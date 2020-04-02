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 Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19. ВИДЕО

Служба безопасности Украины провела обыски в киевской частной клинике, которая не сообщила в государственные органы Украины об обнаружении коронавируса у пациента.

Об этом в эфире Канала 112 заявил владелец клиники Андрей Пальчевский, пишет Цензор.НЕТ.

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"Официальная причина - статья 113, кажется, диверсия против государства. Попытка привязать меня к тому, что, якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии", - отметил он.

Пальчевский отметил, что наказание за такую ​​статью от 8 до 15 лет. В то же время у него нет претензий к действиям сотрудников СБУ, во время обысков он "не увидел ни одного хамства".

Пальчевский подчеркнул, что в его лаборатории самая современная технология для определения COVID-19, поэтому не стоит останавливать ее работу.

Напомним, 20 марта прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили в государственные органы Украины об обнаружении коронавируса у пациента. Согласно введенным в Украине в связи с распространением коронавируса ограничениям, нельзя утаивать информацию о инфицированных.

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Источник: https://censor.net.ua/v3186172
 
 
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Пальчевский это тот который фальсифицировал мед результаты Зеленского чтобы никто не узнал что он принимает кокаин? Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19 - Цензор.НЕТ 9481
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Давно пора---кричала детвора! Айболита придушить в смысле кричала.
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Пальчевский говорил, что Порошенко убил своего брата.. и кто ж теперь верит Пальчевскому?!
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Правильно провели обшуки, бо треба було повідомляти важливу інформацію щодо короновірусу.
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