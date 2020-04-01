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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Киевские новости
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 Киев не будет открывать продуктовые рынки, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица возобновит работу продовольственных рынков только при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков… отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко.

31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

Смотрите также: "Базар - это святое?": Продуктовый рынок в Боярке, на который идут в основном пенсионеры, открылся, несмотря на карантин. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3185945
 
 
 Топ комментарии
 
ну, да на улице же больше шансов заболеть, чем в маркете
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самый большой мэр оказался самым перепуганым
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ну, да на улице же больше шансов заболеть, чем в маркете
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Или в десятиметровой будке генделыка "Продукти" возле ближайшей остановки
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В приличных маркетах регулярная дезинфекция и проветривание помещения, выдача антисептика и перчаток на входе, без маски не пускают и все продавцы ходят в них. Что из этого будет на рынке?
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Вчера купил в Ашане по 119. По виду смотрится хорошо.
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Вчора була стаття, що ринки відкрили і я ходив перевіряти. Ринки виявилися закритими, а працюють маркети, Космо, аптеки, хлібні кіоски...
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самый большой мэр оказался самым перепуганым
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Так, сьогодні професіональний день нашого президента. Треба його вітати.
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шо свято презерватива Киев не будет открывать продуктовые рынки, - Кличко - Цензор.НЕТ 5284,Може й намордники.безкоштовно Киев не будет открывать продуктовые рынки, - Кличко - Цензор.НЕТ 5284
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Международный день презерватива 26 сентября. В день рождения полководца Порошенко. Стыдно этого не знать!
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А,якже,ж наш Найвелчніший й Найпрезервативніший херант, у всіх,а внього, нема Київ не відкриватиме продуктові ринки, - Кличко - Цензор.НЕТ 3284
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Міжнародний день презерватива - 13 лютого...
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Всемирный день контрацепции - 26 сентября. История и особенности ...
международный день контрацепции
Всемирный день контрацепции Цель Дня - снижение высокого уровня незапланированных беременностей
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на время карантина нужно закрывать города что бы не шастали.
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Люди приздоровому глузді розуміють небезпеку відкритих ринків.
Не знаю лишень який бовдур просунув цю ідею.
Певно Одеса та Харків.
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Во многих сельских семьях получить наличку можно только продавая молоко на молочарню, а если нет коровы, которая стоит штуку баксов, единственный способ продать курочку на базаре. Если не будет денег, то селянину просто нечем будем заплатить за реформированную цену на газ. А там вам не здесь. Мгновенно приедут из облэнерго, которые принадлежат олигархам, яких більше не буде (П.Порошенко) и отрежут трубу. Ось така фігня, малята
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Це та курочка, яка добре несла яйця та її би не зарізали, якщо би вона не здохла?
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ні! це історія про котика, який став кроліком.
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Так повно людей на вулицях Києва, а заразитися легше в маркетах.
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а чому вони вдома не сидять ?
поки масово коронавірусними не стали ?
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Так і я не сидів зранку. Всім щось треба. Але на дорогах Києва повно автівок, навіть є пробки.
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Так і міланцям щось треба, але вони сидять по хатах .
Інакше це триватиме ВІЧНО
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Так я писав, що після операції я вже перехворів ГРВІ, тому не боюся🤗
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так, вони і преза-жартівника обрали.
тепер от не нарегочуться.
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Конечно, всё для лоббирования картельных сговоров владельцев супермаркетов.....Лимоны по 100 грв. и т.п.
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В маркете чеснок за день вырос со 150 грн/кг до 179,99 грн/кр.
Вот Вам и рынок.
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ну так правильно - немає конкуренції з базаром
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Ну и правильно. Те, кто сейчас требуют открыть рынки уже завтра будут вас обвинять в своих болезнях. Они так устроенны и их большинство.
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Что там вообще на этих рынках делать? Все есть в супермаркетах. На рынках до коронавируса антисанитария была.
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Я только что принёс домой полтора литра "антисанитарии" - молочница молоко привезла из села... Цельного... По цене равно стоимости "белой воды" в супермаркете...
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