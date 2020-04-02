 Херсон закрыли на карантин - там выявили случай COVID-19; всего в области заболели четверо, один из них умер. ВИДЕО

Как сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, в течение суток 1 апреля получены три новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса в области, информирует Цензор.НЕТ. "К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", - уточнил он.
Он также рассказал, что у первой инфицированной коронавирусом - "положительная динамика".
По словам первого заместителя городского головы Херсона Игоря Козакова, один случай заболевания выявлен в областном центре.
"Это 42-летний житель Херсона, который был доставлен в больницу с пневмонией", - уточнил чиновник. Все контактировавшие с пациентом врачи, а также его родственники - отец, мать, жена и ребенок - отправлены на обсервацию. В подъезде дома мужчины проведут дезинфекцию.
Заммэра также проинформировал, что в полночь Херсон закрыли на карантин. На въездах в город установят пять блокпостов. Подробности он пообещал сообщить утром.
Напомним, 25 марта в Херсонской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса.
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