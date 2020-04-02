 Цены на основные продукты в супермаркетах Киева уже не растут, а на некоторые товары даже снижаются, - Кличко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.
"Как только ввели ограничительные меры, жители города создали ажиотаж в магазинах. Скупали все - продукты питания, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства. Пользуясь бешеным спросом, магазины и супермаркеты подняли цены на эти товары. Мы обратились к правительству по контролю над ценами и в Антимонопольный комитет Украины, - подчеркнул Кличко. - Киевское областное отделение Антимонопольного комитета уже возбудило дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей Киева по факту существенного подорожания продуктов. Также и мы, и специалисты Антимонопольного комитета мониторим ситуацию", - сказал мэр.
Он отметил, что за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не растут. Наоборот - в некоторых сетях и магазинах - выровнялись. А на некоторые товары даже снизились.
"Призываю киевлян. Если увидите, что магазины снова начнут поднимать цены на товары первой необходимости, - сразу сообщайте или на Контактный центр столицы 15-51, или - на горячую линию Антимонопольного комитета Украины", - сказал Кличко.
шёл от 38 до 43.Ларьки закрыли. Частники привозили из пригорода по 60-70,
продавали внутри кварталов ,но их не пускают, запретили..
И маемо, що маемо.
Хліб до них входить ?
12 березня 2020 З початку 2019/2020 маркетингового року по 11 березня Україна експортувала 42,32 млн тонн зерна та зернобобових. Це на 24,5% більше, ніж на таку ж саму дату в попередньому МР.
27 Березня 2020 Представники хлібопекарської галузі закликали запровадити тимчасове обмеження експорту зернової продукції продовольчої групи
"...Зокрема, на сьогодні склалася критична ситуація на внутрішньому ринку зерна. Через зростання попиту на зовнішніх ринках та через сезонні фактори збільшуються ціни на продовольчу пшеницю. Приміром, лише за останні десять днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 грн./тонну. Таке здорожчання уже в найближчому майбутньому призведе до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 грн/тонну. Оскільки борошно у собівартості хліба складає понад 40%, то й підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% є майже доконаним фактом...."