 Свидетель: Заказчиком нападения на Стерненко был мэр Одессы Труханов, - СМИ. ВИДЕО

Видео с показаниями свидетеля публикует "Дзеркало тижня", передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает детали покушений на Сергея Стерненко: "Во время первого его били битой, во время второго стреляли в затылок, а во время третьего - глубоко разрезали руку. Эти атаки произошли сразу после участия Стерненко в протестах против уничтожения городской властью Летнего театра и после того, как он организовал серию акций по противодействию российской культурной экспансии в Одессе".

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Сергей Стерненко

Во время третьего нападения Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова, который от полученных ран скончался. Второй нападавший, Александр Исайкул, сбежал с места нападения и в данный момент находится за пределами Украины, - утверждает издание.

Свидетель, видеопоказания которого публикует "Дзеркало тижня", был близко знаком с нападавшими и за четыре дня до нападения Иван Кузнецов сообщил ему, что Геннадий Труханов заказал ему "поломать нациста Стерненко". Иван Кузнецов искал себе сообщника и предлагал за соучастие 1000 долларов.

Как только адвокаты убедятся в том, что свидетелю обеспечена должная безопасность, видео с его показаниями будет приобщено к делу, - пишет издание.

Как утверждает сам Сергей Стерненко, Офис Генерального прокурора Украины пытается сделать его обвиняемым в убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него вместе с Александром Исайкулом. Более того, Стерненко уверен, что заместитель Генпрокурора был уволен именно из-за отказа возбуждать против него дело.

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"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко у себя в Facebook.