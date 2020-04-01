 Свидетель: Заказчиком нападения на Стерненко был мэр Одессы Труханов, - СМИ. ВИДЕО

Видео с показаниями свидетеля публикует "Дзеркало тижня", передает Цензор.НЕТ.
Издание напоминает детали покушений на Сергея Стерненко: "Во время первого его били битой, во время второго стреляли в затылок, а во время третьего - глубоко разрезали руку. Эти атаки произошли сразу после участия Стерненко в протестах против уничтожения городской властью Летнего театра и после того, как он организовал серию акций по противодействию российской культурной экспансии в Одессе".
Сергей Стерненко
Во время третьего нападения Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова, который от полученных ран скончался. Второй нападавший, Александр Исайкул, сбежал с места нападения и в данный момент находится за пределами Украины, - утверждает издание.
Свидетель, видеопоказания которого публикует "Дзеркало тижня", был близко знаком с нападавшими и за четыре дня до нападения Иван Кузнецов сообщил ему, что Геннадий Труханов заказал ему "поломать нациста Стерненко". Иван Кузнецов искал себе сообщника и предлагал за соучастие 1000 долларов.
Как только адвокаты убедятся в том, что свидетелю обеспечена должная безопасность, видео с его показаниями будет приобщено к делу, - пишет издание.
Как утверждает сам Сергей Стерненко, Офис Генерального прокурора Украины пытается сделать его обвиняемым в убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него вместе с Александром Исайкулом. Более того, Стерненко уверен, что заместитель Генпрокурора был уволен именно из-за отказа возбуждать против него дело.
"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко у себя в Facebook.
В первом чтении проголосован текст в общих чертах согласованный с МВФ.
Сейчас идет яростная борьба за внесение поправок, которые подготовлены юристами Коломойского. Потому реальная суть документа может быть совсем иной. Если Зеленский настолько наивен, что мечтает обмануть МВФ, то это .... глупость.
Не нужно недооценивать критическую важность этого законопроекта для Коломойского. Вопрос "Приватбанка" - ключевой вопрос существования Коломойского, как влиятельной и значимой фигуры. Это огромный рычаг влияния , благодаря которому Коломойский шантажирует государство и добивается для себя экономических преференций во всех областях. Тезис "Коломойскому не нужен Приват, ему нужна компенсация" не точен и манипулятивен. Вопрос компенсаций - это отдельное судебное производство, которое включает анализ выведенных перед приватизацией с "Приватбанка" активов и возбуждение которого означает уголовные дела против Коломойского и Зеленского, при которых к делу будут приобщены материалы других зарубежных судебных процессов. Естественно на это Коломойский никогда не пойдет.
В этом вопросе два варианта - Коломойски додавит Зеленского на свои поправки, или Зеленский удержит законопроект в рамках согласованных МВФ. Первый вариант - дефолт, второй - кредит МВФ.
приймаються ставки
якщо він єврей, звісно
Если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, в конце концов обожжешься(с) (Алиса)
Надеюсь, шо закон тебя таки достанет и ты сядешь надолго, упырь.