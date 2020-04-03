 Летальность от COVID-19 в Украине 2,4%, в мире - 5,2%, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"За последние сутки в мире зарегистрировано 6026 случаев, закончившихся летальным исходом. В общем летальность на данный момент составляет 5,2%, в Украине - 2,4%. Для сравнения, в Германии, например, 1,3%, в Италии 12%, в Испании 9,2%", - сказал Ляшко.
просто записывают шо это не вирус, а поциент конфеткой подавился.
с фига ли они должны писать о вирусе если нельзя диагностировать его? ну как и зачем они будут писать шо "вирус"?
У нас, если человек умер в возрасте 80+, его сразу отправляют в морг, без всяких там судмедэкспертиз и тестов на короновирус. Априори считается, что человек скончавшийся в таком возрасте умер естественной смертью
и да, тестов если нет - нет и особо много, кх-кх, заболевших.
я чет недавно посм. высер Путина про вирус..... и показалось что крышу уже снесло, так что может и атаковать.
т.е. наша "медицина" лучше чем в мире? ну разве шо в Зимбабве хуже.... возможно. так там не знают шо есть зеленка, чеснок, святая вода и церковь... хотя за церковь там знают(поэтому так и живут то)))
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
Ибо летальность - это процент от заболевших, а смертность - процент от общего количества людей.
Я и за 20 тысяч готов делать то же самое, большого ума не нужно озвучивать цифры и больше ничего не делать.
хотя вы правы - это не снимает вины с китайцев! действительно они виноваты в своих глупых гастрономических причудах, уже в третий раз приводящих мир к глобальной пандемии
б*же, да я за "911" столько версий читал шо не понял что там случилось..... 1 чел высрал, ну, ученый вроде, шо там были по 350кт. бомбы внизу зданий. но я знаю шо тогда бы пол-манхеттена разнесло. х.з. в общем - забрехали все. как и с вирусом то.
27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
28.03.20 Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина https://censor.net.ua/ua/news/3185080/**********************************************************************************************************
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#who-03-03-20
И это учитывая Италию и Испанию. В Германии 1%, Израиле 0.3% Поэтому 2.4% не так уж и мало. Нечем хвастаться
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
Иtaly now has the highest number of deaths in the world from COVID-19, the disease caused by the new coronavirus. As of Friday (March 27), the country had reported more than 9,100 deaths, according to worldometer, a website tracking COVID-19 cases. And the country's fatality rate from COVID-19 - at 10% - is much higher than the global average of 3.4%, according to the World Health Organization.
https://www.livescience.com/why-italy-coronavirus-deaths-so-high.html
не знаю откуда они взяли более 5% если ВОЗ указывает 3.4% ( с учетом Италии и Испании)
Смертность в Украине почти в 2 раза больше, чем в Испании, где пик эпидемии, при том, что население Испании больше - 45млн чел...
Это можно проверить легко, но зебилы не будут заморачиваться...
Делайте выводы!
Информация на текущий момент...
А так по народжуваності у нас навіть справи кращі за них
нам капець
Скоріш за все більшість заражених - молоді люди
Цей довбо#об просто поділив кількість загиблих на кількість заражених....
Тобто він гарантує що всі решта хворіючих обов'язково виживуть??
Я не медик, но цифры в школе учил. И, так, Украина и соседи по несчастью по количеству выявленных заболевших (источник https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6)
Страна Заболевших Умерших Выздоровевших
Арабские
Эмираты 1024 8 96
Хорватия 1011 7 88
Алжир 986 86 61
Катар 949 3 72
Украина 942 23 19
Словения 897 17 70
Н. Зеландия 868 1 103
Египет 865 58 201Вывод: 1) на сегодняшний день у нас умирает больше половины 23 к 19 (когда заболевших почти нет). Подобная ситуация из перечисленных стран ТОЛЬКО в Алжире.
2) наша медицина не способна оказать помощь на уровне большинства стран - соседей по несчастью.
3) избежать массовых смертей возможно только жесткими правилами карантина. В среднесрочной перспективе нужно решить как реанимировать медицину. Продолжающаяся реформа - не решение, так как ее цели, задачи и план действий были разработаны за долго до нынешних вызовов.
Верю в стойкость и инстинкты выживания нашего народа.
Всем крепкого богатырского здоровья!!!
с момента начала осложнений до смерти проходит дней пять,
те общее количество быстро растёт и опираться надо на иные данные,
смертность порядка 10%, может меньше, но явно более 5%
А реальная статистика такова:
Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 23 человека, вылечились - 19.
Во всем мире от коронавируса умерли свыше 53 тысяч, более 212 тысяч вылечились.
Так что этому Ляшко следовало бы посетить психиатра.