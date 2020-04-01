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 Политика Украины, Здоровье
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 Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Громада города Монастыриска Тернопольской области обнародовала открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст и видео распространили в социальных сетях, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 98 человек

Горожане считают, что ставленник главы государства - председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш - "подает в СМИ недостоверную информацию по борьбе с коронавирусом", и просят президента вмешаться и взять под личный контроль ситуацию в их районе.

"В Монастырисках уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады в то время, когда местная власть демонстрирует бездействие! Как следствие - по состоянию на 1 апреля 77 жителей района инфицированы коронавирусом, из них 32 медработникам диагностировано COVID-19. Вирус стремительно распространяется населенных пунктов района. Статистика - неутешительная", - уверены горожане.

Они призвали Зеленского среагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по внедрению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствующими средствами защиты.

Также читайте: Глава Минздрава Степанов: "Мы втрое увеличили оклад медработникам, которые борются с COVID-19"

Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому 01

Напомним, по состоянию на 9:00 1 апрел в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 77 человек, из которых 44 - в районном центре.

Источник: https://censor.net.ua/v3186111
 
 
 Топ комментарии
 
бідна громада - вони ще не в курсі, що зєля також не компетентний Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9837
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Дебил. Угрозу пандемии объявили в середине декабря. Это Порох мешал величайшему не тупо тырить средства защиты и финансы, а сделать ремонт и закупить необходимое? На те-же миллиарды, отобранные у местных советов. Времени было навалом.
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Зеленського постійно обманюють, вірити нікому не можна.
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так то Порох голову Тернопільської ОДА призначив? Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7258
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Так там и центра по операциям на головном мозге не было

и отделения по трансплантологии тоже не было.

Надо было построить ?
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Звичайно, що це Пєця винуватий, бо міг особисто за свої гроші купити їм нову лікарню. Я впевнений, що Зе за тиждень купить їм нову лікарню, бо Зе не Пєця. Погано, що Зе постійно всі обманюють.
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так то Порох голову Тернопільської ОДА призначив?

несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение Источник: https://censor.net.ua/v3186111
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так, може, його ще овоч закрив.... а ну покопайся в документах.....
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а шо так ?

надо было в задрипанном городке, где никаких инфекций не было, построить инфекционное отделение на 100 мест за 100 миллионов долларов ?
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5600 мешканців, у нас є десяток сіл де більше народу живе, давай інфекціонку всюди.
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в райцентрах уже хирургические oтлеления пoзакрывали
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Ну какое, нахрен, может быть хирургическое отделение в городе на 5 тысяч человек ?

Ты хоть сам понимаешь, что пишешь ?
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там на початку 80-х класний ресторан був,може й далі є
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а куда с бoткинoй, дизентерией, кoръю ..... им лoжитъся, в Киев?
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ну если между этим мегаполисом на 5 тысяч жителей и Киевом нет больше ни одного города, то в Киев.

а Чортків з 29 тисячами населення на відстані 55 км

а Тернопіль з 222 тисячами насерення на відстані 81 км
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Дебил. Угрозу пандемии объявили в середине декабря. Это Порох мешал величайшему не тупо тырить средства защиты и финансы, а сделать ремонт и закупить необходимое? На те-же миллиарды, отобранные у местных советов. Времени было навалом.
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..от Петя ****...все запасы масок и противовирусных костюмов с Госрезерва украл. Доверчивый Зе ключи от хранилищ не проверил.....
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Саме так! Всі італійці та італійки про це знають! Він по ночах маски міняв на простроченні ліпецькі цукерки.
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Потому , что НОВЫЕ ЛИЦА и без КУМОВСТВА !
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Алі.Зеля що дурень?Не його обманюють,йому просто пох.
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Зе обманюють, а так він гарний. Мама Римма не бреше, просто треба почекати кінця епідемії.
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Алі.Зеля що дурень?Не його обманюють,йому просто пох.
Ни Зе, ни Рада просто не тянут - не могут, ни опыта, ни мозгов, ни характера, так и будут дальше выполнять указивки МВФ и прочих "западных партнеров". Для этого и поставили - оформить отданное факт Порохом юридически, что и видим.
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..може пустити сльозу, витерти преЗеденту сопельки і поспівчувати? В
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Треба підтримати Зе у важкі часи і зрозуміти, що добробут не головне в цьому житті.
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... згоден притримати табуретку...на якій буде стояти Зе!!! Але краще б як Беніто з Кларою....
чи Ніколає з Ленкою....
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Добра ви людина! З миру по нитці - Зе сорочка.
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... на мотузку бистріш нашкребемо.... Бажаючі вже й мило варять. Кажуть тільки зеленого кольору обмилки будуть....
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ЭТО еще Брежнев виноват.
.
Правда ?
.
3еколомойсско-КРЕМЛЕВССКИЕ ?
,
или опьять порох ?.
.


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Блазні Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9122
Не будьте кацапами, мать вашу !
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бідна громада - вони ще не в курсі, що зєля також не компетентний
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Наивные! Уж Зеленский компетентен, это да!
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Оттяните кто нибудь зеленую соплю от шмали, его походу в чувства приводят только для записи очередного ролика для ютуба!
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якої шмалі - криворогі пацани нюхають білий порошок
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Ребятки. Уже много лет, обращаясь в клинику - всё приходиться покупать за свои кровные ... Этого никто не знал? Это не знали врачи подобных мед заведений? Вы *** прикалываетесь, что ли? Да вся страна давно это знает.
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единственное отличие от московитов, что не встали на колена....
а так все тоже самое...
плачь и мольбы под похоронную музыку... Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3831
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... ну нащо Ви так!? Москалі он 15 Іл-76 з гуманітаркою до Італіі доправили. А сьогодні цілий Ан-124 Руслан з гуманітаркою для нещасних Сполучених Штатів відрядили!!! Кажуть Трамп дуже просив у рашці допомогу. Аж вчора **полезные санкции ** на рік подовжив... то кацапи на подяку і літак вислали...)))))
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Напишіть в Спортлото. Вони скоріше поможуть.
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Нашли к кому обращаться.. Зеля и сам некомпетентен.
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Мені не віриш, що Зе найкращий, то повір Єрмаку чи мамі Риммі.
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Есть некоторые районе больницы в городах! где давно нет гинеколога, уролога, лора, а вирусолог или аллерголог там это как межзвёздный космонавт.
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Начинать надо с базы. Институт молекулярной биологии должен заработать. ПЦР тесты должны быть отечественные. На базе института должна быть создана лаборатория ...биохакинга. Я вообще то думал, что она уже есть и надо же как снег на голову.
ИВЛ должны быть запущены срок 10-15" дней...нет суток, работать сутками как китайцы. Не можете просто тупо содраны с работающих моделей.
Комиссия Минздрава разрешающая и выдающая лицензии, дозволы и т.д. тоже должна работать сутки напролет по упрощённой методике.
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А как Вы думаете есть предприятия на которых можно было бы организовать производство ИВЛ?откуда взять специалистов,оборудование,технологии?Согласен институт должен работать и разрабатывать,а производить должны фарм компании (Дарница,БХФЗ или Фармак).Когда я работал в таком институте инженером по оборудованию,то уже тогда(10лет назад) начиналась распродажа их земель под застройку( все исследовательские институты как правило под НАНУ) ,а сейчас я думаю только усилилось и про науку никто не думает к сожалению.
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Там ничего нет сложного пару контроллеров и интерактивный экран, затем сам клапан регудируемой подачи воздуха, его можно просто повторить на 3D принтере. Датчики входа и выдоха и датчик СО2. И наверное главное качественные шланги и. ...команда энтузиастов....а не клоунов!!
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А вы вообще видели ИВЛ называется фаза 5??? Посмотрите! Не хватайтесь за сердце, это тоже считается ИВЛ.
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В Усатово под Одессой сегодня обнаружили больную коронавирусом, которая вообще никуда не выезжала и ни с какими не контактировала. Загадка природы.
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Нет не загадка. Просто неправильно указан механизм распространения.
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Тогда как её вообще обнаружили..? Просто мистика Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9606
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може купила товар, на яких накашляв хворий.
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Зараз все жлобсьтво накоплене за 30 років вилазить таким боком...
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Для справки - сегодня в Харькове маска стоит 50 грн штука .Слава тебе Бубочка Оманская !!!!!!!!!!!!!!
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А почему так дорого? спикулянты хреновы, в Испанию они по 1гривне 20 копеек отправляли.
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Не понимаю о чем спор Зеля,Порох,Янык-все представители капитала в той или иной степени и для людей будут что то делать в последнюю очередь если вообще будут.Медицина в нашей стране это остатки советской медицины со всеми ее недостатками и достоинствами и она планомерно под видом реформ разрушается на протяжении последних 30ти лет.Я больше скажу-в Европе так же полным ходом идет сокращение и оптимизация больничных коек(Испания и Италия точно),в богатейшей стране мира США колосальная нехватка аппаратов ИВЛ и т.д.А проблема нашей страны в том что у нас много политиков разных мастей,но нету среди них ГОСУДАРСТВЕННИКОВ уровня Де Голля,Тетчер,Коль,Сталин,Рузвельт ...
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...Брошен на исчезновение целый р-н!..ни одна высокопосаженная ***** и носа не кажет туда!...жесть!...в область эту депрессионную, рулить посажен чей то очередной кум, которому эта работа, как козлу новые ворота..а десятки тыс. людей скоро и без врачей остаться могут.... Інфекційне відділення не працює кілька років, голова ОДА Труш некомпетентний, - жителі міста Монастириська звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 6879...
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