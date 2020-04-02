 Минздрав: Маски не защищают, но значительно снижают риск инфицирования других. ВИДЕО

Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ

"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем, без маски не заходить в магазины, аптеки и другие места. Почему? Потому что мы всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает полутора метров, может выделяться не более чем на 10-15 см", - отметил Ляшко.

По его словам, маска нужна потому, что человек без симптомов и проявлений болезни может быть инфицированным и разносить вирус.

"Если не будут соблюдены другие требования социальной изоляции, маска на лице человека, который еще возможно без симптомов, но уже может быть инфицированным и выделять возбудитель вируса, значительно снижает риск инфицировать других. Именно с этой целью мы рекомендуем носить маску", - добавил он.

В Минздраве также предупредили, что если человек с коронавирусом носит маску с клапаном выдоха, то она сможет заразить вирусом других через поток воздуха, который выделяется из клапана.

"Хотел бы также обратить внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекции", - сообщил Ляшко.

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