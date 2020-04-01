 Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Текст и видео распространили в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.
Горожане считают, что ставленник главы государства - председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш - "подает в СМИ недостоверную информацию по борьбе с коронавирусом", и просят президента вмешаться и взять под личный контроль ситуацию в их районе.
"В Монастырисках уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады в то время, когда местная власть демонстрирует бездействие! Как следствие - по состоянию на 1 апреля 77 жителей района инфицированы коронавирусом, из них 32 медработникам диагностировано COVID-19. Вирус стремительно распространяется населенных пунктов района. Статистика - неутешительная", - уверены горожане.
Они призвали Зеленского среагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по внедрению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствующими средствами защиты.
Напомним, по состоянию на 9:00 1 апрел в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 77 человек, из которых 44 - в районном центре.
и отделения по трансплантологии тоже не было.
Надо было построить ?
несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение Источник: https://censor.net.ua/v3186111
надо было в задрипанном городке, где никаких инфекций не было, построить инфекционное отделение на 100 мест за 100 миллионов долларов ?
Ты хоть сам понимаешь, что пишешь ?
а Чортків з 29 тисячами населення на відстані 55 км
а Тернопіль з 222 тисячами насерення на відстані 81 км
Скалецька: Україна готова до епідемії коронавірусу.
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Ни Зе, ни Рада просто не тянут - не могут, ни опыта, ни мозгов, ни характера, так и будут дальше выполнять указивки МВФ и прочих "западных партнеров". Для этого и поставили - оформить отданное факт Порохом юридически, что и видим.
чи Ніколає з Ленкою....
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Правда ?
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3еколомойсско-КРЕМЛЕВССКИЕ ?
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или опьять порох ?.
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Не будьте кацапами, мать вашу !
а так все тоже самое...
плачь и мольбы под похоронную музыку...
ИВЛ должны быть запущены срок 10-15" дней...нет суток, работать сутками как китайцы. Не можете просто тупо содраны с работающих моделей.
Комиссия Минздрава разрешающая и выдающая лицензии, дозволы и т.д. тоже должна работать сутки напролет по упрощённой методике.