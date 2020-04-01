 Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
"Мы не видим пока возможности открыть рынки. Это приведет к большому скоплению людей в одном месте и снова перегрузит общественный транспорт. Мы не можем гарантировать безопасность горожанам", - говорится в сообщении.
По его словам, ситуация с подтверждением COVID-19 в Житомире лучше, чем в других регионах и должна такой и остаться.
Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.
2. Злость
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятие
...
Как мне один знакомый алкаш говорил:
"Дайте дядька 3 гривны похмелиться.
Я ему-ты же в московии был на подработках!
Он мне-так что мне доллары менять, что-ли?"
Харе прибедняться, нищие из Бали с Индией.
ПС ))) Базарчики ..де торгували бабусі *з асфальту* всі прикриті .
tZE inform
@tZEinform
·53 с
Степанов ("..из Адессы, здрасьте") разрешил торговать на рынках. Мэры ответили продолжением запрета торговать на рынках. Спасибо Богу - в этой стране есть нормальные руководители. Бог вам воздаст .
Значит, на оставшейся площади (в магазинах) средняя людей стала больше, чем была раньше. Мэр скурил учебник геометрии?