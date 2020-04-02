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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос утверждает, что братья Андрей и Денис Ермаки за деньги способствовали назначению руководства НАК "Энергоатом".

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лероса, когда Владимира Купчака из-за инспекции ядерного регулирования не удалось устроить главой НАЭК Энергоатом, его решили продвигать на пост замдиректора, так как часть взятки за это, по слова нардепа, была уже получена.

"Так как аванс уже получен, теперь Купчака собираются назначить на должность вице-президента Энергоатома, а на президента идет Котин. 16−17 марта 2020 года Котин был на собеседовании на Банковой с Андреем Ермаком, про что я отправил уже запрос на ОПУ", — рассказал Лерос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Призываем провести тщательное расследование, - заявление фракции СН в связи с публикацией записей Лероса

Он утверждает, что бывший и. о. главы Энергоатома Павел Павлишин отказался от этой должности именно потому, что "ему навязывают людей для дерибана, а Шмыгаль (премьер-министр) ничего не решает и не может его защитить, решает только Ермак в ОПУ".

"И вот Котин уже 29 марта назначен и.о. Энергоатома, но для того, чтобы Котин приступил к исполнению обязанностей, Шубин (Виталий Шубин — и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды) вчера должен был подписать приказ на Котина, но я рекомендую ему отказаться совершать это преступление. Лучше ему сдать Ермака и это поможет ему избежать тюрьмы", — написал депутат.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля, - адвокаты

Он сообщил добавил, что написал в САП еще одно заявление и передал новые доказательства против Ермака.

"Сейчас Ермак тратит все свое время (ресурс офиса Президента) на выливание космической лжи всем, кто меня поддерживает.

Раньше я бы ответил ему так: займись наконец работой, пи@дун!

Но после того, что у меня есть на руках: суши сухари и разминай сфинктер! Хотя, так тоже не скажу, потому что твои близкие мне рассказали про тебя СЕКРЕТИК;)", — подытожил Лерос.

Читайте также: Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса"

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 01
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 02
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 03
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 04
Будет все серьезно! - Лерос рассказал о коррупции в Энергоатоме и подал заявление в САП 05

Источник: https://censor.net.ua/v3186474
 
   
 Топ комментарии
 
ни дня без зашквара зеленых "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 995
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Самое приятное во всей этой истории то, что зебилы начали грызть друг другу глотки... "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 5820
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Ну вот. А цензор два часа назад подвел итоги дня. Выясняется, что рановато.
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Гм, а секретик, я так розумію, що сфінктер там вже гарно розім'ятий?
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Ну вот. А цензор два часа назад подвел итоги дня. Выясняется, что рановато.
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Самое приятное во всей этой истории то, что зебилы начали грызть друг другу глотки... "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 5820
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Там є правильні, і неправильні.
Ті, що за Україну, правильні.
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В параше тоже есть "апазицинеры" типа Навального. Так вот, любой "апазицинер" что в параше, что в "слуге урода" есть сорт такого же говна, как и всё остальное там же.
А я в них не разбираюсь. "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 2391
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Они начинают срочно покидать тонущий корабль. Просто есть шустрые и не очень.
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Слуги не встигають змінювати памперси.
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что за секретик?!.. Ермак попал в ОПу по ЛГБТ-квоте?!
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Ермак попал в рифму. А в ЛГБТ он провёл полжизни, на чём и был завербован ФСБ. "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 4146
Был он простым гомиком, а стал зелёным пид*расом. "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 2899
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Ой как колбасит Зе сборище заткнут всем рот не получится прийдется еше спец службы создавать вас так уже ненавидят что скоро откроется водопад компромаьта и сведетелей
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такое впечатление,что кроме Лероса в Украине не осталось честных людей
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Понятно что не он это рыл, просто через него инфу сливают, ну а он в своей ситуации только за.
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Прекрасно! Идиотов братьев во все дыры имеют=) А еще интрига с каким-то секретиком)) Ждем с интересов! Гео, мочи поддонков!
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

2 Апреля 20:59 "Єрмак його друг, а Лерос - аферист", сказав Зеленський на зустрічі фракції СН

"Коротше, Рафік не віноуват" - Зеленський по суті заявив саме це, за словами нардепів, що були на зустрічі с приводу корупційних дій братів Єрмаків.
Про це повідомляють джерела Дзеркало тижня.
"Андрій Єрмак "був і є його другом". По-друге, Гео Лероса, який оприлюднив оперативні записи Служби безпеки України, глава держави назвав аферистом. І, по-третє, президент підкреслив: "Я ні в кого нічого не брав".
Єрмак назвав себе "щитом президента", заявивши високому зібранню, що нападки спрямовані не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського. Глава Офісу президента України повідомив, що за діями Гео Лероса стоїть його попередник Андрій Богдан, його партнери та соратники. Гео Лесора Андрій Єрмак назвав "особистим ворогом" і пообіцяв "не пробачити йому цієї витівки". "Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", - резюмував Андрій Єрмак.
Розробку Єрмака вів Главк СБУ, там більше 100 годин запису, є і зафіксовані моменти передачі грошей. Оприлюднено менше 14 годин відео. Нагадаю, про що саме мова Як голова Офісу Зеленського Єрмак з братом, руйнував успішний український інвестпроект, за хабар від турків (Відео)
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"Розробку Єрмака вів Главк СБУ"

Володимир Бойко:

"Ну так що, першого заступника начальника Головного управління СБУ по Києву та Київській області Олександра Петровича Білоуса, який проводив негласні розшукові дії відносно брата Єрмака й передав оперативні відеозаписи Андрію Богдану, виженуть зі служби? "
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Гео жги! Терять уже нечего, ЗЕшайка продержится максимум до осени.
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давай Лерос, напалмом кацапських псів, напалмом.
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Лерос, это фамилия, или позывной... Я смотрю Штирлиц по сравнению с ним подмастерье. ( странно как то это все). Хотя конечно "вор должен сидеть в тюрьме" как говорил Глеб Жеглов.. Но что это Лероса вдруг прорвало и как он это все так быстро нарыл, и как долго был в этой теме и кто конечный заказчик. ( Только не нужно рассказывать о "рыцаре без страха и упрека, борце за справедливость", насмотрелись за 29 лет государственности, за две революции, за приход щирых и не очень, за времена старых и новых лиц... Не верю)
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Главное шо тебя не волнует коррупция ЗЕмародёров, и все эти схемы, и дерибан.., а главное кто такой Лерос и чего хочет, и откуда взялся...и как пасмел приСлугам УРорда мешать продавать Украину кремляди, и крутить криминальные схемки
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ничего не будет, а тебя парень жаль..новость эта макс. неделю поживет и канет известно куда....не впервой так..
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Вы всё врёти или как там в ольгино учат..."Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП - Цензор.НЕТ 4184
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что уже? "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП - Цензор.НЕТ 4605..я и не сомневался, Гео вот только этого жаль, неплохой парень наверно, хотя мотивы его неизвестны..
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При ЗЕбилах мафиозно криминальные схемы практически легализировались как никогда раньше, а коррупция достигла рекорда за всю историю Украины. А всё благодаря инертному малоросскому 73% скоту которому - "акакаяразница".
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Что же это за такой секретик.
Сфи́нктер а́нуса (синоним ана́льный сфи́нктер) - недостаточно корректное, с точки зрения анатомии, наименование мышц ануса, выполняющих функции запирающегося клапана прямой кишки.
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Подключение к травле Ермаков помойки Бигуса, уже не оставляет сомнений в том, что руководит компанией Коломойский. Также несомненно, что это ультиматум Зеленскому, что это не последний туз в рукаве старого шулера и что записи с самим Вовой могут быть куда более увлекательными.
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Свинарчуки рыдают ............. Они-то идиоты нарушали закон и тащили обходными путями запчасти в ВСУ, а оно вот как было нужно.
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Свинарчуки при ЗЕбилах уже полностью легальные..главное во время переговорить со Слуами УРида и дельце в шляпе..
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Как выможите столька врать! Што не видна што ему тежело? Он стараеца. Но иму все мишают. Давайте помолимся за самава самава лутшиго призидента нашай страны!
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секретик? неужели ермак к всему прочему ещё и в зад долбится?
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Миха Чаплыга
2 ч. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ и пустота...
Напоминаю, чем глубже у страуса голова в песке - тем выше попа...
В Офисе Зеленского настаивают, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, и никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались.
Т.е. Ермак ходит на встречи с мутными товарищами... торгует посадами (занимается мошенничеством) и это нормально? За что тогда Юру Гримчака повязали???!!!!
А далее цитата верх цинизма: "Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции"...
Жесть! Ответьте на простой вопрос: ЗАЧЕМ Ермак столько времени и так методично ходил по мутным кадрам, если "зеро толеранс"???!!! Он типо пинкертонил? Так может это он сам и писал?!
Где ЛИЧНО Зеленского реакция? Где ПОЛИТИЧЕСКАЯ ответственность? Он, реально всех за идиотов считает?
П.С.: Злые языки говорят, что братья Ермаки таки что-то взяли в денежном эквиваленте... и таки все серьзно. Говорят по их просьбе русский криминал прибыл в Одессу разруливать за них картину. Врут скорее всего...
Но посмотрим по движениям в политических Одесских раскладах - все будет ясно. Да и на центральном уровне шила в мешке не утаить...
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Когда Яйцо греть при Определенной температуре , то со временем появится прогнозировано Птенец, - Но наш президент продолжает греть при температуре которая уже Зашкаливает , - Со временем может появится Урод.
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земляки я никак не пойму а брат ермака он какую посаду занимает? почему именно он подбором кадров на державну службу занимается?
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Представители зеленой власти , которые сдадут больше всех других представителей зеленой власти , получат смягчающие обстоятельства и меньший срок в будущих судебных процессах над зеленой кликой...
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Это уже традиция)
У Кучмы был мертведчук.
У Ющенко - Балога
У Порошенко - Гладковский-Свинарчук.
У Зеленского - Ермак.
У всех рыльце в "пушку")
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Почему в подобных темах никогда нет ЗЕбилов типа Днипро, Тани лайф, Алекса Гора и прочит ярых фанатов квартального шута? Где они пропадают?? Ведь в темах про Порошенко они появляюца мгновенно, значит следят за новостями, читают форум...
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Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком. /Публий Сир /
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"Ті, що купують владу за гроші - звикають отримувати від неї прибуток"
(© Арістотель)
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нужно немедленно ввести тестирование всех умерших за день в Украине на коронавирус. Чтобы мертвые не заражали живых
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Вельмишановний пан Ермак, на*ер с пляжу!
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