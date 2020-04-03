 Когда решалась судьба "антиколомойского" закона, бизнес-партнер Коломойского Миндич трижды тайно приезжал в ОП к Зеленскому, - "Схемы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы".

Журналисты проекта попытались узнать мог ли Миндич отстаивать интересы Коломойского в ОП, но Миндич, глава ОП Андрей Ермак и сам Коломойский отрицают обсуждение таких тем.

"Я пришел туда, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом - как человек, как друг, как гражданин. У меня есть опыт доставки пакетов, продуктов... Мне нужна информация о том кому помочь. Я сказал чем могу помочь и меня направили дальше...", - сказал Миндич.

"С Тимуром Миндичем я знаком несколько лет. Познакомились в тот период, когда я занимался продюсированием фильмов, а он сотрудничал с телеканалом 1+1. Он по собственной инициативе, как представитель бизнеса, предложил помощь государству в борьбе с распространением коронавируса", - объяснил встречу с Миндичем Ермак.

Встречу Зеленского с Миндичем в ОП отрицают.

"Как бизнесмен, а не политический или общественный деятель, Тимур Миндич не связан с вопросами политического характера и, в частности, с законопроектом о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам. Именно поэтому он не имел встреч с президентом Владимиром Зеленским. С представителем ОП он обсуждал вопросы помощи в борьбе с распространением COVID-19", - сообщили в пресс-службе ОП.

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