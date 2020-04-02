 Российский вор в законе по кличке Авто Копала задержан в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию о пребывании на территории Одесской области вора в законе по кличке Авто Копала.

Полицейские установили место его временного проживания: 65-летний гражданин РФ находится в розыске за занятие высокого статуса в преступной иерархии и приехал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за это преступление и в дальнейшем наладить отношения с криминальными авторитетами.

Во вторник, 31 марта, вора в законе задержали в Одессе.

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Свой воровской статус Авто Копала получил в 17-летнем возрасте в Москве. За его плечами - более 15 лет пребывания в местах лишения свободы на территории России, в том числе в исправительной колонии строгого режима.

Сегодня, 2 апреля, Киевским районным судом Одессы вору в законе избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. До поступления запроса о выдаче он будет находиться в СИЗО.

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