 Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство и в ближайшем времени это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени пребывания людей на улице, будут закрыты все спотивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Такие мероприятия неминуемы и это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - отметил он.
Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.
Чтобы не заболеть , перед сном нужно выпить 100 грамм водочки . Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ
03.04.2020 08:00
Чтобы не заболеть , перед сном нужно выпить 100 грамм водочки .
Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ
І випробував його на нашому кочегарові. Тепер скрізь ходить за мною і так жалібно зітхає!
Ай-яй-яй...
Наступило время , когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение
За маску й рукавички штрафуватимуть?
1. многие сознательные граждане и так уже 3 недели находятся в самоизоляции, в надежде что она вот вот закончится.
2. Люди по своей природе начнут нарушать карантин, чем дольше он продлится тем чаще.....
Чи може ти чахлик -невмирущий??
(Эцилопп, к/ф "Кин-дза-дза!")
"Стаття 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку"
А вони (тобто масові порушення) наразі відсутні, якщо їх навмисно не провокувати. Ми всі і так вдома сидимо, так що *** вам в *****, а не комендантську годину!
Якщо будуть такі спроби, то знайте, що це робиться в незаконний спосіб, а значить ви можете реагувати на такі дії також не обмежуючи себе рамками закону. Якщо влада відкрито не дотримується закону, то це банда а не влада.
И ментовско-судейское ОПГ радостно будет выполнять план по наполнению бюджета- по 17 000 грн штрафа.
голодные бунты, не не вкурсе....
А если серйозна, для дебилов, любителей Квартала 95 и шляпок Кати Осадчей - "Золотой век" закончился! На улицу опасно выходить, и уже не только ночью, а в Монако и Майами чужих уже не пускают!
krtmn79
@krtmn79
·19h
Илон Маск преложил бесплатно доставить аппараты ИВЛ по всему миру. Ульяна Супрун попросила его о помощи. Потом Маску написал некто Вадим Аристов с просьбой с ней не общаться, а обращаться с предложением помощи (!) к зеленскому. Вопрос: среди фанатов зеленского есть НЕ дегенераты?
Средний возраст умерших в ЕС = 80+лет, причем, если умерший от инфаркта или инсульта был инфицировал COVID19, то его записывают в статистику смертности!
https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.
Гриппом в мире только в этом году уже переболели 1 млрд. человек, если бы смертность от гриппа считали точно также как от короновируса, то % умерших был бы в разы выше, чем от короновируса.