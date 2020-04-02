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 Политика Украины, Здоровье
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины рассказало о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В частности, в брифинге участвовал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3186209
 
 
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Маски должны бесплатно раздавать , а их нет .
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Сшей из бинта или марли в 4 слоя. Многоразовую. Менять каждые 2 часа и кипятить.
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Толку от денег, если в США 215 тысяч инфицироаанных, в Италии - 110 тыс, в Испании - 105 тыс, Германии - 78 тыс, Франции - 57 тысяч. В Украине 800 человек.
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самый дешёвый намордник (без него не пустят хлебушка купить, или могут штрафануть) - 30 гр. Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8703
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Маску можно из бинта или марли в 4 слоя сшить. Многоразовую - прокипятил и снова носи. Причем от кипячения ее защитные свойства растут - ворсинки больше становятся.
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Главное желание, а защититься от заражения можно за копейки.
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ну и вишенка на тортик: ВОЗ говорит, что ношение маски в основном бесполезно
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Маски на 50-70% снижают вероятность. Самое главное многие больные не в курсе этого ( нет симптомов) и ходят заражают остальных.
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это будет ещё дороже. труд нужно тоже учитывать. кроме того, без маски могут не пустить купить нитки и др. если их вообще можно купить - магазины ведь и базары муудрая власть...
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Из куска ткани можно вырезать, чтобы в аптеку пустили. А там бинты и марлю закупить. Можно еще муравьиный спирт - там 70%-й спирт как антисептик. И перекись водорода.
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Зедебілам це по барабану, вони маски не носять Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5163 Лікуються переглядом 95 кварталу
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Мой народ на пол пути развития от обезьяны к человеку. Как печально это осознавать. Семья врачей. В системе полнейшая жопа. Много лет все это знают и типо не замечают. Украина абсолютно не готова к таким вызовам. Но украинцы еще более. Нам нужны горы трупов, грузовики с торчащими ногами. Только после этого все это быдло, не в состоянии осознать происходящее, наконец заткнется со своими «стандартные 2% смертности от гриппа» и зашарится по углам.
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С провокаторами надо что-то делать, причем срочно.
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Провокаторів зейоббіки вибрали минулого року до влади
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Сшей из бинта или марли в 4 слоя. Многоразовую.
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