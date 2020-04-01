 "Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обращение своих коллег опубликовала в Facebook врач Дарья Петрук, информирует Цензор.НЕТ. Записать его они решили после того, как местная пресса опубликовала заявление главврача Вадима Шухтина, что его больница готова принять больных коронавирусом.
"Мы хотим показать реальную картину, которая происходит у нас. Первое: мы — врачи-анестезиологи, и мы можем сказать за свое отделение. У нас работает 6 врачей-анестезиологов. По факту должно быть 12, но реально работают 6. К тому же, у нас осталось 4 медсестры и 2 санитарки", — сообщают врачи.
Они рассказали, что до сих пор не получили протокол о лечении, а аппаратов ИВЛ у них в два раза меньше заявленных.
"На сегодня у нас по-прежнему нет протокола, как нам проводить лечение. И что касается аппаратов ИВЛ. Из заявленных 10 аппаратов ИВЛ в нашем отделении есть реально пять, и три из них были до коронавируса и введения карантина, а еще два прислали из БФ "Корпорации Монстров"", — говорят медики.
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"Помимо аппаратов нам нужны расходники, такие, как интубационные маски, фильтры, трубки, катетеры, системы, шприцы. Чего-то у нас вообще нет, а чего-то нет в достаточном количестве. И лекарств нет, которыми мы должны лечить", — добавили они.
Средства индивидуальной защиты им привезли волонтеры из фонда БФ "Корпорации Монстров": 1000 масок, перчатки и 100 костюмов.
"Если мы начнем работать в режиме реальной инфекционной помощи, то 100 костюмов нам хватит ровно на 4 дня. ... У нас просто нет рук, чтобы кому-то помочь. И наша больница никак не приспособлена оказывать помощь инфекционным больным", — говорят медики.
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По словам врачей, в прошлую пятницу, 27 марта, в больнице побывал эпидемиолог и признал ее не готовой к приему инфицированных коронавирусом больных.
"Он сообщил, что больница не готова. Но нашего главного врача это совершенно не интересует. И от него был ответ, что он готов к потерям", — заявили врачи.
Одесский областной клинический медцентр определен в качестве опорной больницы для лечения пациентов с COVID-19. По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице есть 300 инфекционных коек с возможностью развернуть дополнительно 20. Также клиника располагает 6 местами в отделении интенсивной терапии, 10 аппаратами ИВЛ, 19 анестезиологами и 13 врачами.
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По словам врач-анестезиолога Светланы Черненко, после публикации видеообращения в больницу привезли еще 1 аппарат ИВЛ, сообщает издание "УСИ-Одесса".
Заместитель главы Одесской госадминистрации Виталий Свичинский заявил, что работы в этой больнице еще идут, информирует сайт 048.ua. "Я рассчитываю, что медперсонал примет эту ситуацию с достоинством и будет готов принять удар первыми", — сказал чиновник.
Ещё год назад и предыдущие пять лет там всё было как в лучших домах Лондона и Парижа!
А ведь вы за это голосовали.
нет, это не Оффисс преЗика, это реальная ОПа !!!!
президент ублюдок ?
Пику в глаз или жопоблок раз?
Виктор Онегин
Иностранцы, которые побывали там удивляются наличию множества дорогих авто последних марок и другим дорогим штучкам, которые они редко видят у себя на родине..
Город купи - продай...
И такая вот нищета в этом Мед.центре......
Власти Одессы с этого кормятся - на этом воруют...
Могли бы, если бы не воровали превратить Одессу во 2-ой Париж....
Думаю, что если журналисты проедутся по другим больницам - окажется что реально подготовленных мест для лечения по всей Украине не больше 100 шт.
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Они там наверху саботируют и продолжают ничего не делать, занимаются очковтирательством! Если ничего не изменится - быть беде!
Бережіть себе, носіть маски, гумові рукавички, не забувайте обробляти спиртовим розчином смартфон, ключи, ручки дверей та свої ручки.
Больницы первой волны: Одесская городская инфекционная больница,
Измаильская центральная районная больница,
Черноморская городская больница,
Дунайская областная больница в Измаиле,
Одесский областной клинический центр (больница водников),
Подольская городская больница.
В інфекційній :
"...одеський 7-й канал повідомив цікаву річ. Одеська інфекційна лікарня минулого тижня терміново закупила меблів на суму в 6 мільйонів гривень. Як я розумію, за спрощеною процедурою. Тому що серед 33 позицій були тести на коронавірус. Значить, зовсім недавно замовляли і купували.
Так от, меблі закуплялися втричі дорожче. І ще таблички на двері - там, де пишуть назву і прізвище лікаря, або лише назву кабінету. Одна така табличка коштує, до прикладу, 1 050 гривень. Купили на 68 250 гривень. Все-таки веселіше лежати з коронавірусом за дверима з новими табличками, правда ж?
Знаєте, на яку суму тестів купили? Ні на яку. Закупка тестів була оголошена за процедурою відкритих торгів. Але потім була відмінена.
Ну і кисневу станцію замовити не сподобились. Це ж не меблі, правда?
Сподівайтеся на себе. Бережіть себе."https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10218501821237930
таких підорів лише втрати на кишені турбують, ввести козлу персональний штраф за кожного померлого, і конфіскацію майна якщо удумає зіскочити чи не приймати хворих - відношення поміняється