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 Политика Украины, Здоровье
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 Летальность от COVID-19 в Украине 2,4%, в мире - 5,2%, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Смертность от СOVID-19 в Украине в настоящее время составляет 2,4%.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в мире зарегистрировано 6026 случаев, закончившихся летальным исходом. В общем летальность на данный момент составляет 5,2%, в Украине - 2,4%. Для сравнения, в Германии, например, 1,3%, в Италии 12%, в Испании 9,2%", - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В больницах Украины находятся 477 пациентов с коронавирусом, из них 16 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/v3186543
 
 
 Топ комментарии
 
Накаркает придурок. У нас еще не так много заболевших, что бы говорить о каких-то процентах
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нет. у нас тестов мало, а не заболевших.
просто записывают шо это не вирус, а поциент конфеткой подавился.
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Ну так это, в свою очередь означает, что и не всем больным делают тесты. То есть у людей вообще никаких симптомов может не быть, а значит и смертность ниже может оказаться
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Накаркает придурок. У нас еще не так много заболевших, что бы говорить о каких-то процентах
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нет. у нас тестов мало, а не заболевших.
просто записывают шо это не вирус, а поциент конфеткой подавился.
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Ну так это, в свою очередь означает, что и не всем больным делают тесты. То есть у людей вообще никаких симптомов может не быть, а значит и смертность ниже может оказаться
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так записывают что угодно кроме вируса - оно медикам надо отвечать потом с риском сесть на зону?
с фига ли они должны писать о вирусе если нельзя диагностировать его? ну как и зачем они будут писать шо "вирус"?
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Где и кто записывет? Знакомая троюродной сестры жены рассказала?
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неее, Сократ рассказал(логика, вы учил, изучал, или ознакамливался с таким понятием/предметом?)
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Понятно,что подавляющее большинство зарегистрированных случаев заражения коронавирусом у нас - это тяжёлая форма,поскольку тестирование проводят в основном у больных на пневмонию,и то не всегда.Реальное число носителей коронавируса может быть на порядок больше,у многих он проявляется в средней или лёгкой форме,и люди предпочитают переболеть дома без лишнего шума,у многих вообще безсимптомно.Будем надеятся,что смертность в реальности окажется ниже официальной статистики.
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Дело не только в этом.
У нас, если человек умер в возрасте 80+, его сразу отправляют в морг, без всяких там судмедэкспертиз и тестов на короновирус. Априори считается, что человек скончавшийся в таком возрасте умер естественной смертью
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Дмитрий И 532c9b60 Подвезут еще. Сегодня отрапортовали, что еще 7 тыс завезли, а на пасху пограничники рапортуют, что готовы принять 200 тыс заробитчан.Вот показатели и сравняются.
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Ну да, все для этого и делается, такое впечатление
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та ну..... они сознательно это делают.
и да, тестов если нет - нет и особо много, кх-кх, заболевших.
я чет недавно посм. высер Путина про вирус..... и показалось что крышу уже снесло, так что может и атаковать.
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Это не точно, так как у нас много людей заболевших и не вылеченных, а если посмотреть отношение вылеченных к умершим то статистика страшная.
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Есть две категории в данном случае отношение мертвых к живым. Живые это все инфицированные
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не так долго у нас еще эта болезнь чтобы уже было много выздоровевших. болезнь затяжная, дней 20 длится
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Смотря в какой форме.У моих родственников зять в Германии переболел коронавирусом.По его словам,три дня у него болело горло,потом заложило нос.Обратился к медикам,положили в отдельный бокс,три дня капали что-то поддерживающее,на четвертый день почувствовал себя более-менее нормально,на седьмой день его выписали.
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вот бы не мямлил, а то и сесть потом может.
т.е. наша "медицина" лучше чем в мире? ну разве шо в Зимбабве хуже.... возможно. так там не знают шо есть зеленка, чеснок, святая вода и церковь... хотя за церковь там знают(поэтому так и живут то)))
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Вы на службе у Емца? Смотрите статистику мировую и не слушайте что вам по тв говорят
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Серед чоловіків у нас і без віруса в такому віці майже всі вже трупи.
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Скажу более: у нас если человек умирает и ему более 60, считается что смерть была естественно и никаких судмедэкспертиз не приводят (если в теле не было лишних дырок и шея не переломана...), тестов на короновирус не проводят тем более - нахрена им лишние цифры в статистике
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Ляшко, зверни увагу на карту Коронавіруса, в штатах відмічено майже не кожний населений пункт. В Україні одна червона плямка. Про що це говорить? А про те, що офіційна інформація в Україні відрізняється від реальної мінімум на порядок. ЗІ В Північній Кореї вірусу взагалі нема.)) тому там летальність 0%
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є ні там летальність 100%, один був та і того розстріляли, напевно щоб інші боялись захворіти
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Я вот не понимаю, почему считают отчисла зараженных. Нужно считать от процент от общего количества выздоровевших и умерших, а там совсем другие проценты на сегодняшний день.
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если так считать будет около 40% в лучшем случае- А паника не нужна
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потому что неправильно так считать. если болезнь длится 20 дней, как эта, то в первое время, пока еще эпидемия недавно началась в стране и пока никто не выздоровел, т.к. не прошло 20 дней, но некоторые умерли, то смертность будет составлять 100%, а это не так
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по такому методу можно будет посчитать по окончании эпидемии, когда уже все кто болел - либо умерли либо выздоровели.
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Вот и я о том же. Сейчас говорить о каких-то процентах в корне неправильно. Получаестя тогда, что и выздоравлеваемость в Украине на сегодня 2%.
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ти що хочеш всіх шокувати цифрою в районі 120 відсотків ))
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Иn Italy, an epicentre of the new coronavirus outbreak, the death rate at the end of March stood at a sobering 11%. Meanwhile in neighbouring Germany, the same virus led to fatality rates of just 1%. In China, it was 4%, while Israel had the lowest rate worldwide, at 0.35%.

https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
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Унікальний фєномєн. Чи то в нас високотехнологічна ефективна медицина, чи то нація з надзвичайним імунітетом.Це треба дослідити британським науковцям.
Летальность от COVID-19 в Украине 2,4%, в мире - 5,2%, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9333
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Цей Ляшко бовкає, аби бовкнути... Статистичним медичним показникам в Україні категорично вірити не можна: на рівні міст і районів вони "корегуються" на 25-30%, обл. відділами медстатистики - ще на 20%, а на рівні МОЗ "шліфуються", як потрібно. Це облуда. Ніхто не знає достовірних даних у т.ч. і по коронавірусу. Практика підказує, що заявлені показники т.з.МОЗ і СЕС можна вільно помножити на 10.
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Так всё-же летальность или смертность в Украине составляет 2,4%?
Ибо летальность - это процент от заболевших, а смертность - процент от общего количества людей.
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Некорректно сравнивать. Летальность везде растет с количеством больных. В Израиле всего 36 летальных случаев на 6857 больных.
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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клоун Ляшко озвучивает общедоступные цифры, находясь на зарплате в 54 тысячи...
Я и за 20 тысяч готов делать то же самое, большого ума не нужно озвучивать цифры и больше ничего не делать.
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Дададада! Это изза особого генетического кода, врожденного православия и плодородных чернозёмов, 70-й хромосомы и тд. Как в рашке. Однозначно!
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Он об этом сказал? Нехер выдумывать всякое дерьмо.
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объективно это потому, что у нас в первой волне заболевших - заробитчане и туристы, а среди них редко попадаются очень старые или очень больные люди. процент летальности сейчас будет увеличиваться, когда вирус начал распространяться внутри страны и заболеют старики и хроники
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ну или потому, что не регистрируют нифига
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не думаю. у нас сейчас слишком слабая и непрофессиональная вертикаль власти, чтобы кого-то организованно ограничивать в распространении информации. все идет самотеком, все везде про все рассказывают и что есть, и чего нет
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Та я не говорю, что ограничивают, просто не диагностируют и все. Воспаление легких и досвидос. У нас по идее в связи с состоянием здоровья людей, медицины, отсутствием массового повального тестирования, игнорированием многими карантина и тд наоборот смертность выше должна быть. В Германии ниже почему? Потому, что все делают правильно. А у нас с чегобы? Филькина грамота это походу.
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Печально. С самого начала китайские хозяева врут не переставая. ...Очевидно рукотворная зараза вырвалась из под контроля и собирает ужасную жатву. Признать сие - нарваться на триллионные претензии. Реальную опасность этого монстра еще не осознали ,а это дополнительные многочисленные жертвы. Берегите себя!
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А какая реальная опасность этого монстра. Раз вы так заявляете наверно уже осознали?
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Ты, Митя, походу в каждой дырке затычка? ))
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Я, Митрик, просто вопрос задал)) А испражняешься тут по всей ленте ты, быдлан))
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Что у тебя за фантазия? Тебе лучше на своих кацапских сайтах тусить
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Типичная ботовья черта, митя: чуть что, кацапов какихто приплетать))
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да не верьте вы в теории заговоров про рукотворную заразу, это чепуха
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Мне нравиться ваш оптимизм.Конечно, "мирового" заговора не было. А ,было.... не санкционированная утечка "рабочего материала". И об этом свидетельствуют моментально принятые Китаем, не имеющие аналогов ,меры локализации. Врачи в "скафандрах" сезонный грипп не лечат....да и не мрут пачками.Такая оперативность говорит только о знание предмета.Сколько жизней потерял Китай на самом деле ,мир узнает лет через .... Берегите себя и своих близких!
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дела не в оптимизме. дело в научных фактах. учеными всего мира уже достаточно досконально изучен SARS-CoV 2 и на основании объективных научных исследований сделаны выводы об однозначном природном происхождении вируса вследствие смешения в биологических жидкостях и мутации вирусов панголина и летучей мыши. в этом вопросе нет места домыслам и догадкам, это свершившийся признанный международным сообществом научный факт.
хотя вы правы - это не снимает вины с китайцев! действительно они виноваты в своих глупых гастрономических причудах, уже в третий раз приводящих мир к глобальной пандемии
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Вот только не надо про"ученых всего мира"....Операция прикрытия с использованием ОТДЕЛЬНЫХ специалистов . Главные фигуры пока помалкивают,их выводы еще впереди. И гастрономия здесь ни при чем. Предыдущие "вирусы" также сомнительного происхождения...Не из той ли лаборатории? А то, что над этим работают,сомнений нет!
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грят что не исскуственный штаммм, но вот то шо рынок там вроде сожгли, вместо пригласить со всего мира спецов для исследования......
б*же, да я за "911" столько версий читал шо не понял что там случилось..... 1 чел высрал, ну, ученый вроде, шо там были по 350кт. бомбы внизу зданий. но я знаю шо тогда бы пол-манхеттена разнесло. х.з. в общем - забрехали все. как и с вирусом то.
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это после того как диагноз устанавливали уже после смерти... а сколько не установили, списали на пневмонию
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Ще один оперетковий блазень. Щоб ти зїв щоб не звиздів ! В УКРАЇНІ НЕМАЄ ТЕСТУВАННЯ ! Тварюки брехливі.

27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin

28.03.20 Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина https://censor.net.ua/ua/news/3185080/**********************************************************************************************************
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COVID-19 fatality rate 1-3.4% Украина ближе к верхней границе
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Каким образом? 13915 смертей и 115242 заболевших, посчитай...
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Это в Италии. Покпзательно тем, что заболевших достаточно много для статистики. В Испании чуть лучше
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3.4% Mortality Rate estimate by the World Health Organization (WHO)

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#who-03-03-20

И это учитывая Италию и Испанию. В Германии 1%, Израиле 0.3% Поэтому 2.4% не так уж и мало. Нечем хвастаться
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Сейчас средняя смертность по миру около 5 процентов. Заболевших более 1млн, умерших около 50000
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Италия тянет вверх с 11%, там атипично высокие показатели. в Германии 1, США-1.9%

https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
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з чого ви взяли, що у нас буде як в Германії а не як в Італії?
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Я брал данные ВОЗ

Иtaly now has the highest number of deaths in the world from COVID-19, the disease caused by the new coronavirus. As of Friday (March 27), the country had reported more than 9,100 deaths, according to worldometer, a website tracking COVID-19 cases. And the country's fatality rate from COVID-19 - at 10% - is much higher than the global average of 3.4%, according to the World Health Organization.

https://www.livescience.com/why-italy-coronavirus-deaths-so-high.html
не знаю откуда они взяли более 5% если ВОЗ указывает 3.4% ( с учетом Италии и Испании)
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Як казав людожер сталін - не важливо як голосують важливо як порахують! Судячи по всьому в Україні взяли на озброєння його ідеї.
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Это вырванная из контекста цитата Сталина из книги Бажанова. Сталин сказал это в 1923-м году на заседании Политбюро, когда он был никем, рядовым членом Политбюро. Он боялся что голосование относительно партии Троцкого сфальцифицируют.
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Нет. Она везде 1 на 800. Просто большинство случаев не диагностируется. Варьирует не столько сама летальность сколько процент выявленных инфицированных.
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Китайці вчинили злочин! вони довгий час приховували найголовніше - що цей вірус передається від людини до людини! Дорогоцінний час було втрачено, вірус поширився світом! Я вважаю, що Китай повинен відповісти в міжнародному суді за це і виплатити постраждалим країнам компенсації!
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Еще один знаток ляпает языком что попало. Реально Украина достигнет эпидем.порога через 3-4 недели, вот тогда и посмотрим. Один известный "экономист" Нелох-Оманский 4 месяца назад тоже заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва. Точно, прорвались и летим в задницу.
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Посмотри на скрины ниже и поймешь где сейчас эпидемия...
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Информация для Зелохов.
Смертность в Украине почти в 2 раза больше, чем в Испании, где пик эпидемии, при том, что население Испании больше - 45млн чел...
Это можно проверить легко, но зебилы не будут заморачиваться...
Летальність від COVID-19 в Україні 2,4%, у світі - 5,2%, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1763

Летальність від COVID-19 в Україні 2,4%, у світі - 5,2%, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9222

Делайте выводы!
Информация на текущий момент...
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це тому, що в Іспанії вмирають у 80-90, а у нас у 50-60
А так по народжуваності у нас навіть справи кращі за них
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Ета всьо патаму, чьто в нас, в Україні , давно пауміралі старшиє люді. Ані не винєслі пастаянних пакращень... І даженавіть громкіє крікі тіпа Слава Україні і Смерть пірагам уже ніпамагают...А маладим людям і всякім астальним прідуркам етат каранавірус покуй))).
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официально 22 умерло, 19 выздоровело. При чем из 19 думаю не самые бедные люди, депутаты.... С остальными мы не знаем что будет. Процент умерших к выздоровевшим 55 против 45 процентов. А по статистике Ляшко получается чем больше заразится, тем выше выздоравлиемость. А если ещё у умерших не диагнастировать вирус, то ваще картина маслом. Читайте вопросы и ответы у человека который вылечил 700 человек https://www.facebook.com/covid19win/posts/108472234140161?__cft__[0]=AZU4WN517BP0Hv5Y7xGygK_4Qu77p2rx-6L7tk7I1-yI85kWvJUmGuYbNh1i1XnKvOYRSNEOXddbKX2cej0KneEAzpNXL_jWwErERLFg55yZP7FuXgzBALR18r3oiNvabVvjbI0YLXXwzhAMeSsb-LC1UzwLhCBUSJv5Dd9e4cvkIaiUb4_EnFhFFpj4KWhAQTM&__tn__=-UK-R
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Говорили что в СССР нет секса )) Так и этот ******* )
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нехай розповість про середній вік заражених та померлих.
Скоріш за все більшість заражених - молоді люди
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ааа
Цей довбо#об просто поділив кількість загиблих на кількість заражених....
Тобто він гарантує що всі решта хворіючих обов'язково виживуть??
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Бульбомёты ! О какой летальности можно сейчас говорить? Расскажите через месяц.
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Властям сейчас тяжело, но когда еще и куча ... пропагандизма из каждого открытого рта.
Я не медик, но цифры в школе учил. И, так, Украина и соседи по несчастью по количеству выявленных заболевших (источник https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6)

Страна Заболевших Умерших Выздоровевших
Арабские
Эмираты 1024 8 96
Хорватия 1011 7 88
Алжир 986 86 61
Катар 949 3 72
Украина 942 23 19
Словения 897 17 70
Н. Зеландия 868 1 103
Египет 865 58 201Вывод: 1) на сегодняшний день у нас умирает больше половины 23 к 19 (когда заболевших почти нет). Подобная ситуация из перечисленных стран ТОЛЬКО в Алжире.
2) наша медицина не способна оказать помощь на уровне большинства стран - соседей по несчастью.
3) избежать массовых смертей возможно только жесткими правилами карантина. В среднесрочной перспективе нужно решить как реанимировать медицину. Продолжающаяся реформа - не решение, так как ее цели, задачи и план действий были разработаны за долго до нынешних вызовов.
Верю в стойкость и инстинкты выживания нашего народа.
Всем крепкого богатырского здоровья!!!
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феерический длбеб! окакаих цифрах оно рассуждает, если у нас напрочь отсутствует система проверки на вирус. видно "ляшко" - это карма
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Отношение выздорвевших к умершим - показатель гласности, уровня здравохранения и демократии в стране. В Украине он будет между Китаем и Северной Кореей.
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простая подтасовка данных,
с момента начала осложнений до смерти проходит дней пять,
те общее количество быстро растёт и опираться надо на иные данные,
смертность порядка 10%, может меньше, но явно более 5%
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..ну вот, еще только не хватало шоб начали борьбу за показатели!!!..и диагнозами жонглировали как цыган солнцем!!!..совки гребанные и в этот проявляться начали...да за бугром ложили на такие сравнения, они за жизнь людей борются всеми способами, а не цифирями мерятся!!!
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Просто к слову: понятие смертность - это соотношение умерших к выздоровевшим, а не к цислу просто заболевших. Как бы считать нужно конечный результат.

А реальная статистика такова:
Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 23 человека, вылечились - 19.

Во всем мире от коронавируса умерли свыше 53 тысяч, более 212 тысяч вылечились.

Так что этому Ляшко следовало бы посетить психиатра.
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Хочаб мовчав, ЙОЛОП!! У нас поховали без ЖОДНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА АНАЛІЗІВ з січня - тисячі від пневмонії та ІНШИХ, повьязаних з цим хвороб...НЕМА ЖОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХВОРІВШИХ...КРІМ ТЯЖКИХ. Які відсотки?? Яке може бути порівняння з Миром.....
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