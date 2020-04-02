 Цены на основные продукты в супермаркетах Киева уже не растут, а на некоторые товары даже снижаются, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Как только ввели ограничительные меры, жители города создали ажиотаж в магазинах. Скупали все - продукты питания, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства. Пользуясь бешеным спросом, магазины и супермаркеты подняли цены на эти товары. Мы обратились к правительству по контролю над ценами и в Антимонопольный комитет Украины, - подчеркнул Кличко. - Киевское областное отделение Антимонопольного комитета уже возбудило дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов. Также и мы, и специалисты Антимонопольного комитета мониторим ситуацию", - сказал мэр.

Он отметил, что за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не растут. Наоборот - в некоторых сетях и магазинах - выровнялись. А на некоторые товары даже снизились.

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"Призываю киевлян. Если увидите, что магазины снова начнут поднимать цены на товары первой необходимости, - сразу сообщайте или на Контактный центр столицы 15-51, или - на горячую линию Антимонопольного комитета Украины", - сказал Кличко.