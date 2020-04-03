 Летальность от COVID-19 в Украине 2,4%, в мире - 5,2%, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки в мире зарегистрировано 6026 случаев, закончившихся летальным исходом. В общем летальность на данный момент составляет 5,2%, в Украине - 2,4%. Для сравнения, в Германии, например, 1,3%, в Италии 12%, в Испании 9,2%", - сказал Ляшко.

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