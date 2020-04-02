 "Будет все серьезно!" - Лерос рассказал о коррупции в "Энергоатоме" и подал заявление в САП. ВИДЕО

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Лероса, когда Владимира Купчака из-за инспекции ядерного регулирования не удалось устроить главой НАЭК Энергоатом, его решили продвигать на пост замдиректора, так как часть взятки за это, по слова нардепа, была уже получена.
"Так как аванс уже получен, теперь Купчака собираются назначить на должность вице-президента Энергоатома, а на президента идет Котин. 16−17 марта 2020 года Котин был на собеседовании на Банковой с Андреем Ермаком, про что я отправил уже запрос на ОПУ", — рассказал Лерос.
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Он утверждает, что бывший и. о. главы Энергоатома Павел Павлишин отказался от этой должности именно потому, что "ему навязывают людей для дерибана, а Шмыгаль (премьер-министр) ничего не решает и не может его защитить, решает только Ермак в ОПУ".
"И вот Котин уже 29 марта назначен и.о. Энергоатома, но для того, чтобы Котин приступил к исполнению обязанностей, Шубин (Виталий Шубин — и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды) вчера должен был подписать приказ на Котина, но я рекомендую ему отказаться совершать это преступление. Лучше ему сдать Ермака и это поможет ему избежать тюрьмы", — написал депутат.
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Он сообщил добавил, что написал в САП еще одно заявление и передал новые доказательства против Ермака.
"Сейчас Ермак тратит все свое время (ресурс офиса Президента) на выливание космической лжи всем, кто меня поддерживает.
Раньше я бы ответил ему так: займись наконец работой, пи@дун!
Но после того, что у меня есть на руках: суши сухари и разминай сфинктер! Хотя, так тоже не скажу, потому что твои близкие мне рассказали про тебя СЕКРЕТИК;)", — подытожил Лерос.
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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Ті, що за Україну, правильні.
А я в них не разбираюсь.
Зебілам тюрми.
Был он простым гомиком, а стал зелёным пид*расом.
2 Апреля 20:59 "Єрмак його друг, а Лерос - аферист", сказав Зеленський на зустрічі фракції СН
"Коротше, Рафік не віноуват" - Зеленський по суті заявив саме це, за словами нардепів, що були на зустрічі с приводу корупційних дій братів Єрмаків.
Про це повідомляють джерела Дзеркало тижня.
"Андрій Єрмак "був і є його другом". По-друге, Гео Лероса, який оприлюднив оперативні записи Служби безпеки України, глава держави назвав аферистом. І, по-третє, президент підкреслив: "Я ні в кого нічого не брав".
Єрмак назвав себе "щитом президента", заявивши високому зібранню, що нападки спрямовані не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського. Глава Офісу президента України повідомив, що за діями Гео Лероса стоїть його попередник Андрій Богдан, його партнери та соратники. Гео Лесора Андрій Єрмак назвав "особистим ворогом" і пообіцяв "не пробачити йому цієї витівки". "Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", - резюмував Андрій Єрмак.
Розробку Єрмака вів Главк СБУ, там більше 100 годин запису, є і зафіксовані моменти передачі грошей. Оприлюднено менше 14 годин відео. Нагадаю, про що саме мова Як голова Офісу Зеленського Єрмак з братом, руйнував успішний український інвестпроект, за хабар від турків (Відео)
Володимир Бойко:
"Ну так що, першого заступника начальника Головного управління СБУ по Києву та Київській області Олександра Петровича Білоуса, який проводив негласні розшукові дії відносно брата Єрмака й передав оперативні відеозаписи Андрію Богдану, виженуть зі служби? "
Сфи́нктер а́нуса (синоним ана́льный сфи́нктер) - недостаточно корректное, с точки зрения анатомии, наименование мышц ануса, выполняющих функции запирающегося клапана прямой кишки.
2 ч. ·
ЗЕЛЕНСКИЙ и пустота...
Напоминаю, чем глубже у страуса голова в песке - тем выше попа...
В Офисе Зеленского настаивают, что разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, и никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались.
Т.е. Ермак ходит на встречи с мутными товарищами... торгует посадами (занимается мошенничеством) и это нормально? За что тогда Юру Гримчака повязали???!!!!
А далее цитата верх цинизма: "Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции"...
Жесть! Ответьте на простой вопрос: ЗАЧЕМ Ермак столько времени и так методично ходил по мутным кадрам, если "зеро толеранс"???!!! Он типо пинкертонил? Так может это он сам и писал?!
Где ЛИЧНО Зеленского реакция? Где ПОЛИТИЧЕСКАЯ ответственность? Он, реально всех за идиотов считает?
П.С.: Злые языки говорят, что братья Ермаки таки что-то взяли в денежном эквиваленте... и таки все серьзно. Говорят по их просьбе русский криминал прибыл в Одессу разруливать за них картину. Врут скорее всего...
Но посмотрим по движениям в политических Одесских раскладах - все будет ясно. Да и на центральном уровне шила в мешке не утаить...
У Кучмы был мертведчук.
У Ющенко - Балога
У Порошенко - Гладковский-Свинарчук.
У Зеленского - Ермак.
У всех рыльце в "пушку")
(© Арістотель)