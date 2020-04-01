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 Происшествия, Общество
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 У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив. ВИДЕО

В Ивано-Франковске подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, из них три - летальные.

Об этом мэр города Руслан Марцинкив заявил в своем видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в нашей области подтвержден 41 случай (коронавируса. - Ред.), из них 3 - летальные. Вчера также были подтверждены 5 случаев, из них один летальный. Речь идет о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, коронавирус подтвержден. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать", - сообщил он, отметив что существует угроза для беременных и рожениц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роженица с подозрением на коронавирус умерла в Ивано-Франковске, - гендиректор роддома

Вместе с тем он сообщил, что у 14 жителей Ивано-Франковска лабораторно подтвержден коронавирус. Кроме того, с помощью быстрых тестов коронавирус выявили у 75 жителей.

Как сообщалось ранее, по данным Минздрава в Ивано-Франковской области подтверждены 64 случая заболевания коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/v3185906
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понял, что главная мера собственной безопасности - это "держись подальше от врачей и больниц" У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 9350
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Но запишут в статистику по коронавирусу смерть. Походу в Италии всех так же подряд, даже похибших в дтп, и если есть есть корона: корона, так корона...
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Как легко и просто запугать население, которое не знает разницы между "у покойницы обнаружен вирус" и "умерла от последствий заражения вирусом".
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Я так понял, что главная мера собственной безопасности - это "держись подальше от врачей и больниц" У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 9350
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мер так радостно расказивает - прям празник унего какойто
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нарешті помітять,зіркова хвилина, в презерватива перейняв
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Звісно по ******, - померла від пологів. Мерзенність владних дегенеративних блазнів....
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Но запишут в статистику по коронавирусу смерть. Походу в Италии всех так же подряд, даже похибших в дтп, и если есть есть корона: корона, так корона...
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Зато удобно: скоко у нас акушеры угробили рожениц до коронавируса? Зато теперь их криворукость можна будет списать на вирусы...
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Вот ведь, а китайцы не додумались, что упавшего на дороге от коронавируса можно автомобилем переехать и записать как жертву ДТП. Или додумались? Весь мир с большим подозрением оценивает статистику Китая. Это как в СССР - от гриппа не умирал никто. По официальной статистике.
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И что характерно: в Китае на улице падали, а в Италии не падали. Не странно?
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А откуда Вы знаете, что в Италии не падали? Отсутствие доказательств не есть доказательством отсутствия.
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Так то моє рідне місто - час від часу там бував, знаю цього мудака у нього другі проблеми: свій бруковічний заводик який поставляв бруківку всьому місту би не втратити ... А так в Франківську жодного лікаря не посадили за халатність ...
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Ну, не знаю щодо "мудака"...
Я там також бував - саме красиве місто в Україні, яке я бачив.
Європа.
Імхо, мер на своєму місті.
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" Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать"
Источник: https://censor.net.ua/n3185906

Какие меры?
Сжечь центр.
Без шуток, если там столько зараженных и вирус столь опасен, то от него будет не избавится и центр необходимо сжечь.
Как следовало сжечь роддома в СССР, сплошь зараженные золотистым стафилококком.

После чего строить совершенно новые, чистые центры.
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Австралийские методы - "все сжечь", нам не подходят.
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Почему же "австралийские"?
Антисанитария может быть очень полезна.
Например, в частном госпитале города Мельбурна Кабрини в 2004 году после операции язаразилась корью. И всего то пролежала 1 день, а вот как "удачно".

В том же госпитале моего мужа после операции, вместе с другими проперированными, поместили два года назад в одну палату с больным пневмонией.
Тогда же, чутку позже, госпиталь перестал принимать больных из-за заражения пациентов, лежавших в госпитале, гриппом.
Сейчас планируют размешать в этом госпитале больных коронавирусом.
Также планируется размешать в частных госпиталях заключенных (уголовников из мест заключения), зараженных коронавирусом, для карантина.
То есть платящие деньги больные (повторяю, госпиталь частный) за свои деньги получат не только вирус, но и уголовника на соседней койке.
Я Вы говориете, что "сжечь" - это австралийский опыт.
Ни в коем случае, частный госпиталь Кабрини, как источник заразы, только начинает свой славный путь к банкротству.
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С роддомами поступили умнее - запустили дикий стафилококк, как во всем нормальном мире.
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Да-да, он самый
Золотой стафилоккок.
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На этом эра больничного стафилококка закончилась.
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Tut ******* dlia novorozdionix eto gosudarstveni rod dom.Vsio novoje kak i dolzno bit
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Так померла,ж від пологів...Інтерпретація Мінзнищення
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Как легко и просто запугать население, которое не знает разницы между "у покойницы обнаружен вирус" и "умерла от последствий заражения вирусом".
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Без коронавируса она могла бы выжить. Коронавирус бьет по всему организму, страдают все органы. А роды - сумасшедшая нагрузка.
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Но, таким свойством обладает любой вирус ОРВИ, например. Разве об этом сообщают в новостях ? Человечество совсем рехнулось на этом вирусе.
В таких ситуациях, в цивилизованных странах просто делают кесарево, а не заставляют больную женщину мучиться.
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Какое же ты тупое ! У тебя тоже патология - это отсутствие мозга ! Какая страна будет , что бы "просто запугать население " ложить свою экономику ? И об умерших с патологиями , они до этого жили , пили таблеточки , принимали процедуры , пока не заразились этой гадостью . И дальше продолжали бы жить . Весь мир хотят запугать короновирусом , один ты герой не пуганый идиот . Перед тем как человека ложат в отделение , ему делают тест на короновирус , по крайней мере здесь , и ни кто не пытается списать все на эту заразу .
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А скільки медперсоналу встигло заразитись?
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так могли всі...і крім персоналу ,ті хто в палаті і ті хто привозив і ті з ким дома була...
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Зараз здорові лікарі на вагу золота будуть
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