 Брат Ермака за деньги конкурентов взялся уничтожать крупнейший частный порт в Одессе, - СМИ. ВИДЕО

Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые нардеп Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info передает Цензор.НЕТ.

В распоряжении журналистов оказалось около 30 часов скрытой съемки многочисленных встреч Дениса Ермака и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности, которые происходили в августе-октябре 2019-го. Во время этих "собеседований" Ермак неоднократно заявлял о том, что на него возложена роль "пропускать через себя" людей, претендующих на должности в тех или иных отраслях. Диапазон этих отраслей оказался довольно широким - от налоговой в районном центре Ривненской области до Министерства инфраструктуры и "Энергоатома". Ермак регулярно подчеркивал, что эту функцию он выполняет, потому что является братом помощника Президента и имеет возможность напрямую общаться с Президентом и руководителями правоохранительных органов, "положив им на стол" ту или иную информацию.

Значительная часть встреч "команды Ермака" посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний - датской Maersk.

"ТИС" - это большая украинская компания, владелец нового порта на 5 грузовых терминалов в Одессе. Основана семьей одесситов Ставницеров. В феврале в терминалы ТИС вложилась арабская корпорация DP World - один из мировых лидеров портовой отрасли. В 2018 году ТИС "привел" в Украине еще и датскую Maersk - мирового гиганта контейнерных перевозок.

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"Уничтожать связи" двух компаний Ермак с помощниками берутся якобы в интересах конкурентов - одесской фирмы "КТЛ Украина", которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

Так, 6 сентября 2019-го Денис Єрмак объяснял роль и заинтересованность этих компаний: "Компания белая, входит в тройку лидеров Украины по логистике, по жд, по контейнерам. Сама турецкая основная компания судовладелец – она номер один как бы в Турции. Их очень беспокоит вопрос, очень беспокоит вопрос, чтобы сбить так сказать рождающегося монстра".

Владимир Лебедев

Брат руководителя президентского офиса на записях неоднократно заявляет о финансовом интересе в этом деле, который его группа получит "после конкретных действий". Так 16 сентября 2019-го Ермак в разговоре с доверенным лицом Владимиром Лебедевым говорит следующее: "Я вам скажу так. Вот совсем честно. У них коммерческий [интерес?]. Одесситы платят за конкретные действия. Какие действия – понятно: Маерск, ТИС".

10 дней ранее Ермак объяснял Лебедеву его задание: "Вы можете абсолютно спокойно напрягать и в хвост, и в гриву, что ребята – мне нужно концептуализировать не просто "взагалі", а чтоб вы прописали ваше видение – что мы должны подавать в Кабмине, что мы должны подавать в Укрзализныцю, какие есть рычаги влияния, какие есть рычаги влияния на ТИС…Там люди уже озаботились очень сильно".

По замыслу Ермака конкретные действия должны проявляться в обращениях в Антимонопольный комитет, подготовке нужных законопроектов, обращениях к Кабмину и тому подобное. В разговоре с тем же Лебедевым брат руководителя президентского Офиса дает следующие инструкции: "Ну, с юристами мы вас здесь в Киеве сведем. Но вопрос желательно изучить в плане того, какие документы подавать. В АМКУ нам придется засыпать этими документами".

Из разговора помощников Ермака-младшего следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 тыс. долларов в месяц за реализацию их целей.

Издание связалось с руководителями компании " КТЛ Украина ", в которую, судя по видео, Денис Ермак отправлял Владимира Лебедева, чтобы собрать информацию о необходимых действиях против "ТИС" и Maersk. Они рассказали, что Денис Ермак ранее работал в "КТЛ Украина". И что посредник от Дениса Ермака Владимир Лебедев действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива "сбить" "ТИС" и Maersk в их сотрудничестве с братом помощника президента не было.

Андрей Кузьмин

"Брэд - о ТИС, Maersk, нашей турецкой компании и международном заговоре. Он [представитель Ермака Владимир Лебедев. - Ред.] Да, заезжал в наш офис, его просто проконсультировали, потому что этот человек должен был сделать какую-то презентацию где-то там наверху", - заверил Андрей Кузьмин, коммерческий директор "КТЛ Украина".

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Финансовой мотивации Ермака со стороны компании не было, убеждает гендиректор "КТЛ" Игорь Хохлов: "Да, он [Денис Ермак. - Ред.] присылал такого человека. Формулировка была, что человек готовится занимать какой-тот пост в "Укртрансбезопасности" и т.к. человек немножечко не разбирается в теме, ему нужна была транспортная консультация. Ну, собственно, и все. Я не знаю, почему Денис так говорил [о финансировании. - Ред.], я об этом узнал от вас. Это я с него должен был взять деньги за консультацию, но я не брал, поскольку это было по просьбе моего бывшего сотрудника".

Вместе с тем на видео Денис Ермак утверждает обратное. "Чем быстрее мы начнем предпринимать активные действия, излагать изменения по нормативной базе, тем быстрее по сути нам обеспечат очень хорошую финансовую поддержку", - говорит Ермак-младший 6 сентября 2019 года, инструктируя Владимира Лебедева о поездке к своему бывшему работодателю "КТЛ Украина" . В ходе этого разговора Ермак надиктовал Лебедеву телефоны Кузьмина и Хохлова и объяснил, что с "КТЛ Украина" нужно разработать конкретный план мер по борьбе с "ТИС" и Maersk.

"Любое действие, предпринятое нами, оно выделяется в четко определенную цифру", - сказал Денис Ермак Владимиру Лебедеву 16 сентября, во время отчета Владимира о поездке в "КТЛ Украина".

Напомним, в воскресенье нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил на своей странице в ФБ часть видео, из которого становится ясно, что брат Андрея Ермака (на тот момент был помощником президента Владимира Зеленского) проводит собеседования на государственные должности, в том числе - высокого уровня. В частности, Ермак-младший "пропускал через себя" кандидатов на должности руководителей "Укрэнерго", "Укрзализныци", Мининфраструктуры и тому подобное.