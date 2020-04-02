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 Директор Eurolab Пальчевский опровергает сокрытие случаев COVID-19: Трое из пяти озвученных СБУ - топ-чиновники, которые к нам не обращались. ВИДЕО

Владелец клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский опроверг обвинения в том, что ее сотрудники якобы скрыли пять положительных результатов тестирования на коронавирус.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Пальчевский подчеркнул, что трое из пяти человек оказались украинскими топ-чиновниками, и никто из этой тройки в клинику не обращался.

"Это бывший руководитель администрации президента, бывший руководитель СБУ и один из самых влиятельных депутатов на сегодняшний момент…Так вот, у этой тройки вообще не может быть никаких связей с Eurolab, потому что они никогда не просили о том, чтобы у них были сделаны эти тесты", - отметил он.

Он также подчеркнул, что два других теста, которые упоминаются в обвинениях, действительно оказались положительными. Однако, клиника сразу же доложила об этом в соответствии с установленными правилами Минздрава.

Пальчевский заявил, что прибудет на допрос 12 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начато уголовное производство по подозрению в сокрытии результатов тестов на коронавирус клиникой "Евролаб", - СБУ

Напомним, 20 марта прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы Украины об обнаружении коронавируса у пациента. Согласно введенным в Украине в связи с распространением коронавируса ограничениям, нельзя утаивать информацию о инфицированных.

Позже владелец клиники Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/v3186359
 
 
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пальчевский - еще тот писдобол. на нары суку!
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А анализы Зеленском тоже не выписывали задним числом на выборах 😀😀😀
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Пальчевский, где результат зелиных анализов?
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Вспомнил: а где результаты Петиных анализов? Петики, пожалуйста, дайте пруф.
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Це той, який оп'янєв, після аналіза сечі Зє, в ютьюбі похвалявся: «Да Портнов загоняєт Порошенка, как воробья в полє».
Ну, ну...
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Ты еще скажи что анализы на наркоту у омла оманского не ты брал...
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Пальчевский зашугал до икоты свой пенсионный электорат и намеревается на их панике взгромоздиться в кресло мэра Киева.
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Спочатку ти підробляєш тести на наркоманію, а потім - на коронавірус. Пора садити курvу.
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І чому Пальчевський має казати правду, коли всі хто при владі брешуть на кожному кроці?
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цей громадянин однозначно непальцем сделан Директор Eurolab Пальчевский опровергает сокрытие случаев COVID-19: Трое из пяти озвученных СБУ - топ-чиновники, которые к нам не обращались - Цензор.НЕТ 3442
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Пальчевский!, - где анализы Главнаркомана Зели....?
Скрыл..
Теперь лови карму...
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Это у него как джокер,крапленая карта.Достанет,в нужный момент.
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скорее всего...
не зря же он Баканова лейтенантом назвал...
два раза...
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Не ссы Андрей Иванович-ты его породил,ты его и убьешь.
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