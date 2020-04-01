 ПЦР-тесты и средства защиты, доставленные вчера из Китая, уже распределены по регионам, - Минздрав. ВИДЕО

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Борисполь прибыл очередной самолет из Китая, который доставил нам новую партию тестов ПЦР, позволяющие провести исследования около 100 тысячам пациентов. Также в грузе были защитные очки и щитки, костюмы биологической защиты. Весь груз уже распределен, разъехался в структурные подразделения здравоохранения и в ближайшее время будет передан в помощь нашим медицинским работникам", - сказал Ляшко.

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Он напомнил, что 31 марта также была проведена оналйн-встреча с участием Президента с руководителями ОГА, председателями областных советов, мэрами городов, на которой обсуждались вопросы подготовки и роли органов местного самоуправления в противодействии распространению COVID-19.

"По результатам этого совещания я могу сказать, что около 3 млрд 700 млн грн направлены на региональном уровне для осуществления мер по противодействию распространению коронавирусной болезни, из них 732 млн грн уже потрачены. Вся остальная сумма - заключаются договора и ожидаются в ближайшее время поставки медоборудования, средств индивидуальной защиты, оборудования для лабораторий. А также эти средства будут выделяться на премирование тех сотрудников, которые участвуют в противодействиях распространению коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

"Мы сделаем все возможное, чтобы медики имели средства индивидуальной защиты в полном достатке. Мы перестали кивать снизу на вверх, сверху вниз, мы делаем дело комплексно, и медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сказал он.