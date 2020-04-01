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Все про:Житомир (509) рынок (430) Сухомлин (6)

 Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

В Житомире во время действия карантина пока не возобновят работу рынков, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Мы не видим пока возможности открыть рынки. Это приведет к большому скоплению людей в одном месте и снова перегрузит общественный транспорт. Мы не можем гарантировать безопасность горожанам", - говорится в сообщении.

По его словам, ситуация с подтверждением COVID-19 в Житомире лучше, чем в других регионах и должна такой и остаться.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

Также читайте: Киев не будет открывать продуктовые рынки, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3186057
 
 
 Топ комментарии
 
мережі супермаркетів платять мерам хабарі, щоб не відкривали ринки і не знизилися ціни Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5495
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вот когда начнут падать на улице (Кстати падали токо в китае на видосиках) и когда уровень смертности достигнет гросмейтерского косаря в сутки, может быть тогда я и поверю в силу коронавируса. А так, пока ниочом. И про испаинию и италинию мне рассказывать не нада, везде рептелоиды и масоы с вротшильдами и ротвейлерами Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5698
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еще у одной была лютая онкология, остальные я хз, но их видать тоже в статистику затесали...
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Всего-то 17 человек за две недели. Одну ушатали акушеры, второй умер от инфаркта. Нету никакого корона вириса...
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еще у одной была лютая онкология, остальные я хз, но их видать тоже в статистику затесали...
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Пять стадий горя, о которых писала Кюблер-Росс:1. Отрицание
2. Злость
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятие

...
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вот когда начнут падать на улице (Кстати падали токо в китае на видосиках) и когда уровень смертности достигнет гросмейтерского косаря в сутки, может быть тогда я и поверю в силу коронавируса. А так, пока ниочом. И про испаинию и италинию мне рассказывать не нада, везде рептелоиды и масоы с вротшильдами и ротвейлерами
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мережі супермаркетів платять мерам хабарі, щоб не відкривали ринки і не знизилися ціни Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5495
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Та разрешите торговать рынкам, люди скоро с голоду начнут сдыхать, а не от вашего коронавируса.
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Это кто там с голоду сдыхает? В Сызрани у вас?
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Когда изза карантина много людей, что торговали на рынках, без работы осталось, на что им жить.
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На то-же на что и я.
Как мне один знакомый алкаш говорил:

"Дайте дядька 3 гривны похмелиться.
Я ему-ты же в московии был на подработках!
Он мне-так что мне доллары менять, что-ли?"

Харе прибедняться, нищие из Бали с Индией.
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В маркетах скопления типа нет, вы что людей за идиотов считаете.
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В маркеты пускают строго определенное количество людей на квадратный метр.
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Не во всех, где проплатили, там народу куча.
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Ринок *Малинський * (оптововий ) працює ..Запускають по декілька машин ..Затарився та поїхав ...А щодо інших так обмеження ..По одному в магазинчик та обов*язкова маска..
ПС ))) Базарчики ..де торгували бабусі *з асфальту* всі прикриті .
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То пускай будут продавцы и покупатели в масках, пускай не больше двух человек пускать, главное чтобы люди без работы не сидели.
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tZE inform

@tZEinform

·53 с

Степанов ("..из Адессы, здрасьте") разрешил торговать на рынках. Мэры ответили продолжением запрета торговать на рынках. Спасибо Богу - в этой стране есть нормальные руководители. Бог вам воздаст .
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Простая математика: чем меньше торговых площадок, тем больше на них плотность покупателей. Ведь количество покупателей не изменилось, а площадь уменьшилась, когда закрыли рынки.
Значит, на оставшейся площади (в магазинах) средняя людей стала больше, чем была раньше. Мэр скурил учебник геометрии?
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