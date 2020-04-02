 "Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают?" - Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке. ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел Антон опубликовал в Фейсбуке видео нападения неизвестных на съемочную группу телеканала "Zik", информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что напавший на журналистов мужчина был в маске и в перчатках. Вначале он напал на оператора, а когда журналистка попыталась заслонить того собой — толкнул и ее.

На записи слышен диалог напавшего с журналисткой.

- Мне ничего за это не будет

- Є заборона!

- Та мне плевать на заборону! Можете записать: мне плевать на заборону. Это единственное место, где можно тренироваться! А вы знаете, что профессиональным спортсменам нельзя заканчивать тренироваться?

- Я вам про закон, а вы мне...

- Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают?

В конце съемки слышен еще один голос, кому он принадлежит — неизвестно. "А как я обеспечу? Я один, а их тут много", — спрашивает мужчина.

"Никто не имеет права применять насилие ни к журналисту, ни к кому-либо другому", — отметил Антон Геращенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в столичном Гидропарке неизвестные напали на съемочные группы телеканалов "Zik" и "Эспрессо". Двое журналистов и оператор получили телесные повреждения, также повреждена съемочная техника.

Полиция начала уголовные производства по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.