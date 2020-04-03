 Экс-наемник "ДНР" задержан пограничниками на Донетчине. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

После освобождения Дружковки подразделениями ВСУ, указанный гражданин покинул ряды наемников "ДНР" и длительное время скрывался от украинского правосудия на территории РФ.

В рамках уголовного производства, совместная группа в составе офицеров оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы и представителей Национальной полиции, выявила бывшего боевика НЗФ на подконтрольной Украине территории Донецкой области.

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Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 260 УК "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".