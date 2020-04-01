 Киев не будет открывать продуктовые рынки, - Кличко. ВИДЕО

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков… отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко.
31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.
международный день контрацепции
Всемирный день контрацепции Цель Дня - снижение высокого уровня незапланированных беременностей
Не знаю лишень який бовдур просунув цю ідею.
Певно Одеса та Харків.
поки масово коронавірусними не стали ?
Інакше це триватиме ВІЧНО
тепер от не нарегочуться.
Вот Вам и рынок.