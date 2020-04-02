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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ. ВИДЕО

Брат руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Денис в августе-октябре 2019 взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", что находится в Одессе, и его международных партнеров.

Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые нардеп Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info передает Цензор.НЕТ.

В распоряжении журналистов оказалось около 30 часов скрытой съемки многочисленных встреч Дениса Ермака и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности, которые происходили в августе-октябре 2019-го. Во время этих "собеседований" Ермак неоднократно заявлял о том, что на него возложена роль "пропускать через себя" людей, претендующих на должности в тех или иных отраслях. Диапазон этих отраслей оказался довольно широким - от налоговой в районном центре Ривненской области до Министерства инфраструктуры и "Энергоатома". Ермак регулярно подчеркивал, что эту функцию он выполняет, потому что является братом помощника Президента и имеет возможность напрямую общаться с Президентом и руководителями правоохранительных органов, "положив им на стол" ту или иную информацию.

Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ 01

Значительная часть встреч "команды Ермака" посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний - датской Maersk.

Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ 02

"ТИС" - это большая украинская компания, владелец нового порта на 5 грузовых терминалов в Одессе. Основана семьей одесситов Ставницеров. В феврале в терминалы ТИС вложилась арабская корпорация DP World - один из мировых лидеров портовой отрасли. В 2018 году ТИС "привел" в Украине еще и датскую Maersk - мирового гиганта контейнерных перевозок.

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Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ 03

"Уничтожать связи" двух компаний Ермак с помощниками берутся якобы в интересах конкурентов - одесской фирмы "КТЛ Украина", которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

Так, 6 сентября 2019-го Денис Єрмак объяснял роль и заинтересованность этих компаний: "Компания белая, входит в тройку лидеров Украины по логистике, по жд, по контейнерам. Сама турецкая основная компания судовладелец – она номер один как бы в Турции. Их очень беспокоит вопрос, очень беспокоит вопрос, чтобы сбить так сказать рождающегося монстра".

Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ 04

Владимир Лебедев

Брат руководителя президентского офиса на записях неоднократно заявляет о финансовом интересе в этом деле, который его группа получит "после конкретных действий". Так 16 сентября 2019-го Ермак в разговоре с доверенным лицом Владимиром Лебедевым говорит следующее: "Я вам скажу так. Вот совсем честно. У них коммерческий [интерес?]. Одесситы платят за конкретные действия. Какие действия – понятно: Маерск, ТИС".

10 дней ранее Ермак объяснял Лебедеву его задание: "Вы можете абсолютно спокойно напрягать и в хвост, и в гриву, что ребята – мне нужно концептуализировать не просто "взагалі", а чтоб вы прописали ваше видение – что мы должны подавать в Кабмине, что мы должны подавать в Укрзализныцю, какие есть рычаги влияния, какие есть рычаги влияния на ТИС…Там люди уже озаботились очень сильно".

По замыслу Ермака конкретные действия должны проявляться в обращениях в Антимонопольный комитет, подготовке нужных законопроектов, обращениях к Кабмину и тому подобное. В разговоре с тем же Лебедевым брат руководителя президентского Офиса дает следующие инструкции: "Ну, с юристами мы вас здесь в Киеве сведем. Но вопрос желательно изучить в плане того, какие документы подавать. В АМКУ нам придется засыпать этими документами".

Из разговора помощников Ермака-младшего следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 тыс. долларов в месяц за реализацию их целей.

Издание связалось с руководителями компании " КТЛ Украина ", в которую, судя по видео, Денис Ермак отправлял Владимира Лебедева, чтобы собрать информацию о необходимых действиях против "ТИС" и Maersk. Они рассказали, что Денис Ермак ранее работал в "КТЛ Украина". И что посредник от Дениса Ермака Владимир Лебедев действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива "сбить" "ТИС" и Maersk в их сотрудничестве с братом помощника президента не было.

Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ 05

Андрей Кузьмин

"Брэд - о ТИС, Maersk, нашей турецкой компании и международном заговоре. Он [представитель Ермака Владимир Лебедев. - Ред.] Да, заезжал в наш офис, его просто проконсультировали, потому что этот человек должен был сделать какую-то презентацию где-то там наверху", - заверил Андрей Кузьмин, коммерческий директор "КТЛ Украина".

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Финансовой мотивации Ермака со стороны компании не было, убеждает гендиректор "КТЛ" Игорь Хохлов: "Да, он [Денис Ермак. - Ред.] присылал такого человека. Формулировка была, что человек готовится занимать какой-тот пост в "Укртрансбезопасности" и т.к. человек немножечко не разбирается в теме, ему нужна была транспортная консультация. Ну, собственно, и все. Я не знаю, почему Денис так говорил [о финансировании. - Ред.], я об этом узнал от вас. Это я с него должен был взять деньги за консультацию, но я не брал, поскольку это было по просьбе моего бывшего сотрудника".

Вместе с тем на видео Денис Ермак утверждает обратное. "Чем быстрее мы начнем предпринимать активные действия, излагать изменения по нормативной базе, тем быстрее по сути нам обеспечат очень хорошую финансовую поддержку", - говорит Ермак-младший 6 сентября 2019 года, инструктируя Владимира Лебедева о поездке к своему бывшему работодателю "КТЛ Украина" . В ходе этого разговора Ермак надиктовал Лебедеву телефоны Кузьмина и Хохлова и объяснил, что с "КТЛ Украина" нужно разработать конкретный план мер по борьбе с "ТИС" и Maersk.

Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ 06

"Любое действие, предпринятое нами, оно выделяется в четко определенную цифру", - сказал Денис Ермак Владимиру Лебедеву 16 сентября, во время отчета Владимира о поездке в "КТЛ Украина".

Напомним, в воскресенье нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил на своей странице в ФБ часть видео, из которого становится ясно, что брат Андрея Ермака (на тот момент был помощником президента Владимира Зеленского) проводит собеседования на государственные должности, в том числе - высокого уровня. В частности, Ермак-младший "пропускал через себя" кандидатов на должности руководителей "Укрэнерго", "Укрзализныци", Мининфраструктуры и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/v3186237
 
   
 Топ комментарии
 
это же нормально для выборцев зедебила
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І ніякої реакції від оманського Брехуна. Сваі люді патамушта.
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это же нормально для выборцев зедебила
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Це не брат Єрмака, а сам Єрмак і президент ЗЮ.
Де СБУ ?! Аууууууууууууууу
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Дорвались слуги и примкнувшие уроды. Можно подумать что только он.
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Вчора А.Єрмак:Щодо плівок,на яких нічибто присутній мій брат Денис.
Сьогодні Денис:Не нічибто,а справді на плівках я,бо маю на це право,як громадянин України. Єдине питання, чому такого права немає у інших громадян,а лише у брата глави ОПУ?
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Свинарчуки №2... я даже знаю результат єтого скандала -НИЧЕГО ИМ НЕ БУДЕТ! доказано свиньями!
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На Свинарчуков за год ничего так и не нашли.
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Учитывая, что его даже не остранили на время расследования, подтверждает, что не Зе -Президент, а Ермак.
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І ніякої реакції від оманського Брехуна. Сваі люді патамушта.
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Походу за це Гео Лероса посадять, або Пороху якесь безглузде звинувачення вручать.
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Оказывается всё это время инвестиционной няней был брал Ермака.
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Раз нанобонапарт молчит, значит тоже в доле.
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ЗЕлохи, как вам этот Свинарчук? Кажись он в разы крупнее предыдущего... А сопля ведь обещал что если вдруг кто-то из его ближайшего окружения будет заниматься коррупцией то он подаст в отставку. И где отставка???
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Зебилы, может кто знает, микронаполеону какой процент идет?
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Кардинал SoF

@sofnesk

·10 год

Не бачу гарнішого жарту ніж правда:
Зєля: міжнародні інвестиції, інвестеційня няня, прорив, бла бла
Єрмак: а давайтє а виє.мо оціх датчан Maersk, заробимо на цьому нормальна. Що вони тут працюють.
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Расстрелять этих уродов (Ермаков) и кураторов из ГРУ.
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"что на него возложена роль "пропускать через себя" людей, претендующих на должности"

Пропускать через себя - в каком смысле? Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4428
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А Зеленський,що, язика у дупу затягнув??? У нас що, голова неіснуючего у законі офіса президента всесильний і закон існує не для нього??? І вся Венедіктова не бачить склад злочину у діях Єрмака та його воскресшего брата. Яка ганьба для країни!!! А ЦИМ ДВОМ ХОЧ ССИ В ОЧІ, ЇМ БАЙДУЖЕ!!!
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годзилу-венедиктову, посадили в кресло ген-прокурора совсем не для того чтобы контролировать исполнение законов в стране, а скорее наоборот.
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вот это всем договорнякам договорняки, но зебилам пофиг, значит они возмущались только когда надо было набросить на пороха, а щас молчек
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Теперь понятно кто яфвляется реальной инвестиционной няней. Ну, какие они ТУПЫЕ!
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А этот Ставницер,владелец компании "ТИС",чей бизнес хотят уничтожить Ермаки,организовал в Одессе помощь в борьбе с коронавирусом! :

Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая. Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний.

Так бизнесмен, владелец компании TIS Андрей Ставницер прокомментировал Украинской правде готовность Одесской области к эпидемии коронавируса. Сейчас он отвечает за работу антикризисного штаба в Одесской области. А накануне встречался с Президентом и крупными бизнесменами Украины на Банковой.
- Для начала расскажите, пожалуйста, о встрече с президентом, когда он собрал на Банковой весь крупный бизнес. О чем президент вас просил, что он вам говорил?
- Все уже широко известно. Просил включиться в процесс, помочь деньгами, менеджментом, людьми, опытом.
- Правда ли, что на встрече договорились , что каждый крупный бизнесмен переведет в благотворительный фонд "Корпорация монстров" по 2 млн долларов?
- Неправда.
Это не я должен комментировать, но суть такова: на встрече мы договорились создать денежный фонд, из которого будет осуществляться оперативное финансирование срочнейших нужд страны.
Для сбора этих денег нужен был благотворительный фонд с кристальной репутацией, с многолетним опытом, без конфликтов по специализации и с возможностью быстрого реагирования. Таких фондов немного в Украине.
"Корпорация монстров" была готова быстро взяться. Катя Ножевникова, руководитель фонда, обратилась ко мне - я член попечительского совета - с вопросом, не против ли я. И она, и я, понимали, что это огромная ответственность. Ответственности мы не боимся, но вы знаете, что значит работать с государством. Второе - это крайне сложный проект в смысле операционном.
Но счет времени шел на часы. Если бы решение не было принято быстро, самолет с тестами и оборудованием, который на днях прилетел из Китая, был бы отменен. Поэтому Катя приняла решение за это взяться.
- Наши источники говорят нам, что каждый крупный бизнесмен закреплен за конкретной областью - почему вы курируете именно Одесскую?
- Не могу сказать за всех. Я принял вызов заняться Одесской областью, потому что я - одессит, в этом городе живет моя семья, друзья, у меня тут большой бизнес. Мне не все равно.
-Чем именно вы помогаете в регионе?
- Мы собрали штаб, в который я отдал лучших менеджеров ТИС.
Мы взяли на себя: закупки, координацию с больницами, обеспечение медиков транспортом и питанием, обеспечение пожилых людей питанием, переориентацию местных производителей на необходимые сейчас вещи, координацию действий с властями и вовлечение их, властей, в наши потребности.
Плюс агитацию, пропаганду, если хотите, важности соблюдения карантина.
Каждое направление закреплено за определенным человеком.
Команда звездная: Катя Ножевникова, Алексей Шлапаков, Александр Михайленко, Петр Обухов, Александр Славский, Филипп Грушко, Мария Гольдберг, Анастасия Жук.
Второе - мы приглашали на встречу бизнес, также просили присоединиться. Огромное количество бизнесменов сейчас помогает. Передают деньги в фонд, покупают то, что не может ждать государственной закупки, отдают товары, помещения, направляют людей.
В этой группе у нас больше 200 человек сегодня, и я стараюсь каждый день отчитываться по каждому из них в своем Фейсбук.
- Как происходит координация ваших менеджеров с городской властью?
- Мы постоянно на связи и с местной властью, и с врачами. Координируем списки закупок.
У города и области фактически нет сейчас никаких заказов - пока они выделяли деньги, ждали отмены тендерной процедуры, проходили всю бюрократию, стало нечего покупать.
Мы с бизнесом сейчас забираем на себя предоплаты и оплаты всего, что можем найти - и ждем, пока бюрократическая машина развернется, и город и область начнут осваивать свои бюджеты.
- Какое ваше непосредственное участие в оперативном штабе области?
- Я управляю процессом. Назначаю функции, назначаю приоритеты.
Общаюсь со своей дипломатической и бизнес-коммьюнити - они помогают.
Все мои контакты, которые могут быть полезны, задействую в работе штаба.
Когда нужно - даю деньги, когда нужно - звоню людям, которые не хотят со мной разговаривать, и требую ответов, пока не получу их.
- Какие проблемы в вашем регионе? Как вы их решаете?
- Не защищены врачи, бригады скорой помощи, социальные работники, полицейские.
Больницы не оснащены практически ничем необходимым, речь не только об ИВЛ.
Медленная бюрократическая машина и плохая дисциплина приводит к несоблюдению карантина и мер предосторожности.
В результате, ситуация выглядит плачевно.
- Оцените по шкале от 1 до 10 готовность области к эпидемии? Что из необходимого есть? Чего критически не хватает?
- Я патриот, но должен признать, что готовность нулевая.
Если все останется так, как есть, мы потеряем больше людей не от вируса, а от хронических и других заболеваний.
Мы рискуем в первые же дни наплыва пациентов остаться без значительного количества докторов - без костюмов и условий для работы они будут отказываться этим заниматься. Обслуживать ИВЛ, которые мы сейчас таким титаническим трудом собираем по миру, будет некому.
- Сколько опорных больниц в вашей области? Сколько пациентов одновременно они смогут принять?
- По состоянию на сегодня, 24 марта, опорными назначено 9 больниц.
- Что больше всего вас поразило, когда вы начали погружаться в состояние дел в области?
- Растерянность людей, которым положено знать, что делать в таких ситуациях.
Категорический пофигизм людей, которые продолжают считать, что карантин не для них, а для итальянцев или немцев.

Провал в том месте, в котором у нас должна быть медицина. Мы раньше думали, что она просто несовершенна, а теперь выяснили, что ее нет. Это довольно страшное открытие.
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