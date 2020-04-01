 "Если ты дома, значит ты защищен. Я не преувеличиваю!" - Владимир Кличко рассказал украинцам о ситуации в США и важности карантина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, его обращение на своей странице в youtube опубликовал брат - мэр Киева Виталий Кличко.

"В нынешнем кризисе и вызове, через который проходит весь мир, главный принцип: если ты дома, значит - защищен. И я не преувеличиваю! Улетев туда, где вспышка пандемии, я сегодня далеко от Украины. И вынужден пока оставаться здесь. Но я мысленно с вами - на Родине. Сегодня сложная ситуация везде. В Соединенных Штатах вирус свирепствует и стремительно распространяется. Введены жесткие ограничительные меры. Много больных и, к сожалению, многие люди умерли. Их количество растет в прогрессии... Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И главное, что нужно делать - соблюдать меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом! Помогите ему! Помогите спасти себя! Спасти свой город. И, поверьте, когда вам говорят оставаться дома, это значит - спасти себя! Иначе масштабы трагедии, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя! Оставайтесь дома. Поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы поставить на весы свою жизнь!", - сказал Владимир Кличко.

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