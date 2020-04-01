 "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямий, видеозапись с фрагментом подготовки к параду опубликовал один из пользователей соцсетей.

Отметим, за прошедшие сутки в России за сутки заразились коронавирусом 440 человек, всего в РФ обнаружили 2 777 зараженных человек, 24 человека умерли, 190 - выздоровели. Лишь 31 марта зафиксировано семь летальных случаев.

С понедельника, 30 марта, в столице России Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей российской столицы.

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