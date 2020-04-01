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Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Киевские новости, Спорт
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 "Если ты дома, значит ты защищен. Я не преувеличиваю!" - Владимир Кличко рассказал украинцам о ситуации в США и важности карантина. ВИДЕО

Олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился к киевлянам и всем украинским гражданам с призывом соблюдать ограничения и оставаться дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его обращение на своей странице в youtube опубликовал брат - мэр Киева Виталий Кличко.

"В нынешнем кризисе и вызове, через который проходит весь мир, главный принцип: если ты дома, значит - защищен. И я не преувеличиваю! Улетев туда, где вспышка пандемии, я сегодня далеко от Украины. И вынужден пока оставаться здесь. Но я мысленно с вами - на Родине. Сегодня сложная ситуация везде. В Соединенных Штатах вирус свирепствует и стремительно распространяется. Введены жесткие ограничительные меры. Много больных и, к сожалению, многие люди умерли. Их количество растет в прогрессии... Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И главное, что нужно делать - соблюдать меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом! Помогите ему! Помогите спасти себя! Спасти свой город. И, поверьте, когда вам говорят оставаться дома, это значит - спасти себя! Иначе масштабы трагедии, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя! Оставайтесь дома. Поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы поставить на весы свою жизнь!", - сказал Владимир Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185916
 
   
 Топ комментарии
 
Он мог бы и не записывать этого видео.
Делает, что может, молодец.
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ОН чо бухает там, что с лицом у Валоди? "Если ты дома, значит ты защищен. Я не преувеличиваю!" - Владимир Кличко рассказал украинцам о ситуации в США и важности карантина - Цензор.НЕТ 1328
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Чтооо? Какое ещё "можливо", когда так и есть?!
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ОН чо бухает там, что с лицом у Валоди? "Если ты дома, значит ты защищен. Я не преувеличиваю!" - Владимир Кличко рассказал украинцам о ситуации в США и важности карантина - Цензор.НЕТ 1328
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Человек просто не побрился. Царапина на коже - вход для вируса.
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Эта мысль стоила жирного шрифта?
Человек дома. Он не инсташлюха, чтобы накладывать макияж и ставить свет.
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Я седне ходил в маркет. Народ шарится по улицам. Транспорт ходит. Карантина нету, нету от слова совсем. Но все в масках. А маски толку как от козла молока, только от ворсы еще больше шнобель чешется и ты ту маску поправляешь. Так что акция "сиди дома" это полная фигня...
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Доживеш до його років буде така ж пика ) "Если ты дома, значит ты защищен. Я не преувеличиваю!" - Владимир Кличко рассказал украинцам о ситуации в США и важности карантина - Цензор.НЕТ 1189
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Така себе агитация для не очень умных и малолетних... Жратву на подоконниках выращивать прикажешь? Так что бы это сделать выйти из дому всё равно придётсИ "Если ты дома, значит ты защищен. Я не преувеличиваю!" - Владимир Кличко рассказал украинцам о ситуации в США и важности карантина - Цензор.НЕТ 3947
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можливо,він один з найадекватніших,зараз,при владі
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То Віталя при владі, а Володимир ні "Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину - Цензор.НЕТ 9151. Теж буває їх плутаю "Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину - Цензор.НЕТ 2441
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Он мог бы и не записывать этого видео.
Делает, что может, молодец.
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Залишайтеся в дома і менче шастайте по магазинах...
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Кабмин официально разрешил зараженным короновирусом ходить по улицам в аптеку. Похоронили все попытки населения защититься, сегодня об этом рассказили по телевидению. Может быть это было 1 апреля, кто знает?
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Вова, проблема не в выходе на улицу как таковым, а в встрече носителем вируса или его следами!
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Мені одному здається що пишуть про Володимира а показують Віталія
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Щось він сам на себе не подібний, чи то в мее рєзкість не сфокусована...
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Він чомусь забув пєдаліка прихопити,до віслюка ( донКі) трамПаПа в гості! "Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину - Цензор.НЕТ 774 "Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину - Цензор.НЕТ 774
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Як для боксера, то спіч - на рівні докторської дисертації.)
Ще одне - мабуть мені здалося, що за братуху масу тягне. )
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Интересные сводки начинают поступать в последнее время из Европы. Конечно же, касающиеся темы распространения коронавируса, но несколько под иным контекстом - информационным.
Так, например, в Болгарии прокуратура Софии возбудила уголовное дело против лидера политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова за то, что он распространял неправдивую, панического характера информацию о коронавирусе,
Примечательно, что партия «Возрождение» выступает за выход Болгарии из состава ЕС и НАТО, а также переориентацию внешней политики страны на Россию. Разумеется, взгляды представителей данной политической силы исключительно пророссийские.
Вместе с тем, в Черногории, известной чрезмерной активностью российской агентуры и где местным спецслужбам покой только снится, была задержана гражданка России за распространение фейков про коронавирус. Данная персона через социальные сети распространяла панические сообщения о масштабах эпидемии COVID-19 в Черногории, о заражении тысячи человек и инфицированных сотрудниках в отеле её проживания.
И вот в ЕС уже открыто говорят о том, что Россия развернула против европейского сообщества настоящую коронавирусную информационную войну. Не может быть! Неужели это та самая Россия, что ринулась помогать «брошенной на произвол судьбы» Италии?

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что: «Я считаю, что в структурах Еврокомиссии в области кибербезопасности должна быть усилена борьба с фейковыми новостями».
Пресс-секретарь ЕК Петер Стано поддержал главу Еврокомиссии и отметил, дословно: «Мы заметили, что наблюдается рост таких действий за пределами ЕС, среди других стран, особенно из России или из центров, которые работают при поддержке России, или иным образом связаны с прокремлевскими источниками».
Из заключения Европейской комиссии следует, что российские СМИ провели широкую дезинформационную кампанию против Запада, с целью распространения панических настроений и всплеска недоверия как к правительствам стран - членов ЕС, так и к самому ЕС, как неспособному обеспечить безопасность граждан.

Собственно, радует, что диверсионная деятельность российских ИПСО в Европе была отмечена, хотя и с запозданием. Но ЕС стал реагировать на эту угрозу, не откладывая её на потом. По крайней мере, это говорит о том, что в Брюсселе прекрасно осознают реальную опасность, которую представляет Россия для Запада и общеевропейских ценностей. Осталось только это донести до рядовых, среднестатистических европейцев, по-прежнему живущих в мире иллюзий, среди хрустальных дворцов и в очках с толстыми розовыми линзами.
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объясните своему что и гулять нельзя))) чтоб на лапах и хвосте не принес Вам...пыль...
"Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину - Цензор.НЕТ 2420

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Ты идиот рассказывай о ситуации в Киеве и что делаеш именно ты а не о том что не сделали или как делают где-то там.
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он за зеленского не голосовал он не минздрав и не мчс
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Он вабщето в США, если что сидит, только тсссссс "Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину - Цензор.НЕТ 5373
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Если пандемия то и бриться не надо?!
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Хорошо сидеть дома,когда бабки есть!Когда у народа закончатся деньги,они пойдут искать у кого они есть,например на Печерске и Конча-Заспа,там их очень много
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Он забыл добавить, что ...и если у тебя есть несколько десятков млн.$, тогда да....
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Убедительно. Американцы, кстати, массово не соблюдали карантин. Теперь мрут как мухи. "Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину - Цензор.НЕТ 4530 Особенно умирают те, кто болен диабетом. А в Штатах диабетиков много.
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Красава,а что комнатка,как у бомжа,чемпион мира должен жить достойно.
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Что не так с комнатой, и вообще-то это детская, не видите, что там двух ярусная кровать. Вы наверное, кацап и подумали, что наш легендарный боксер ночует в хостеле?
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