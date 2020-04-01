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 Общество, За рубежом
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 "Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР". ВИДЕО

Россиянин Валентин Шляков призвал к штурму главных государственных зданий в Москве и свержению президента РФ Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шляков сказал в видеообращении, записанном на фоне московского Кремля.

Шляков предложил объединить усилия российской оппозиции и "ополченцев ДНР-ЛНР", которые в скором времени будут возвращаться в Россию.

"Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину...  Вот там Останкино, вот там Кремль, там Белый дом, вот она  - Государственная дума. Четыре объекта, котрые необходимо взять... Самоорганизовывайтесь. Посмотрим мы на вас. Че бздите, суки?!", - сказал Шляков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Власть не справляется, люди линчуют друг друга": СБУ обезвредила группу, размещавшую фейки по указке из РФ. ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3186029
 
   
 Топ комментарии
 
Он призывает подлизавших жопу Хуйлу идти на штурм Хуйла ?

Он дебил
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Сразу видно бабло заканчивается . Еще немного и памятник Бандере в Москве поставят .
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Все хочуть чужими руками жар загрібати.

Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!! "Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР" - Цензор.НЕТ 6332
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дурковатый, такой же упоротый как и "бешеный десантник", которого посадили. жаль их, наивные как дети..
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Це добре, що ти кацап зрозумів просту річ - ми вбиваємо вас скотів по праву, на своїй, Богом даній землі, а ви - галімі пітараси, що прийшли до нас із зброєю...
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Якийсь гавений кацап розуміє більше ніж наш президент...
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Хоть это и фрагмент...Но.мне понравилось! Москаль все верно расставил и назвал всех по именам. Суки есть суки ,Родину они предали и НИГДЕ и НИКОМУ они не нужны !
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Для меня, вся рассея сдохла в 2014г.
Смысл обсуждать мертвецов?!
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Предателей не любит никто. Даже те,кому они служат
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