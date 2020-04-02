 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

В частности, в брифинге участвовал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
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Материалы по теме: Коронавирус и карантин
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А П 6d5dcd2e
Иди работай.
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02.04.2020 10:13
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Envoy
Маски должны бесплатно раздавать , а их нет .
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02.04.2020 10:16
Мне нравится 1
Богдан Перепелица
Сшей из бинта или марли в 4 слоя. Многоразовую. Менять каждые 2 часа и кипятить.
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02.04.2020 10:32
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Envoy
Две минуты в микроволновке .
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02.04.2020 10:40
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саша паламарчук
брифінгуй зєбіл......
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02.04.2020 10:18
Мне нравится 5
Богдан Перепелица
Толку от денег, если в США 215 тысяч инфицироаанных, в Италии - 110 тыс, в Испании - 105 тыс, Германии - 78 тыс, Франции - 57 тысяч. В Украине 800 человек.
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02.04.2020 10:22
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Поедатель Зябликов
самый дешёвый намордник (без него не пустят хлебушка купить, или могут штрафануть) - 30 гр.
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02.04.2020 10:22
Мне нравится 1
Богдан Перепелица
Маску можно из бинта или марли в 4 слоя сшить. Многоразовую - прокипятил и снова носи. Причем от кипячения ее защитные свойства растут - ворсинки больше становятся.
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02.04.2020 10:28
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Богдан Перепелица
Главное желание, а защититься от заражения можно за копейки.
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02.04.2020 10:30
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Поедатель Зябликов
ну и вишенка на тортик: ВОЗ говорит, что ношение маски в основном бесполезно
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02.04.2020 10:33
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Богдан Перепелица
Маски на 50-70% снижают вероятность. Самое главное многие больные не в курсе этого ( нет симптомов) и ходят заражают остальных.
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02.04.2020 10:38
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Поедатель Зябликов
это будет ещё дороже. труд нужно тоже учитывать. кроме того, без маски могут не пустить купить нитки и др. если их вообще можно купить - магазины ведь и базары муудрая власть...
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02.04.2020 10:31
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Богдан Перепелица
Из куска ткани можно вырезать, чтобы в аптеку пустили. А там бинты и марлю закупить. Можно еще муравьиный спирт - там 70%-й спирт как антисептик. И перекись водорода.
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02.04.2020 10:36
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Muron
Зедебілам це по барабану, вони маски не носять Лікуються переглядом 95 кварталу
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02.04.2020 10:25
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Александр Голубенко 3a49f821
Мой народ на пол пути развития от обезьяны к человеку. Как печально это осознавать. Семья врачей. В системе полнейшая жопа. Много лет все это знают и типо не замечают. Украина абсолютно не готова к таким вызовам. Но украинцы еще более. Нам нужны горы трупов, грузовики с торчащими ногами. Только после этого все это быдло, не в состоянии осознать происходящее, наконец заткнется со своими «стандартные 2% смертности от гриппа» и зашарится по углам.
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02.04.2020 10:21
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Gennadiy 6b272fc0
С провокаторами надо что-то делать, причем срочно.
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02.04.2020 10:21
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Muron
Провокаторів зейоббіки вибрали минулого року до влади
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02.04.2020 10:28
Мне нравится 2
Saw Ewas 1a26b1e6
Вінниця скоро замість лікування пацієнтів з COVID-19 почне закривати лікарні.
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02.04.2020 10:21
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Куприк
Я не буду покупать маску
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02.04.2020 10:27
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Богдан Перепелица
Сшей из бинта или марли в 4 слоя. Многоразовую.
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02.04.2020 10:31
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Куприк
Мне проще шарф на морду натянуть.
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02.04.2020 10:34
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Lvbnhj
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02.04.2020 10:37
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Saw Ewas 1a26b1e6
шарф проблематично дизенфікувати.
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02.04.2020 10:40
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5 копійок
У мене є 2 таких. Можу підігнать.
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02.04.2020 10:37
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