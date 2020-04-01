 Киев не будет открывать продуктовые рынки, - Кличко. ВИДЕО

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков… отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко.

31 марта Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране.

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