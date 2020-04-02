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Все про:вор в законе (226) криминалитет (509) Одесса (5971) Нацполиция (11155) правоохранительные органы (1140)

 Российский вор в законе по кличке Авто Копала задержан в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одессе сотрудники полиции задержали вора в законе по кличке Авто Копала, который является гражданином РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию о пребывании на территории Одесской области вора в законе по кличке Авто Копала.

Полицейские установили место его временного проживания: 65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами.

Во вторник, 31 марта, вора в законе задержали в Одессе.

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Российский вор в законе по кличке Авто Копала задержан в Одессе, - Нацполиция 01

Свой воровской статус Авто Копала получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами - более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

Сегодня, 2 апреля, Киевским районным судом Одессы вору в законе избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о выдаче он будет находиться в СИЗО.

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Источник: https://censor.net.ua/v3186457
 
   
 Топ комментарии
 
Так закопайте його разом з авто
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мы эту инфу слышим каждый месяц, но не слышим что приняли закон как в грузии. В ЗАКОНЕ, ЗНАЧИТ В ТЮРЬМУ. без следствия.
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яка добра людина, які добрі очі.
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нетоллерантно как-то. физию морды не запиксилели.
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мы эту инфу слышим каждый месяц, но не слышим что приняли закон как в грузии. В ЗАКОНЕ, ЗНАЧИТ В ТЮРЬМУ. без следствия.
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Без суда. Или скажет на камеру - Я не вор.
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не имеет права ВОР сказать что он не ВОР. иначе на парашу
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Це таке спортивне полювання в СБУ. імітація діяльності! Зебіл, спочатку поясни, як кацапи потрапляють в Україну, для чого їх сюди впускають? Депортація проводиться і за які кошти?
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Я не вкурив - Україна арештувала його на запит кацапів, шоле?
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и отправлен с подозрением на коронавирус в одесскую больничку (корона то на пальце небост йэсть?)
и тут-то он пойняв, шо воровать нехорошо- корона жмет...
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И кому же это авто отсосало, чтобы в 17 лет выдали удостоверение личности "вор в законе"? Российский вор в законе по кличке Авто Копала задержан в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9110
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Тут конечно многие заржали в самом начале новости этой. *Свой воровской статус получил в 17 лет*! Да ещё в Москве! Ну как дальше читать? Какие коменты? Оперетка для лошков-лохторатов---продолжайся!
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В рашке воров объявили вне закона. Теперь они мигрируют в Украину. Гы гы. Авто Копала. У него наверно одни документы на себя и машину.
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