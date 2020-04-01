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Все про:нападение (1822) Одесса (5970) Труханов Геннадий (235) Стерненко (63)

 Свидетель: Заказчиком нападения на Стерненко был мэр Одессы Труханов, - СМИ. ВИДЕО

Адвокаты одесского активиста Сергея Стерненко, на которого было совершено уже три нападения, располагают видеозаписью показаний свидетеля, который утверждает, что нападение на Стерненко было заказным, а заказчиком он называет мэра Одессы Геннадия Труханова.

Видео с показаниями свидетеля публикует "Дзеркало тижня", передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает детали покушений на Сергея Стерненко: "Во время первого его били битой, во время второго стреляли в затылок, а во время третьего - глубоко разрезали руку. Эти атаки произошли сразу после участия Стерненко в протестах против уничтожения городской властью Летнего театра и после того, как он организовал серию акций по противодействию российской культурной экспансии в Одессе".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Свидетель подтвердил, что заказ на избиение одесского активистка Стерненко Подобедов получил от Труханова - надо "поломать нациста". ВИДЕО

Свидетель: Заказчиком нападения на Стерненко был мэр Одессы Труханов, - СМИ 01

Сергей Стерненко

Во время третьего нападения Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова, который от полученных ран скончался. Второй нападавший, Александр Исайкул, сбежал с места нападения и в данный момент находится за пределами Украины, - утверждает издание.

Свидетель, видеопоказания которого публикует "Дзеркало тижня", был близко знаком с нападавшими и за четыре дня до нападения Иван Кузнецов сообщил ему, что Геннадий Труханов заказал ему "поломать нациста Стерненко". Иван Кузнецов искал себе сообщника и предлагал за соучастие 1000 долларов.

Как только адвокаты убедятся в том, что свидетелю обеспечена должная безопасность, видео с его показаниями будет приобщено к делу, - пишет издание.

Как утверждает сам Сергей Стерненко, Офис Генерального прокурора Украины пытается сделать его обвиняемым в убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него вместе с Александром Исайкулом. Более того, Стерненко уверен, что заместитель Генпрокурора был уволен именно из-за отказа возбуждать против него дело.

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"Из нескольких источников мне стало известно, что реальной причиной увольнения заместителя Генерального прокурора Виктора Трепака стал его отказ выполнять преступные указания по моему делу", - написал Стерненко у себя в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/v3186026
 
   
 Топ комментарии
 
Во всех прокацапских СМИ, медведчуковских и мураевских, завывание про то как нужно посадить "хвашизда" Стерненко, который всех убил, и зарезал. Кстати показательно, как себя поведут власти, которым было похрен когда нападали на Стерненко, а тут все так возбудились, когда помер нападавший ватан.
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нападающий знал на что идет, его дети его проблемы. Идешь на преступление будь готов сдохнуть как собака. Все верно Стерненко сделал. Сколько ему еще было ждать нападений? 5? 10? 100? Ну теперь желающих поубавилось.
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Очень удобное дело - посадить Стерненко, которого ненавидят кацапы, и Труханова, мешающего Рабиновичу захватить Одессу. Венедиктовой в Кремле орден дадут.
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ВР законопроект №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності"
В первом чтении проголосован текст в общих чертах согласованный с МВФ.
Сейчас идет яростная борьба за внесение поправок, которые подготовлены юристами Коломойского. Потому реальная суть документа может быть совсем иной. Если Зеленский настолько наивен, что мечтает обмануть МВФ, то это .... глупость.
Не нужно недооценивать критическую важность этого законопроекта для Коломойского. Вопрос "Приватбанка" - ключевой вопрос существования Коломойского, как влиятельной и значимой фигуры. Это огромный рычаг влияния , благодаря которому Коломойский шантажирует государство и добивается для себя экономических преференций во всех областях. Тезис "Коломойскому не нужен Приват, ему нужна компенсация" не точен и манипулятивен. Вопрос компенсаций - это отдельное судебное производство, которое включает анализ выведенных перед приватизацией с "Приватбанка" активов и возбуждение которого означает уголовные дела против Коломойского и Зеленского, при которых к делу будут приобщены материалы других зарубежных судебных процессов. Естественно на это Коломойский никогда не пойдет.
В этом вопросе два варианта - Коломойски додавит Зеленского на свои поправки, или Зеленский удержит законопроект в рамках согласованных МВФ. Первый вариант - дефолт, второй - кредит МВФ.
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А ты в АТО был, и там все как на подбор, и сними дядька черномор?
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Эта палитическае приследование и нарезка!🙂
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Ага. Это месть Трухе за то, что поддерживал сывочолого гетьмана перед выборами.
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Хватит уже свое ЗЕленое дерьмо по стенкам размазывать...
Свидетель: Заказчиком нападения на Стерненко был мэр Одессы Труханов, - СМИ - Цензор.НЕТ 4930
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Это каким-то образом опровергает написанное мной выше? Труха не агитировал за Пепу?
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Выбор Одесситов очевиден, а на заборе много чего написано, и только дурни типа тебя все принимают за правду. Че там с ростом ВВП от Ганчарука?
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Ганчарук не справился. Возвращаем взад Азирова. А Пепа к нему опять министром экономичного розвытку пойдет. С Пепой и его однопартийцем Килей все на лад пойдет.
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Да пойдет, я только за, а ты как пищал из курятника, так и будешь пищать, стабильность превыше всего!
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Соевые кравасиси включили режим "Шатун".
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Скажи это Стерненко, только папмерс предварительно одень.
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Паси аленя тунгус, пока рога не обломали...
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За Зелю Труха куда реальней агитировал. Да и только дебил может представить, что Аваков с Венидиктовой, будут оправдывать Серёгу, чтоб наехать на Труху...
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За те,що хріново піддержував ? Кєрнес-наступний ?
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Очень удобное дело - посадить Стерненко, которого ненавидят кацапы, и Труханова, мешающего Рабиновичу захватить Одессу. Венедиктовой в Кремле орден дадут.
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Я украинка и считаю, что убийца отца троих детей должен сидеть в тюрьме. Откуда, интересно, у него такая волосатая лапа? Чей он сын? Труханов, Рабинович - это все евреи. Может, украинской национальности мэром поставим? Или украинцам в Украине такое заказано? Евреи во власти только и делают, что торгуют Украиной, а то и даром(Крым) отдают. Им наша украинская земля не дорога. В Израиле то земля не продается. А у нас - хоть даром москалям отдали Крым - пожалуйста. Украинец никогда бы так не поступил и землей украинской бы дорожил.
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Это украинцы могут еврея президентом выбрать, а евреи украинца - никогда, даже мэром...
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из этого стерненко делают мученика... на будущее.
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а кто мешал пете и луценку с его 6 разными службами (СБУ НАЗК САП НАБУ ДБР и прочими реформироанми судами) посадить и рабиновича и труханова и бойко? Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 694
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У вас все в руках, даже монобольшинство в ВР, чего ни у кого до этого не было, действуйте!
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Трухільйо дочекається розслідування, чи втече у срєпляндію?
приймаються ставки
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Выбор у него резко скручавается, в кацапстане своих бандюков хватат...
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є ще варіант - Ізраїльське громадянство
якщо він єврей, звісно
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не называй это гавно именем хорошего бас-гитариста
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Во всех прокацапских СМИ, медведчуковских и мураевских, завывание про то как нужно посадить "хвашизда" Стерненко, который всех убил, и зарезал. Кстати показательно, как себя поведут власти, которым было похрен когда нападали на Стерненко, а тут все так возбудились, когда помер нападавший ватан.
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не нужно лозунгов, просто скажи - так убил или нет?
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Да убил, и на здоровье. Будет в меня какое то ватное чмо ножиком тыкать, тоже голову отрежу и скажу что так и было.
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Да-да. Всех убийц выпустить из тюрем и познакомить с тобой. Посмотрим кто кому голову отрежет, демократичный ты наш. А ведь дети убиенного вырастут...
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Вот потому нужно всегда стрелять первым.
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Да не факт,что вырастут. А то,что у этих детей появился шанс вырости нормальней,чем при папаше,идущем убивать за деньги,это радует
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Слухай, защітнік дєтєй! Спочатку дізнайся суть справи, а потім тут проповєдуй. Мій братуха мочив кацапських колоборантів і іхтамнєтов на Донбасі. Ти думаєш у їх там дєтєй не було? Убиці-маньяки-тітушня всяка що, почкованієм розмножаються? У них теж дєті єсть. Прийду такий приблотньонний до тебе і зарежу, скажу что у мєня єсть дєті - це по-твоєму буде нормально?
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Явно жертва педошарика. Такую же откровенную х""ню несет. И скорее всего тоже за деньги кремля. А может просто от природы дебильное
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Так нож был у него, он и его подруга сами это говорили?
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Отец троих детей, и был без оружия, а Стерненко бежал за безоружным, зарезал да еще снимал на камеру, как тот умирал. Вообще - нелюдь.
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Сталин с малолетства грабил и убивал, а потом переключился на массовый террор, и теперь в РФ он эффективный менеджер. Так, что у Стерненко все впереди...
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нападающий знал на что идет, его дети его проблемы. Идешь на преступление будь готов сдохнуть как собака. Все верно Стерненко сделал. Сколько ему еще было ждать нападений? 5? 10? 100? Ну теперь желающих поубавилось.
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Не факт, знали бы на что шли- взяли бы хотя бы нож.
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Менты все подчистили, все у них было.
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Что ори могли подчистить, если Стерненко гоаорит что это их нож? что-то Вы путаетесь.
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их проблемы. Если меня буду пытаться избивать, я расспрашивать нападающих куда их бить и чем, чтобы им не так больно было спрашивать не буду, будет оружие - всех с удовольствием постреляю. Не Стерненко напал, а они. Какие претензии. Не хочешь сдохнуть не лезь, полез - будь готов к сдаче. Все просто.
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В любом случае его финты с ножом "мой-не мой" подталкивают на разные соображения.
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Что за херню ты несешь? Еще приплети,что Старненко убивал бедного отца троих детей за деньги мэра.
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бедняжечка какой, хотел всего-лишь череп проломить, а тут такой нефарт. давай, побольше рьіданий
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Вот куда тебе нужно, лейтенант Баканов, а не к Леросу...
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Це серйозна заява. СБУ і ДБР вже до Труханова виїхали?
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Ну и сидел бы с детьми (тремя) дома.
Если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, в конце концов обожжешься(с) (Алиса)
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Крім того, тому "нєвінноубієнному отцу троіх дєтєй, распятого кровавимі бандеровцамі", як виявилось на своїх дітей було зовсім начхати, а остання його "бєзутєшная вдова" виявилась курвою обикновєнною, на яку просто навішали борги її возлюбленого.
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Труха это тот кого с мешком на голове в Польшу вывезли? А нет то Мишу вывезли, который с ним воевал. Труха это тот кто агетировал за пецю😂. Я все правильно написал, соя?😷
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Крутится эта гнида стерненко, как вьюн на сковородке.
Надеюсь, шо закон тебя таки достанет и ты сядешь надолго, упырь.
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