 У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в нашей области подтвержден 41 случай (коронавируса. - Ред.), из них 3 - летальные. Вчера также были подтверждены 5 случаев, из них один летальный. Речь идет о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, коронавирус подтвержден. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать", - сообщил он, отметив что существует угроза для беременных и рожениц.
Вместе с тем он сообщил, что у 14 жителей Ивано-Франковска лабораторно подтвержден коронавирус. Кроме того, с помощью быстрых тестов коронавирус выявили у 75 жителей.
Как сообщалось ранее, по данным Минздрава в Ивано-Франковской области подтверждены 64 случая заболевания коронавирусом.
Я там також бував - саме красиве місто в Україні, яке я бачив.
Європа.
Імхо, мер на своєму місті.
Источник: https://censor.net.ua/n3185906
Какие меры?
Сжечь центр.
Без шуток, если там столько зараженных и вирус столь опасен, то от него будет не избавится и центр необходимо сжечь.
Как следовало сжечь роддома в СССР, сплошь зараженные золотистым стафилококком.
После чего строить совершенно новые, чистые центры.
Антисанитария может быть очень полезна.
Например, в частном госпитале города Мельбурна Кабрини в 2004 году после операции язаразилась корью. И всего то пролежала 1 день, а вот как "удачно".
В том же госпитале моего мужа после операции, вместе с другими проперированными, поместили два года назад в одну палату с больным пневмонией.
Тогда же, чутку позже, госпиталь перестал принимать больных из-за заражения пациентов, лежавших в госпитале, гриппом.
Сейчас планируют размешать в этом госпитале больных коронавирусом.
Также планируется размешать в частных госпиталях заключенных (уголовников из мест заключения), зараженных коронавирусом, для карантина.
То есть платящие деньги больные (повторяю, госпиталь частный) за свои деньги получат не только вирус, но и уголовника на соседней койке.
Я Вы говориете, что "сжечь" - это австралийский опыт.
Ни в коем случае, частный госпиталь Кабрини, как источник заразы, только начинает свой славный путь к банкротству.
Золотой стафилоккок.
В таких ситуациях, в цивилизованных странах просто делают кесарево, а не заставляют больную женщину мучиться.