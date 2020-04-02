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 Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер. ВИДЕО

На Херсонщине официально подтверждены три новых случая COVID-19, один из них - в областном центре.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, в течение суток 1 апреля получены три новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса в области, информирует Цензор.НЕТ. "К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - уточнил он.

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Он также рассказал, что у первой инфицированной коронавирусом - "положительная динамика".

Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер 01

По словам первого заместителя городского головы Херсона Игоря Козакова, один случай заболевания выявлен в областном центре.

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"Это 42-летний житель Херсона, который был доставлен в больницу с пневмонией", - уточнил чиновник. Все контактировавшие с пациентом врачи, а также его родственники - отец, мать, жена и ребенок - отправлены на обсервацию. В подъезде дома мужчины проведут дезинфекцию.

Заммэра также проинформировал, что в полночь Херсон закрыли на карантин. На въездах в город установят пять блокпостов. Подробности он пообещал сообщить утром.

Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер 02

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Напомним, 25 марта в Херсонской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/v3186174
 
 
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42 роки. Це приблизний вік Зеленського.
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шоколадной свинье 54. У старого соевого хряка вероятность откинуть копыта больше. переживай лучше за него
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Мені не треба побажань псевдоамериканців з росії. В спам.
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Ну что пацаки.....?Вы думали это шутки.....? Итальянцы не научили? Новый приказ господина ПЖ.... ВСЕМ ПАЦАКАМ НАДЕТЬ НАМОРДНИКИ!!!!....Или самотранкклюкируетесь! через месяц !!! ( Кин Дза Дза)
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Отакої...."Не було" коронавірусу в області, а тут бац і вмерла людина...тех саме буде і з Миколаївською областю, де "не зафіксовано" жодного випадку. А чим фіксувати, якщо тести поділили між собою місцеві царьки, їхні діти, діти їхніх дітей ну і коханки, як же без цього...
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Корью сколько заболело и сколько умерло за этот период ?
Как насчёт бешенства, ветрянки, СПИДа ?
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