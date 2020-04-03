 Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство и в ближайшем времени это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени пребывания людей на улице, будут закрыты все спотивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Такие мероприятия неминуемы и это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - отметил он.

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Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.