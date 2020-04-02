 Итоги дня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Сегодня мы обсудим такие темы: ситуацию с Государственным оборонным заказом; заявление экс-министра финансов Игоря Уманского и обвинения главы ГНС Верланова; вопрос с обвинениями братьев Ермаков; свежую политическую социологию, а также лучшие материалы Цензор.НЕТ от Ольги Скороход, Евгения Кузьменко, Элины Редих и Татьяны Галковской.

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