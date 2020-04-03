 Кандидатуру Алексея Кулебы на должность главы Департамента городского благоустройства КГГА рекомендовал Ермак, - Кличко. ВИДЕО

Об этом говорится в материалах расследования "Схем", передает Цензор.НЕТ.

"О том, что Ермак и Тищенко нашли общий язык с Кличко и вероятно получили влияние на власть в столице, могут свидетельствовать несколько назначений. Например, исполняющим обязанности председателя Святошинской райгосадминистрации в Киеве стал Андрей Трамбовецкий, одноклассник Николая Тищенко - что народный депутат подтвердил ранее в комментарии изданию НВ. А директором Департамента городского благоустройства был назначен Алексей Кулеба - по словам Левченко, близкий соратник Ермака", - говорится в материалах расследования.

"И хотя сам Кулеба такую связь опровергает, Виталий Кличко признал, что именно Ермак посоветовал Кулебу на эту должность", - отмечают журналисты.

- Что вас связывает с господином Андреем Ермаком - это руководитель Офиса президента? - спросили журналисты у Алексея Кулебы. - Помогал ли вам он получить должность директора Департамента благоустройства города Киева?

- Нет, не помогал. Ничего не связывает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата

Андрей Ермак на вопрос о связи с Тищенко и переговорах с Кличко ответил: "Я дружу с Николаем Тищенко уже много лет и я являюсь крестным отцом его сына. Когда Николай Тищенко решил баллотироваться в народные депутаты, у меня спрашивали рекомендации по нему. Я дал хорошие рекомендации. Мэр Киева Виталий Кличко избран на свой пост киевлянами. И он принимает свои решения в соответствии с интересами жителей столицы".

Сам Николай Тищенко пояснил, что посещает ОП "по работе".

- Вы систематически посещаете Офис президента, хотели спросить, по каким причинам?

- Я - заместитель председателя фракции. Это - моя работа. Совещания.

- Похоже, что вы пытаетесь непублично посещать Офис президента.

- Я? Непублично? Я - публичный человек, я считаю, что самый публичный в нашей фракции. Мне вообще нечего скрывать. Я хожу в Офис президента. Ходил, хожу и буду ходить. Потому что это моя работа.

Тищенко подтвердил, что встречается на ул. Банковой, в том числе и с руководителем ОП. А вот на вопрос о совместных встречах в ОП с Виталием Кличко заявил, что "впервые слышит".

- А вы там встречаетесь с господином Ермаком?

- Я встречаюсь там со всеми, и с господином Ермаком, в том числе.

- Мы видели, что вы одновременно с господином Кличко находились в Офисе президента и поэтому спрашиваем.

- Я?

- Да.

- Никогда его там не видел.

- Были ли у вас общие встречи?

- Первый раз слышу о таком. У меня не было.

- Влияете ли вы и господин Ермак, есть ли у вас какие-то договоренности с господином Кличко?

- Во-первых, я ни на что не повлияю. И никто ни на что не влияет. Это во-вторых. В-третьих, все должно быть в рамках действующего законодательства.

- Просто факты, определенные назначения.

- Простите, пожалуйста, у меня ребенок плачет. Неудобно говорить.

Мэр Киева Виталий Кличко также отрицает совместные встречи с Ермаком и Тищенко на ул. Банковой.

- Бывали ли вы в Офисе президента на встречах одновременно с господином Ермаком и господином Николаем Тищенко, народным депутатом?

- Я знаком и с господином Ермаком, я знаком и с господином Тищенко. Ни разу в Офисе президента втроем мы не встречались.

Кроме того, Кличко заявил, что в отношении назначений в столице Тищенко никакого влияния "не имел и не может иметь".

- Ни разу по назначению или управлению столицей никакого влияния Тищенко не имел и не может иметь.

- А вот и.о. руководителя Святошинской РГА - это одноклассник г. Тищенко, Андрей Трамбовецкий. Вам что-то известно об этом? И каким образом этот человек стал и.о. руководителя РГА?

- Я не знаком с господином Тищенко настолько близко, чтобы знать, с кем он где-то учился и не могу говорить, насколько он знаком с тем или иным человеком. Такая информация мне не известна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко

На уточнение журналистов, рекомендовал ли Андрея Трамбовецкого на должность Тищенко или Ермак, мэр Киева ответил:

- У нас есть список людей, с которыми мы проводим собеседования, вопросы людей достаточно остро стоит на сегодняшний день ... Г. Трамбовецкий я сейчас не могу сказать ... Одна рекомендация была господина Ермака относительно ... не рекомендация, я сам обратился. У меня разговор был, что касается коррупционной составляющей и касается КП "Благоустройство". Действительно, много нареканий в отношении всех МАФов, и разговор был относительно того, что там есть коррупция. Чтобы не было таких вопросов, есть люди, которые могут взять на себя обязательства, которые могут выполнять эти обязанности, чтобы этот человек был абсолютно корректный, некоррумпированный, эффективный. У меня был разговор, рекомендация была относительно господина Кулебы.

- Господин Ермак вам порекомендовал г. Кулебу?

- Я проводил собеседования с этими людьми и могу сказать, что господин Кулеба был лучшим. Я его назначил и на сегодняшний день ни разу не пожалел.

- Ермаком рекомендован, правильно?

- Да. Я общался с ним.

- Как часто вы видитесь с господином Ермаком? И каких вопросов касаются эти встречи?

- Ни разу вопрос решения тех или иных направлений, задач или влияния господина Ермака в Киеве при мне - я такого не помню, и нет таких фактов. Я читаю эти слухи, которые распространяются, что господин Ермак "спас господина Кличко" и еще раз могу сказать: ни разу о помощи или спасении я ни разу с господином Ермаком на эту тему не вел и таких разговоров не происходило.