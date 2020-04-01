 "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямий, видеозапись с фрагментом подготовки к параду опубликовал один из пользователей соцсетей.
Отметим, за прошедшие сутки в России за сутки заразились коронавирусом 440 человек, всего в РФ обнаружили 2 777 зараженных человек, 24 человека умерли, 190 - выздоровели. Лишь 31 марта зафиксировано семь летальных случаев.
С понедельника, 30 марта, в столице России Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей российской столицы.
Заб******** полк" готов...Ху?ла з бункером на чолі колони...
так что - ура, тварищи, одобряем и приветствуем парад на 9 мая в Москве.. желательно туда согнать тысяч 500.. а лучше - МИЛЬОН расейских солдат... парад так парад - посрамим Госдеп!!
Умом Россию не пойнять, дебіли, бл....ть!
чому я винен цих фєдєрастів жаліти???
В регионах России фиксируют рост числа преступлений в состоянии опьянения на фоне карантинных мер.
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На расеи все хорошо воруют и бухают как и их деды)
...А де Веселий Єнот?
Интересно будет ли он сам присутствовать на этом победобесии.