил, что посещает ОП "по работе".

- Вы систематически посещаете Офис президента, хотели спросить, по каким причинам?

- Я - заместитель председателя фракции. Это - моя работа. Совещания.

- Похоже, что вы пытаетесь непублично посещать Офис президента.

- Я? Непублично? Я - публичный человек, я считаю, что самый публичный в нашей фракции. Мне вообще нечего скрывать. Я хожу в Офис президента. Ходил, хожу и буду ходить. Потому что это моя работа.

Тищенко подтвердил, что встречается на ул. Банковой, в том числе и с руководителем ОП. А вот на вопрос о совместных встречах в ОП с Виталием Кличко заявил, что "впервые слышит".

- А вы там встречаетесь с господином Ермаком?

- Я встречаюсь там со всеми, и с господином Ермаком, в том числе.

- Мы видели, что вы одновременно с господином Кличко находились в Офисе президента и поэтому спрашиваем.

- Я?

- Да.

- Никогда его там не видел.

- Были ли у вас общие встречи?

- Первый раз слышу о таком. У меня не было.

- Влияете ли вы и господин Ермак, есть ли у вас какие-то договоренности с господином Кличко?

- Во-первых, я ни на что не повлияю. И никто ни на что не влияет. Это во-вторых. В-третьих, все должно быть в рамках действующего законодательства.

- Просто факты, определенные назначения.

- Простите, пожалуйста, у меня ребенок плачет. Неудобно говорить.

Мэр Киева Виталий Кличко также отрицает совместные встречи с Ермаком и Тищенко на ул. Банковой.

- Бывали ли вы в Офисе президента на встречах одновременно с господином Ермаком и господином Николаем Тищенко, народным депутатом?

- Я знаком и с господином Ермаком, я знаком и с господином Тищенко. Ни разу в Офисе президента втроем мы не встречались.

Кроме того, Кличко заявил, что в отношении назначений в столице Тищенко никакого влияния "не имел и не может иметь".

- Ни разу по назначению или управлению столицей никакого влияния Тищенко не имел и не может иметь.

- А вот и.о. руководителя Святошинской РГА - это одноклассник г. Тищенко, Андрей Трамбовецкий. Вам что-то известно об этом? И каким образом этот человек стал и.о. руководителя РГА?

- Я не знаком с господином Тищенко настолько близко, чтобы знать, с кем он где-то учился и не могу говорить, насколько он знаком с тем или иным человеком. Такая информация мне не известна.

Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко 02

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На уточнение журналистов, рекомендовал ли Андрея Трамбовецкого на должность Тищенко или Ермак, мэр Киева ответил:

- У нас есть список людей, с которыми мы проводим собеседования, вопросы людей достаточно остро стоит на сегодняшний день ... Г. Трамбовецкий я сейчас не могу сказать ... Одна рекомендация была господина Ермака относительно ... не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был, что касается коррупционной составляющей и касается КП "Благоустройство". Действительно, много нареканий в отношении всех МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, есть люди, которые могут взять на себя обязательства, которые могут выполнять эти обязанности, чтобы этот человек был абсолютно корректный, некоррумпированный, эффективный. У меня был разговор, рекомендация была относительно господина Кулебы.

- Господин Ермак вам порекомендовал г. Кулебу?

- Я проводил собеседования с этими людьми и могу сказать, что господин Кулеба был лучшим. Я его назначил и на сегодняшний день ни разу не пожалел.

- Ермаком рекомендован, правильно?

- Да. Я общался с ним.

- Как часто вы видитесь с господином Ермаком? И каких вопросов касаются эти встречи?

- Ни разу вопрос решения тех или иных направлений, задач или влияния господина Ермака в Киеве при мне - я такого не помню, и нет таких фактов. Я читаю эти слухи, которые распространяются, что господин Ермак "спас господина Кличко" и еще раз могу сказать: ни разу о помощи или спасении я ни разу с господином Ермаком на эту тему не вел и таких разговоров не происходило.

Источник: https://censor.net.ua/v3186570
 
   
 Топ комментарии
 
Кличко должен просто нах посылать зелебобиков Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко - Цензор.НЕТ 1909
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сейчас эту мразь начнут сливать все......
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"Когда Николай Тищенко решил баллотироваться в народные депутаты, у меня спрашивали рекомендации по нему."

Ермак, а ты разве не знаешь, что Коля Оболонский- рэкетир и бандит? Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко - Цензор.НЕТ 6845
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Кличко должен просто нах посылать зелебобиков Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко - Цензор.НЕТ 1909
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Сливать нужно его шефа, без которого все это было бы невозможно. Такое ощущение, что мы снова попали во времена Саши "Стоматолога" и Ко.
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та не будьте таким наивным! шеф давно уже ничего не решает.......
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На цей раз хуже. Єрмак і його команда просто демонтують українську владу, а на верхівку заводять малоросів. Як кажуть без війни, виборів і крові змінюють владу.
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Как замечательно сработался удареный воришка с рабсийским агентом
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"Когда Николай Тищенко решил баллотироваться в народные депутаты, у меня спрашивали рекомендации по нему."

Ермак, а ты разве не знаешь, что Коля Оболонский- рэкетир и бандит?
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"Андрей Ермак на вопрос о связи с Тищенко и переговорах с Кличко ответил: "Я дружу с Николаем Тищенко уже много лет и я являюсь крестным отцом его сына. Когда Николай Тищенко решил баллотироваться в народные депутаты, у меня спрашивали рекомендации по нему. Я дал хорошие рекомендации." Источник: https://censor.net.ua/v3186570

Может, вам ещё что-то из этой статьи перевести?
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Не забыл. Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко - Цензор.НЕТ 1260 Помнит Виталик, как в прошлом году, одно мелкое чмо, кричало, что ему ноги вырвет. ЗЕлёную грелку скоро будут рвать ВСЕ. И слуги в первую очередь. Что бы хоть, как то отмыться от того ЗЕлёного дерьма, что к ним прилипло. Но поздно. Клеймо СН у них у всех на лобешниках вызженро.
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Ні спочатку, кремація, а вже потім плакати.
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Хоронили писюниста, порвали два баяна!
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Як виявилося, рекордну премію за березень отримає і 37-річний "новачок". 300%-вий бонус перепав держслужбовцю, який наразі тільки проходить випробувальний термін на одній з керівних посад. Мова йде про директора Департаменту міського благоустрою Олексія Кулебу.
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" Слугу народа" переименуют в "Союз коррупционеров и идиотов"
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Чудо чудное, и везде Ермак коррупционер.
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Брехуни, злодії, бариги, колаборанти, українці такої влади не витримають, у відставку і на нари.
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вот и все думаю в течении года будет развяска
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"Схеми" . Чиїми чартерами пересувається Єрмак? Та з ким таємно проводить зустрічі?
11 березня. Аеропорт Київ.
«Схеми» фіксують, як на посадку заходить приватний літак, який прилетів з Мінська, де того дня відбулось засідання ТГК з врегулювання конфлікту на ДонбасіТуди полетів новопризначений керівник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак.
У рамках цих переговорів був підписаний документ про створення так званої «консультаційної ради» з представниками ОРДЛО, що викликало хвилю обурення в українському суспільстві.
Коли літак вирулив ближче, журналісти помітили його бортовий номер OE-LEO - це повітряне судно, яким користується олігарх Віктор Пінчук.
Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко - Цензор.НЕТ 9646
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20 березня журналісти "Схеми" звернули увагу, що з арки, де розташований боковий заїзд до Офісу президента, виїхала Skoda, яку вони раніше фіксували біля офісу Коломойського.
Тімур Міндіч - співвласник студії «Квартал-95», близький товариш та бізнес-партнер олігарха Коломойського, під час карантину лише за шість днів тричі таємно відвідував Офіс президента Зеленського. Саме в цей період вирішувалась доля так званого «антиколомойського» законопроєкту, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам.
Міндіч наполягає, що його візит на Банкову пов'язаний з його бажанням допомогти країні в боротьбі з поширенням коронавірусу.
- Я прийшов туди з приводу того, щоб допомогти і надати свою допомогу у зв'язку з коронавірусом. У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі. У цьому ключі.
Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко - Цензор.НЕТ 3346
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Це одна із нянь світлішого із світлих. Ще є Беня, Ахметка і Медведчук.
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Оцей Кулеба має якийсь стосунок до Кулеби-дипломата і Кулеби-омбудсмена? Не з одного сімейства?
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«новими смотрящими по Києву» будуть дві особи - це народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко і такий собі сумновідомий давно персонаж Денис Комарницький. При чому, Тищенко це більше як політичний «дах» ось цієї системи».
Виконувачем обов'язків голови Святошинської райдержадміністрації в Києві став Андрій Трамбовецький, однокласник Миколи Тищенка.
А директором Департаменту міського благоустрою був призначений Олексій Кулеба, близький соратник Єрмака.
Кандидатуру Олексія Кулеби на посаду глави Департаменту міського благоустрою КМДА рекомендував Єрмак, - Кличко - Цензор.НЕТ 120
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