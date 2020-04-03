EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  22074  156
Материалы по теме:
Все про:карантин (2132) Степанов Максим (135) COVID-19 (2927) коронавирус (1619)

 Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

Правительство подготовило новые ограничения в передвижении людей во время общенационального карантина из-за коронавируса, чтобы избежать распространения болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Для того, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство и в ближайшем времени это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени пребывания людей на улице, будут закрыты все спотивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь. Такие мероприятия неминуемы и это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом, - глава Минздрава Степанов. ВИДЕО

Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца

Источник: https://censor.net.ua/v3186486
 
 
 Топ комментарии
 
Где вы раньше были, когда тысячами турЫстов-разносчиков этой заразы сюда завозили обратно под честное слово самоизолироваться Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 8279
 показать весь комментарий
 
запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь

Це взагаді що за єресь)?
 показать весь комментарий
 
А что собственно Вам не понятно???
теперь нельзя пребывать в средствах защиты, дети должны передвигаться исключительно сами.
Ах, да - И еще никому нельзя помогать...

Зеленая логика - она такая зеленая Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8560
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Sophia-Maria Duglass
Чтобы не заболеть , перед сном нужно выпить 100 грамм водочки . Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ
03.04.2020 08:00

 показать весь комментарий
 
 
Не підкажеш як їх "любіть" як стєПанов відстань-2 метри ,а йух тільки 14см? Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9489
 показать весь комментарий
 
 
😀😀😀

Чтобы не заболеть , перед сном нужно выпить 100 грамм водочки .
Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ
 показать весь комментарий
 
 
Я як антисептик купив каністру кацапського контрабандного спирту.

І випробував його на нашому кочегарові. Тепер скрізь ходить за мною і так жалібно зітхає!

 показать весь комментарий
 
 
И после этого прогнала жену на пол?
Ай-яй-яй...
 показать весь комментарий
 
 
😀😀😀

Наступило время , когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение
 показать весь комментарий
 
 
Цей дебіл в 2019 році задержував виплату добавок пенсій пенсонерам на Одещіні.Деякі пенсіонери недождалися виплат.Невже ця гидота буде думати за людей?На гиляку мерзоту.
 показать весь комментарий
 
 
А что ЗЕмародёры его поставили думать за людей?? Вот это новость...
 показать весь комментарий
 
 
Нагнетают панику. Осел обосрался в очередной раз, шоб народ не вышел на улицы и не повесил эту шоблу - они шо хош придумают.
 показать весь комментарий
 
 
Мне кажется - наоборот, провоцируют этот выход.
 показать весь комментарий
 
 
запрещены массовые хождения, пребывания в средствах индивидуальной защиты Источник: https://censor.net.ua/n3186486
За маску й рукавички штрафуватимуть?
 показать весь комментарий
 
 
кабмин конечно понять можно. Но в кабмине должны понимать, что:
1. многие сознательные граждане и так уже 3 недели находятся в самоизоляции, в надежде что она вот вот закончится.
2. Люди по своей природе начнут нарушать карантин, чем дольше он продлится тем чаще.....
 показать весь комментарий
 
 
карантин будут проделевать еще и еще и еще (ну а кто сможет/не сможет его соблюдать еще еще и еще это уже др вопрос). потому как никто не знает что делать
 показать весь комментарий
 
А свобода передвижения разве не конституционная норма?
 показать весь комментарий
 
 
Ні ще є така штука як смертьть... Вона моментально і безповоротно обмежує не тільки пересування а і тупість..
Чи може ти чахлик -невмирущий??
 показать весь комментарий
 
Кажуть,що короновірус боїться горящіх шин під КМ.Інтересно чи знає влада за таке лікування. Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 5052
 показать весь комментарий
 
 
"Пацаки? Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ - всем пацакам надеть намордники и радоваться."©
(Эцилопп, к/ф "Кин-дза-дза!")
 показать весь комментарий
 
 
Нєфіг було звозити сюди гастарбайтерів і турьістів, а тепер закручують гайки. Інші країни борються поголовним тестуванням населення, а ці довбодятли загнали всіх по домам.
 показать весь комментарий
 
 
В связи с распространением короновируса воздушно-капельным путем запретить органам государственной власти ПЛЕВАТЬ на народ!
 показать весь комментарий
 
 
Все как в папуасии и табу папуаское. Шаман сказал злой дух бродит по острову никто не видел но он есть. Мы и двенадцать тысяч умерших за месц не видим. Цифры давай сколькко умерло от твоего карантина а сколько от тубика и т.д. Добровольный дурдом из нас сделать хотят. А потом рабство и голод.
 показать весь комментарий
 
 
Щось цей міністр задержався.Треба вже міняти . Кабмін має намір запровадити більш жорсткі обмеження на період карантину. Іншого шляху не існує, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 3122
 показать весь комментарий
 
 
Це називається комендантська година, яка можлива виключно в умовах надзвичайного або воєнного стану, але у випадку природного характеру надзвичайного стану, комендантська година не передбачена. Це раз. Треба щоб він був затверджений більшістю Верховної Ради, а ви *** отримаєте це затвердження, це два. І по-третє відповідно до статті 18

"Стаття 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку"
А вони (тобто масові порушення) наразі відсутні, якщо їх навмисно не провокувати. Ми всі і так вдома сидимо, так що *** вам в *****, а не комендантську годину!

Якщо будуть такі спроби, то знайте, що це робиться в незаконний спосіб, а значить ви можете реагувати на такі дії також не обмежуючи себе рамками закону. Якщо влада відкрито не дотримується закону, то це банда а не влада.
 показать весь комментарий
 
 
Ты веришь, что правительству дорога твоя жизнь? Наивный! Им главное - избежать проблем и как-нибудь тебя закопать, чтобы не завонял оставшуюся после тебя жилплощадь. По-большому счету - государству писец пишел давно. Начиная с 1991 года. В сельском клубе дискотека, красная дорожка на свиноферме и пенные вечеринки в сельской бане... Правда коровы разбежались кто-куда, а сейчас уже и козы задумались - всю зелень сгрызли и шо дальше. А завклубом "Украина" и председательша сельсовета все равно доят уже по пять раз в день, бо собак своих уже кормить нечем... И свиньи свот уже на протзах ходят, потому шо МВФ уже рульки за долги сразу отрезает через 6 месяцев, шоб не украл зоотехник со своей кодлой...
 показать весь комментарий
 
 
Очередной министр сеет панику. Это страшнее вируса. Иммунитет напуганного резко (!) падает. Любое ОРВИ может дать осложнение. А чиновным вирусобесам того и надо. К тому же сидение взаперти быстро осложнит другие заболевания. Обездвижте здорового, даже молодого, и он получит гипертонию с риском инфаркта или инсульта. Граждане, не доверяйте паническим сообщениям СМИ.
 показать весь комментарий
 
 
Цього дебіла на прізвище Степанов призначили виключно для того, щоб він і надалі роздмухував істерію з т.н. пандемією. Коли приберемо жидівське лайно, потрібно не забути про його заслуги...
 показать весь комментарий
 
 
Есть другой путь! Садить чиновников, а особо прытких ставить к стенке.
 показать весь комментарий
 
 
Ну кто же из ментов упустит шанс подольше иметь полномочия штрафовать за нарушение карантина. Это не штрафы за превышение скорости, которые придется им самим тоже платить,
И ментовско-судейское ОПГ радостно будет выполнять план по наполнению бюджета- по 17 000 грн штрафа.
 показать весь комментарий
 
 
штраф это хорошо. но никто его платить не будет. у людей завтра на хлеб и воду не будет.
голодные бунты, не не вкурсе....
 показать весь комментарий
 
 
Гисовцы придут опишут на сумму штрафа + свои 10% .
 показать весь комментарий
 
Надзвычайний стан, это когда все госслужащие переведены на минимальную заработную плату, а все пенсионеры получают пожиточный минимум на этот период. Для госслужащих объявляется мобилизация и отменяется действие трудового кодекса. Но шоб это работало должен еще узакониться суд Линча и пенсионерские трибуналы.
А если серйозна, для дебилов, любителей Квартала 95 и шляпок Кати Осадчей - "Золотой век" закончился! На улицу опасно выходить, и уже не только ночью, а в Монако и Майами чужих уже не пускают!
 показать весь комментарий
 
 
Брехлива тварюка. Потрібні ліки, обладнання і тести. А не цькування людей. В Італії такий цирк вже скоро 2 місяці, і ефекту від нього роль. І повно країн без цієї дикості, і проблем, як в Італії, вони не мають.
 показать весь комментарий
 
 
Еще одного дебила выбрали,лучше бы разрешили производить лекарства фармацевтам.
 показать весь комментарий
 
 
Короче, министр хочет всех посадить под домашний арест на два месяца. Тут один экстрасенс сказал, что в Украине все-таки будет чрезвычайное положение, а потом доллар по 50 грн. С одной стороны в глубине души начинает зреть паника по поводу вируса, а с другой стороны - на что жить два месяца?
 показать весь комментарий
 
 
Проблемы индейцев не волнуют белых вождей.
 показать весь комментарий
 








krtmn79

@krtmn79

·19h

Илон Маск преложил бесплатно доставить аппараты ИВЛ по всему миру. Ульяна Супрун попросила его о помощи. Потом Маску написал некто Вадим Аристов с просьбой с ней не общаться, а обращаться с предложением помощи (!) к зеленскому. Вопрос: среди фанатов зеленского есть НЕ дегенераты?
 показать весь комментарий
 
 
Что ж за законы они планируют после этого принять? Страшно подумать!...Но как прикольно.,.
 показать весь комментарий
 
Почему охрана сельпо, например и других магазинов не контролирует наличие масок у входящих????
 показать весь комментарий
 
 
Зачем врать, что другого пути, кроме ужесточения каратнина, нет? Есть еще путь Тайваня и Сингапура, там карантин минимальный, только для больных и контактных, зато тестов много и умерших мало.
 показать весь комментарий
 
 
Ідіоту про Японію не розказуй- бо у дебілів взагалі одна думка буває ,на всіх ,одна -тому й єдінамишлєннікі називаються!
 показать весь комментарий
 
 
У Украины другого пути нет, нет столько тестов! И виноват в этом не Степанов! Зачем обливаете грязью каждого, кто пытается хоть что- то сделать?!?!? Что он должен был за два дня нарисовать 40 млн тестов???? Он вам дебилам пытается донести что только от вас зависит сдохните вы или нет. Просто сидите дома!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Здається цей стЄпанов на смереку проситься попереду клована!
 показать весь комментарий
 
 
А что министр незнает что при изоляции в многоквартирном доме вирус если кто болен передается через вентиляцию воздушным путем и шанс заражения возрастает пребывание на свежем воздухе это нормально
 показать весь комментарий
 
 
Позавчера пришлось выйти за продуктами в сельпо и мясной. Я просто в ужасе! Половина без масок, несколько человек видела ещё и с соплями, народа полно, дистанции никакой, у весов и касс безумные бабки, и не только, лезут чуть не на голову в плотную, на замечание и просьбу отойти реагируют агрессивно, охрана смотрит только за тем чтобы не воровали. Ужас и кошмар! Люди, опомнитесь! Неужели надо чтобы начали массово умирать не буду перечислять кто, чтобы "не накликать беду"???? Включите мозг! Это не обычный грипп, от этой заразы нет лекарств!!! Если носитель ( человек который заражен, но не знает об этом, нет ещё симптомов, инкубационный период называется) просто чихнул, то вокруг него в радиусе минимум 2 метров вирус везде! Он в воздухе и оседает на всех поверхностях (столы, стены, ваша одежда, все предметы!) и живёт там до двух недель, ему не нужна даже влага. Носите маски, черт вас возьми, если выходите!!!!! И сидите дома!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Сотні тисяч туристів завезли, а ми тепер повинні берегтись, ну не дебіли.
 показать весь комментарий
 
Хватит паниковать! Включайте мозги.

Средний возраст умерших в ЕС = 80+лет, причем, если умерший от инфаркта или инсульта был инфицировал COVID19, то его записывают в статистику смертности!

https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ
At present in the US, any death of a Covid-19 patient, no matter what the physician believes to be the direct cause, is counted for public reporting as a Covid-19 death.

Гриппом в мире только в этом году уже переболели 1 млрд. человек, если бы смертность от гриппа считали точно также как от короновируса, то % умерших был бы в разы выше, чем от короновируса.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх