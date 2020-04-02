 Минздрав: Маски не защищают, но значительно снижают риск инфицирования других. ВИДЕО

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ
"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем, без маски не заходить в магазины, аптеки и другие места. Почему? Потому что мы всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает полутора метров, может выделяться не более чем на 10-15 см", - отметил Ляшко.
По его словам, маска нужна потому, что человек без симптомов и проявлений болезни может быть инфицированным и разносить вирус.
"Если не будут соблюдены другие требования социальной изоляции, маска на лице человека, который еще возможно без симптомов, но уже может быть инфицированным и выделять возбудитель вируса, значительно снижает риск инфицировать других. Именно с этой целью мы рекомендуем носить маску", - добавил он.
В Минздраве также предупредили, что если человек с коронавирусом носит маску с клапаном выдоха, то она сможет заразить вирусом других через поток воздуха, который выделяется из клапана.
"Хотел бы также обратить внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекции", - сообщил Ляшко.
Ну вот приходит чел домой, снимает обувь, снимает с себя верхнюю одежду, переодевается, вешает одежду на харьковский тремпель и приступает к мытью рук, лица, ноздрей, ушей, рта и спокойно приступает к домашней рутине. А одежда висит... а обувь стоит... а вирус летает, как потешный президент в Оман... и шо? Как с этим быть??? Шнурки гладить горячим утюгом??? Не нахожу ответов. Только лекарство ************ помогает...
Рукавички також. Це зменшує контакт один з одним.
1. не захищає, не засіб індивідуального захисту - все зрозуміло я думаю.
2. Ми всех расматриваем как потенціально инфіцірованих (??!!!!!) - а чому тоді в нас всіх державних службовців не розглядають як потенційних корупціонерів, хабарників, злодіїв та зрадників. І не встановлюють над ними тотальний контроль та не карають жорстко? Такі набагато більше чинять зла для держави та інших людей в порівнянні з усіма вірусами. Бо це паразити-віруси.
3. Может віделять не более 10-15 см - та цього досить для того щоб через ручки та гроші розносити його скільки завгодно.
Робимо висновки.
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
или заявить, что маски НЕ НУЖНЫ
задолбали своей БРЕХНЁЙ
и виноваты восновном зеленая власть, которая заставляет людей носить что попало, вместо того чтобы обеспечить нормальными хирургическими масками например
Усі сидітимуть вдома та боятимуться навіть кашлянути. )))
Правительство будет предоставлять маски поэтапно с недели, начинающейся 13 апреля, и начнёт с префектур с большим количеством заражённых людей, как сказал Абэ на заседании правительственной целевой группы по борьбе с вирусом. Он также сказал, что правительство будет распределять маски для учреждений по уходу за престарелыми и инвалидами, а также в начальных и средних школах." ...може Шмигалю ідею штовхне...