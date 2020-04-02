 Итоги дня на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Сегодня мы обсудим такие темы: ситуацию с Государственным оборонным заказом; заявление экс-министра финансов Игоря Уманского и обвинения главы ГНС Верланова; вопрос с обвинениями братьев Ермаков; свежую политическую социологию, а также лучшие материалы Цензор.НЕТ от Ольги Скороход, Евгения Кузьменко, Элины Редих и Татьяны Галковской.
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На гільках двічи написали "Социс" ,
Ви тут кажет "КМІС" -- вважаєте , що не ма різниці ,якщо "Социс" це від штабу ЕС й Гринів там голова ?!
А "Социс" цитувати все одно , що оголошувати "хотєлки" штаба Порошенко ...
Це не є сеньозно .
"Цензор" був раніше більш відстороненний від симпатій до конкретних політичних сил , Бутусов різко критикував Порошенко , що зараз відбувається ?!