 Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому. ВИДЕО

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 98 человек

Горожане считают, что ставленник главы государства - председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш - "подает в СМИ недостоверную информацию по борьбе с коронавирусом", и просят президента вмешаться и взять под личный контроль ситуацию в их районе.

"В Монастырисках уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой! Они в тупике! Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства громады в то время, когда местная власть демонстрирует бездействие! Как следствие - по состоянию на 1 апреля 77 жителей района инфицированы коронавирусом, из них 32 медработникам диагностировано COVID-19. Вирус стремительно распространяется населенных пунктов района. Статистика - неутешительная", - уверены горожане.

Они призвали Зеленского среагировать на критическую ситуацию в районе и сделать соответствующие распоряжения по внедрению жестких карантинных мероприятий, а также обеспечению Монастырисской больницы соответствующими средствами защиты.

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Напомним, по состоянию на 9:00 1 апрел в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом 77 человек, из которых 44 - в районном центре.