EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  121  2
Материалы по теме:
Все про:боевик (16512) Госпогранслужба (3735) Донецкая область (4441) наемники РФ (1100)

 Экс-наемник "ДНР" задержан пограничниками на Донетчине. ВИДЕО

2 апреля, пограничники задержали жителя Дружковки Донецкой области, котоый в 2014 году принимал активное участие в преступлениях незаконных вооруженных формирований "ДНР" на территории Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

После освобождения Дружковки подразделениями ВСУ, указанный гражданин покинул ряды наемников "ДНР" и длительное время скрывался от украинского правосудия на территории РФ.

В рамках уголовного производства, совместная группа в составе офицеров оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы и представителей Национальной полиции, выявила бывшего боевика НЗФ на подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники в Краматорске задержали террориста "ДНР". ФОТО+ВИДЕО

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 260 УК "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". 

Источник: https://censor.net.ua/v3186483
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зараз скажуть, що лише на блокпосту стояв, а потім на таксиста поміняють.
 показать весь комментарий
 
 
Дошку оголошень, цвяхи та трусєля в студію!
(****... забув, зараз бо не хунта... Экс-наемник "ДНР" задержан пограничниками на Донетчине - Цензор.НЕТ 5073 )
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх