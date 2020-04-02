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Все про:журналистика (2595) нападение (1823) Геращенко Антон (1039)

 "Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают?" - Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке. ВИДЕО

Напавшие на журналистов мужчины заявляли, что не хотят, чтобы снимали их лица и говорили, что спортсменам нельзя прекращать тренироваться, даже если закон запрещает делать это в публичных местах.

Заместитель министра внутренних дел Антон опубликовал в Фейсбуке видео нападения неизвестных на съемочную группу телеканала "Zik", информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, что напавший на журналистов мужчина был в маске и в перчатках. Вначале он напал на оператора, а когда журналистка попыталась заслонить того собой — толкнул и ее.

На записи слышен диалог напавшего с журналисткой.

- Мне ничего за это не будет

- Є заборона!

- Та мне плевать на заборону! Можете записать: мне плевать на заборону. Это единственное место, где можно тренироваться! А вы знаете, что профессиональным спортсменам нельзя заканчивать тренироваться?

- Я вам про закон, а вы мне...

- Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают?

В конце съемки слышен еще один голос, кому он принадлежит — неизвестно. "А как я обеспечу? Я один, а их тут много", — спрашивает мужчина.

"Никто не имеет права применять насилие ни к журналисту, ни к кому-либо другому", — отметил Антон Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: На съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в столичном Гидропарке неизвестные напали на съемочные группы телеканалов "Zik" и "Эспрессо". Двое журналистов и оператор получили телесные повреждения, также повреждена съемочная техника.

Полиция начала уголовные производства по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают? - Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке 01

Источник: https://censor.net.ua/v3186435
 
 
 Топ комментарии
 
журналистов медведчука канала ЗИК можно и нужно бить при каждой возможности...
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для чого ці російські гніди приперлись у Гідропарк? картинку для ху..ла створювати?
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Не треба так.Пом'кше. Все-таки психічно хвора людина !
"Да мне плевать на закон! Ну что мне сделают?" - Геращенко опубликовал видео нападения на журналистов в Гидропарке - Цензор.НЕТ 8528
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А ще кажуть що каци тільки на дамбасі, весь Київ русогаварящий адиннарот
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А кому в нашей стране не плевать на законы? Хорошо, если процентов 20 наберется.
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А ведь баба которая кричала "Слава отойди" работает/работала на Шария
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Ну все она лишена теперь всех прав и гражданства да и вообще повесить ее, а бычку-качку медаль точка!
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постановка и провакация зика. Но с ментами заминочка один приехал и правилно А оно им надо.
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Кого б'ють ? Що зламали ? За медведчуківських вписався ? Людина не дозволила знімати,воно межиочі лізе і бикує.
А оце Тоха не хоче прокоментувати ? Державне бюро розслідувань вимагає від телеканалу "Прямий" надати документи за три роки діяльності - причому без жодного обґрунтування.
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Прохфесиональным титушкам надо быть в форме. А я предлагаю в случае заболевания данного ДОЛБО...индивида, просто не оказывать ему медицинскую помощь, ему плевать, а на него тем более, очистим нацию от разных чепушил.
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Какими бы Змковцы ********** не были, но тут чел ОРЕТ открычо, что чихать онмна закон хотел. Наказать по максимуму и статью впаять.
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И что? У нас мыслепреступление в стране?
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мысли это когда про себя, а когда в слух на камеру это признание
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В чем признание? Я могу сказать "я пойду и трахну твою мамашу, а потом убью и закопаю её", но это не делает меня преступником.
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А теперь скажи тоже самое на камеру, только не "пойду", а уже "сделал" и готовся сидеть чмо
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За признание, я таких щенков-вы*бунков попрятал не одного, ты не первый, мозгов нет, признаешься сам иди сиди
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Это не признание, а слова. Попробуй докажи что они что-то значат. Также и с этим "плевком на закон".
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Это удивительно что у нас люди не понимают что такое презумпция невиновности.
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хай би Геращенко прокоментував чому до цього часу Єрмакам не оголошено підозру і чому Деніс не затриманий?)))
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хотелось бы увидеть видео, где это смелое стадо стоит под стенкой и слёзно извиняется за свою тупость.
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Нравится плетка? Записывайся в садомазо. Не надо свои фантазии воплощать в обществе.
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Треба закінчувати з чим карантином.Коли закривали лікарні,хто з влади думав про людей?Якщо країна на карантині,нехай дебільна влада сидить дома,разом з поліцаями та журналюгами.Який закон України,забороняє людям нормально жити?Якщо в країні є епідемія,то ізолюйте хворих.А якщо влада не в зможі це зробити,то повина йти на хрін.
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Щодо ZIK - дозвольте висловити занепокоєння і ще зверху покласти стурбованість "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 9777
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Я не догледів шо то ZIK.
Жаль шо по їблу їм не надавали. А якого х.я вони там вештаються якщо розумні?
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На Лук'янівці є спортхати, там можна качатись цілодобово. Якщо правильно себе вести. Бо можна і під шконкою опинитись за бокопори.
Тому цьому "спортсмену" КК, КПК і пока "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 3786 "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку - Цензор.НЕТ 9040.
Нічого особистого, тільки закон
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Пусть эти журнашлюшки лучше проведут расследование - из каких источников финансируются зики и эспрессы,качки в парке не наносят такого ущерба стране,как чуки и его шестерки,антошка должен это знать.
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когда тоха оближет последнюю тарелку, тока тогда на местностях закончат забижать журналюшек
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И ця жирна свиня Антоніна Геращенко випнулась дристати, падло.
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