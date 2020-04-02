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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  1998  9
Все про:новости (285) Данилюк-Ярмолаева (19) Буткевич Богдан (12)

 Итоги дня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Журналисты Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире рассказывают о главном из того, что случилось сегодня и подводят политические итоги дня.

Сегодня мы обсудим такие темы: ситуацию с Государственным оборонным заказом; заявление экс-министра финансов Игоря Уманского и обвинения главы ГНС Верланова; вопрос с обвинениями братьев Ермаков; свежую политическую социологию, а также лучшие материалы Цензор.НЕТ от Ольги Скороход, Евгения Кузьменко, Элины Редих и Татьяны Галковской.

Смотрите в прямом эфире в YouTube и на сайте Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/v3186446
 
   
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Думаю що ця весна для Зеленського стане вирішальною, подивимся на його подальші дії.
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Инф Бигус пид*р зелёный. Засцал публиковать информацию о коррупции Ермака, которую ему предоставил Гео Лерос.
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Питяння , так "КМІС" , чи "Социс" ?

На гільках двічи написали "Социс" ,
Ви тут кажет "КМІС" -- вважаєте , що не ма різниці ,якщо "Социс" це від штабу ЕС й Гринів там голова ?!
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У КМІСа на сайті нема опитування про політичних лідерів , чито партій .

А "Социс" цитувати все одно , що оголошувати "хотєлки" штаба Порошенко ...
Це не є сеньозно .
"Цензор" був раніше більш відстороненний від симпатій до конкретних політичних сил , Бутусов різко критикував Порошенко , що зараз відбувається ?!
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