EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  4022  44
Материалы по теме:
Все про:Данилов (112) испытания (249) ракеты (865) СНБО (3417)

 В Одесской области успешно провели испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов. ВИДЕО

Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"30-31 марта 2020 ГККБ "Луч" на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты "ВільхаМ" с дальностью поражения 120 км. Эта ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства", - рассказали в СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ досрочно отгружены 28 единиц ракет "Вильха", производства КБ "Луч", - "Укроборонпром"

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! Есть хорошая новость - ГККБ "Луч" 30-31 марта проведело очередное успешное испытание ракеты "Вільха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия при которых происходили испытания, все запуски были успешными. Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Слава Украине!" - сообщил Данилов.

В Одесской области успешно провели испытания ракеты Вільха-М, способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов 01
В Одесской области успешно провели испытания ракеты Вільха-М, способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов 02

Источник: https://censor.net.ua/v3186034
 
   
 Топ комментарии
 
У него вчера днюха была, подарок

В Одесской области успешно провели испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов - Цензор.НЕТ 8205
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цей плакат має висіти в кабінеті нашого президента.
 показать весь комментарий
 
 
«Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Слава Украине!" - сообщил Данилов.
Источник: https://censor.net.ua/v3186034
Олександру Валентиновичу Турчинову, і конструкторам, РЕСПЕКТ.
 показать весь комментарий
 
 
Вот только у зеленых гнид нет денег на закупку современного ракетного вооружения. Хотят в долг, под госгарантии, которыми сейчас можно подтереться и забыть.
 показать весь комментарий
 
 
Поднастройте немного, что бы до кремля долетела, куйло с ватой должны кипятком ссать В Одесской области успешно провело испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов - Цензор.НЕТ 7430
 показать весь комментарий
 
 
Спок.
Для ********, там допилюють інші девайси.
Якщо «лєбєдєви», знову не зупинять ці роботи..
 показать весь комментарий
 
 
Та хоч би до Воронежа(300км від кордону)
 показать весь комментарий
 
а почему испытания проводятся не по ордло
 показать весь комментарий
 
 
Пастора Кровавого не хватает на фоне запуска ракеты..
 показать весь комментарий
 
 
Боевые действия Украина ведет в Одесской области??? Или нам некуда стрелять???
 показать весь комментарий
 
 
Ти що? Де ж по торговим партньорам з линири-динири можна стрєлять? Раптом образяться?
 показать весь комментарий
 
 
Нащо ото нести фейкню?
Сивоха не дозволяє.
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляю Пастора с прошедшим Днем рождения. Вільха так Вільха. І це добре.
 показать весь комментарий
 
 
Когда начнете массовое производство для Армии? Только не на российской границе как сейчас а в тылу.
 показать весь комментарий
 
 
Діло Пастора, (кривавого),живе та перемагає! В Одеській області успішно провели випробування ракети "Вільха-М", здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов - Цензор.НЕТ 8487
 показать весь комментарий
 
 
Нпчему радоваться, 120км хватит бомбить донецк и луганс, свои территории, с нам надо достать кремлевское логово.
 показать весь комментарий
 
 
Очередная ложь. "ВільхаМ" уже и принята на вооружение и поставляется в ВСУ. Снова достижения пАпередников на себя натягивают. Сейчас в разработке с дальностью пуска до 200 км.
 показать весь комментарий
 
 
Турчинову не жалко.
Аби, на користь України.
 показать весь комментарий
 
 
Надоела просто ложь нынешних клоунов. Надоело, что людей держат за баранов.
 показать весь комментарий
 
 
Ув Ирада!. можно вас чуточку поправить..
закончили гос испытания, начато серийное производство ракеты "Вильха" - лети на 70 км..
заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета "Вильха-М" - летит на 120 км.. именно сегодня её испытывали..
ЗЫ . кстати на базе "Вильха М", будут делать ЗРК средней дальности до 100 км..
 показать весь комментарий
 
Ех, краще б таку дорогу ракету по оркам в Криму чи Луганді бабахнули в якості випробування
 показать весь комментарий
 
пропоную ліпшу назву: "Вільха-Кремль- 756 км", тільки ТТХ скорегуйте...
 показать весь комментарий
 
 
Если я не ошибаюсь, ее 4 года уже испытуют, никак не испытают. То гром то ольху, и помоему уже писали что ольху начали поставлять в Всу еще пол года назад.
 показать весь комментарий
 
ракета "Вильха" - летит на 70 км.. принята в ВСУ в начале 2019 г., серийно производится и поставляется в ВСУ..
ракета "Вильха-М" - летит на 120 км, заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета.. именно сегодня её испытывали.. в ВСУ ещк не поставляется..
чувак!.. будь в теме и не спеши с выводами..
 показать весь комментарий
 
 
Я не в теме, потому и пишу"если я не ошибаюсь". В одном я не ошибаюсь что мы тупе сев.Кореи. 6 лет войны и только одни испытания ракет малой дальности из советским прошлым, а могли бы уже давно и Я.О и средней дальности ракеты запустить в производство и межконтинентальные. Все ж хотят чтобы до Масквы долетали? А щасс все на коронавирус спишут. Очень медленно и туго (тупо) идет в Украине, а жизнь идет, а живут хорошо только Верха, и обещают уже 27 лет.
 показать весь комментарий
 
 
увы.. да, медленно ВПК восстанавливается и обновляется армия.. поэтому, было принято военно-политическое решение подписать "Минск-2" и не исполнять его в никакую, и тем самым морочить Кремлю мозги уже пятый год, а самим перевооружаться и переоснащаться..
военно-дипломатические маневры - это один из интструментов защиты от "гибридной войны"..
 показать весь комментарий
 
...утроить дальность бы и скорости добавить мах до 10-15....
 показать весь комментарий
 
«Найцікавішою і проривний розробкою КБ «Південне» вважається створення абсолютно нових літальних гіперзвукових апаратів. Так, можна відзначити недавно представлений проект нової крилатої гіперзвукової ракети. Даная розробка була представлена ​​широкому загалу тільки на початку 2018 року. Проект являє собою високошвидкісну ракету з гіперзвуковим прямоточним повітряно-реактивним двигуном зі стартового-розгінним бустером. Дальність дії нової крилатої гіперзвукової ракети може становити близько 480 км, але слід зазначити, що технічні характеристики ракети дозволяють збільшити дальність дії до 1750 км. Даний ракетний комплекс може застосовуватися для знищення великих з'єднань надводних кораблів, важливих військово-промислових цілей, командних пунктів з'єднань військ потенційного противника. »
https://milnavigator.com.ua/2018/01/12/про-перспективи-ракетобудування-в-ук/
 показать весь комментарий
 
Дякую Порошенко, Турчинову і конструкторам! Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх