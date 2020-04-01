 "Если ты дома, значит ты защищен. Я не преувеличиваю!" - Владимир Кличко рассказал украинцам о ситуации в США и важности карантина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, его обращение на своей странице в youtube опубликовал брат - мэр Киева Виталий Кличко.
"В нынешнем кризисе и вызове, через который проходит весь мир, главный принцип: если ты дома, значит - защищен. И я не преувеличиваю! Улетев туда, где вспышка пандемии, я сегодня далеко от Украины. И вынужден пока оставаться здесь. Но я мысленно с вами - на Родине. Сегодня сложная ситуация везде. В Соединенных Штатах вирус свирепствует и стремительно распространяется. Введены жесткие ограничительные меры. Много больных и, к сожалению, многие люди умерли. Их количество растет в прогрессии... Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И главное, что нужно делать - соблюдать меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом! Помогите ему! Помогите спасти себя! Спасти свой город. И, поверьте, когда вам говорят оставаться дома, это значит - спасти себя! Иначе масштабы трагедии, которая разворачивается, будут катастрофическими. Берегите себя! Оставайтесь дома. Поверьте, никакая встреча не стоит того, чтобы поставить на весы свою жизнь!", - сказал Владимир Кличко.
Человек дома. Он не инсташлюха, чтобы накладывать макияж и ставить свет.
😁😁
Делает, что может, молодец.
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Ще одне - мабуть мені здалося, що за братуху масу тягне. )
Интересные сводки начинают поступать в последнее время из Европы. Конечно же, касающиеся темы распространения коронавируса, но несколько под иным контекстом - информационным.
Так, например, в Болгарии прокуратура Софии возбудила уголовное дело против лидера политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова за то, что он распространял неправдивую, панического характера информацию о коронавирусе,
Примечательно, что партия «Возрождение» выступает за выход Болгарии из состава ЕС и НАТО, а также переориентацию внешней политики страны на Россию. Разумеется, взгляды представителей данной политической силы исключительно пророссийские.
Вместе с тем, в Черногории, известной чрезмерной активностью российской агентуры и где местным спецслужбам покой только снится, была задержана гражданка России за распространение фейков про коронавирус. Данная персона через социальные сети распространяла панические сообщения о масштабах эпидемии COVID-19 в Черногории, о заражении тысячи человек и инфицированных сотрудниках в отеле её проживания.
И вот в ЕС уже открыто говорят о том, что Россия развернула против европейского сообщества настоящую коронавирусную информационную войну. Не может быть! Неужели это та самая Россия, что ринулась помогать «брошенной на произвол судьбы» Италии?
В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что: «Я считаю, что в структурах Еврокомиссии в области кибербезопасности должна быть усилена борьба с фейковыми новостями».
Пресс-секретарь ЕК Петер Стано поддержал главу Еврокомиссии и отметил, дословно: «Мы заметили, что наблюдается рост таких действий за пределами ЕС, среди других стран, особенно из России или из центров, которые работают при поддержке России, или иным образом связаны с прокремлевскими источниками».
Из заключения Европейской комиссии следует, что российские СМИ провели широкую дезинформационную кампанию против Запада, с целью распространения панических настроений и всплеска недоверия как к правительствам стран - членов ЕС, так и к самому ЕС, как неспособному обеспечить безопасность граждан.
Собственно, радует, что диверсионная деятельность российских ИПСО в Европе была отмечена, хотя и с запозданием. Но ЕС стал реагировать на эту угрозу, не откладывая её на потом. По крайней мере, это говорит о том, что в Брюсселе прекрасно осознают реальную опасность, которую представляет Россия для Запада и общеевропейских ценностей. Осталось только это донести до рядовых, среднестатистических европейцев, по-прежнему живущих в мире иллюзий, среди хрустальных дворцов и в очках с толстыми розовыми линзами.
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