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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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Все про:армия РФ (5841) карантин (1896) парад (461) Россия (75260) коронавирус (1370)

 "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая. ВИДЕО

В России во время подготовки к параду 9 мая в Москве около 15 тысяч военных выстроили в плотные ряды без защитных средств против коронавируса. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямий, видеозапись с фрагментом подготовки к параду опубликовал один из пользователей соцсетей.

Отметим, за прошедшие сутки в России за сутки заразились коронавирусом 440 человек, всего в РФ обнаружили 2 777 зараженных человек, 24 человека умерли, 190 - выздоровели. Лишь 31 марта зафиксировано семь летальных случаев.

С понедельника, 30 марта, в столице России Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей российской столицы.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185983
 
   
 Топ комментарии
 
НЕ МЕШАЙТЕ КАЦАМ ГОТОВИТЬ К ПОБЭДА БЭСИЮ!!!
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Засуньте в эту толпу людоеда путлера со всем ублюдочным окруженем кремлядей!
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Засуньте в эту толпу людоеда путлера со всем ублюдочным окруженем кремлядей!
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Этому главврачу, украинцу, можно готовить представление к награде.
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Молодцы винторогие, ничего не боятся. Все у них "под контролем". Парады должны пройти не только в Нерезиновой, а во всех городах. "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня - Цензор.НЕТ 1562 Части которые не смогут принять участие в парадах, должны отметить этот день увольнением личного состава 8 мая, на зло "пиндосам и гейропе", а также общим построением и торжественным маршем 9 мая.
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Бабы тоже пускай пройдут. Строем. Через что нибудь
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нам це лише на руку - побільше цього ************ м'яса здохне, поменьше поїде на Донбас
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Победобесие - это для лаптеногих святое,пофиг на короновирус
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"Заб******** полк" готов...Ху?ла з бункером на чолі колони...
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Нверное ,он будет в своем оранжевом костюмчике.
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ну дебилы, что говорить, мощь показывают, вот китай мощь показал без военных- весь мир в пандемию загнал
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они НЕ дебилы)) чем больше их сейчас на плацу готовятся к параду - тем больше потом будет в моргах! "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 7728
так что - ура, тварищи, одобряем и приветствуем парад на 9 мая в Москве.. желательно туда согнать тысяч 500.. а лучше - МИЛЬОН расейских солдат... парад так парад - посрамим Госдеп!!
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Ну если ещё и всю Москву с другими городами и весями за Срашки , сгонят на ществие с дедами на палках . Тогда пиндосы , точно офуеют .
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Та пускай собираются и друзяшек с лднр пусть в гости приглашают
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Ху..о своим победобесием обнулит весь Поребрик
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Бенкет під час ЧУМИ! "Бл#дь #обана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50-ти не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 4465
Умом Россию не пойнять, дебіли, бл....ть!
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Может лишнехромосомных не берёт коронавирул?
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Я думал это у нас только похожий дебилизм возможен, а нет на России тоже самое.
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У вас в луганде возможно у нас в Украине такого дебилизма нет.
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За нефть скоро доплачивать будут. хранить негде...а тут всё "резвятся"
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Якщо там хоч один заражений, то готовте крематорій.
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крематорий там сейчас роскошь, только скотомогильники справятся с такими тесными рядами "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня - Цензор.НЕТ 1929
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...да херня все, бабы в банях еще нарожают.. "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 4861..понты -все, жизнь-ничто!..за родину, за путина!... броня крепка и наши быстры..ура, таварисчи! "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 4861 ...в рядах сплоченных, зажопников наших не хватает, обещались быть.. ...
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вирусобесие - диды завещали - мы дохли и внуки пусть дохнут
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так цеж м'ясо, його на расії багато, нехай дохнуть!!
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Принудительно заразить Яроша и послать туда.
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Плохой совет. Эти придурки и сами справятся.
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Не всі матимуть щастя прийняти участь на параді 9 травня. Багатьох прийдеться нести на палочках.
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Це, сміття, його навіть нести нікуди не будуть - зариють та забудуть!
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не на палочках, а в баночках для попелу....
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Путин Убица!!!! А Россияне ..... , Вы никто!!!!! У себя дома НИКТО!!!
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Они его пинать начнут когда сдохнет-традиция такая.
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так ведь в мордоре 9 мая хотели перенести на лето
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Отлично. Чем больше после парада сдохнет, тем меньше на Донбасс припрется.
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Мордва вірусу не баіцца! Вони п"ють бояру.
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У них в параше на все болезни одно лекарство:
"Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 2886
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Парад во время коронавируса, это вам не пир во время чумы, это скрепно.
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Одобрямс. Так держать! Не спугните д******.
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путєну їх не жалко, мамам, які обирали того путєна, теж їх не жалко...
чому я винен цих фєдєрастів жаліти???
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не жалко. мордовские бабы еще нарожают.
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молодцы соколики, кучнее держите ряды прям в дёсна прижмитесь, ***** сказало в рай, значит только в рай.
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а потом этих баранов в отпуска отправить, домой, за участие в параде на Маскве...
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Аж дивно - жодного коментарю від мошів ... Вони тут частенько блукають
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мы только за..пусть маршируют и дохнут в темпе марша...100 штук в минуту
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В РФ из-за коронавируса начали ограничивать продажи алкоголя
В регионах России фиксируют рост числа преступлений в состоянии опьянения на фоне карантинных мер.
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На расеи все хорошо воруют и бухают как и их деды)
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Умом расею не понять , аршином глупость не измериш .
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Якщо це не першоквітневий жарт, то направду добра новина.
...А де Веселий Єнот?
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Видео снял на 100% прапорщик😊Как они умеют ****..катся ,нитко не умеет на свете😂😊
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В армії, особливо на расєї, матом не лаються, а розмовляють.

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І це є добре. Не побувають у "відпустці" в Україні. Менше доведеться утилізувати.
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Речь носителей великой русской культуры ни с чем нельзя перепутать. Осталось только увековечить этот великий и могучий в новой конституции.
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"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека- он имеет такую слабую мозговую систему,что не способен воспринимать действительность,как таковую.Для него существуют только слова.Его условные рефлексы координированы не с действиями,а со словами"...(с)
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кацапы - биомусор!недонация даунов!
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Ну и что это за гражданская позиция? Врага нужно знать, причем лучше, чем он сам себя знает.
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"Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня - Цензор.НЕТ 640то чуство что главный заразившийся решил забрать всех за собой. чтоб в аду построить свою армию. и претендовать на трон "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня - Цензор.НЕТ 4230 "Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня - Цензор.НЕТ 9484
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Це дуже добре , насправді . Чим більше подохне російських фашистів , тим швидше настане в світі МИР .
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В рашке главная скрепа - понты, а сколько после этого парада вымрет пуйлу пофиг.
Интересно будет ли он сам присутствовать на этом победобесии.
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Пуйло конечно обещало их в рай отправить. Но то, что оно решило оправить их туда строем, это приятный бонус.
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матершиники, бухарики и окнутые, - ну точно как соесброд!
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Да пусть хоть все там передохнут нахрен!
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І головне: в жодному разі не можна їм заважати самознищуватися.
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