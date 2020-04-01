 В Одесской области успешно провели испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"30-31 марта 2020 ГККБ "Луч" на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты "ВільхаМ" с дальностью поражения 120 км. Эта ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства", - рассказали в СНБО.
"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы! Есть хорошая новость - ГККБ "Луч" 30-31 марта проведело очередное успешное испытание ракеты "Вільха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия при которых происходили испытания, все запуски были успешными. Реализация украинской ракетной программы проходит при активном участии Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Слава Украине!" - сообщил Данилов.
Источник: https://censor.net.ua/v3186034
Олександру Валентиновичу Турчинову, і конструкторам, РЕСПЕКТ.
Для ********, там допилюють інші девайси.
Якщо «лєбєдєви», знову не зупинять ці роботи..
Сивоха не дозволяє.
Аби, на користь України.
закончили гос испытания, начато серийное производство ракеты "Вильха" - лети на 70 км..
заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета "Вильха-М" - летит на 120 км.. именно сегодня её испытывали..
ЗЫ . кстати на базе "Вильха М", будут делать ЗРК средней дальности до 100 км..
ракета "Вильха-М" - летит на 120 км, заканчивает производственные испытания и готовится в этом году к гос испытаниям ракета.. именно сегодня её испытывали.. в ВСУ ещк не поставляется..
чувак!.. будь в теме и не спеши с выводами..
военно-дипломатические маневры - это один из интструментов защиты от "гибридной войны"..
https://milnavigator.com.ua/2018/01/12/про-перспективи-ракетобудування-в-ук/