Редактор Цензор.НЕТ 03.04.20 10:1003.04.20 10:23 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга. Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба Источник: https://censor.net.ua/v3186517 x Мне нравится
В том виде как он организован - это попытка заставить здорового человека ходить с костылями в целях профилактики переломов. Неудобно, дорого, а нае*нуться с лестницы стало еще проще ©