 "Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обращение своих коллег опубликовала в Facebook врач Дарья Петрук, информирует Цензор.НЕТ. Записать его они решили после того, как местная пресса опубликовала заявление главврача Вадима Шухтина, что его больница готова принять больных коронавирусом.

"Мы хотим показать реальную картину, которая происходит у нас. Первое: мы — врачи-анестезиологи, и мы можем сказать за свое отделение. У нас работает 6 врачей-анестезиологов. По факту должно быть 12, но реально работают 6. К тому же, у нас осталось 4 медсестры и 2 санитарки", — сообщают врачи.

Они рассказали, что до сих пор не получили протокол о лечении, а аппаратов ИВЛ у них в два раза меньше заявленных.

"На сегодня у нас по-прежнему нет протокола, как нам проводить лечение. И что касается аппаратов ИВЛ. Из заявленных 10 аппаратов ИВЛ в нашем отделении есть реально пять, и три из них были до коронавируса и введения карантина, а еще два прислали из БФ "Корпорации Монстров"", — говорят медики.

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"Помимо аппаратов нам нужны расходники, такие, как интубационные маски, фильтры, трубки, катетеры, системы, шприцы. Чего-то у нас вообще нет, а чего-то нет в достаточном количестве. И лекарств нет, которыми мы должны лечить", — добавили они.

Средства индивидуальной защиты им привезли волонтеры из фонда БФ "Корпорации Монстров": 1000 масок, перчатки и 100 костюмов.

"Если мы начнем работать в режиме реальной инфекционной помощи, то 100 костюмов нам хватит ровно на 4 дня. ... У нас просто нет рук, чтобы кому-то помочь. И наша больница никак не приспособлена оказывать помощь инфекционным больным", — говорят медики.

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По словам врачей, в прошлую пятницу, 27 марта, в больнице побывал эпидемиолог и признал ее не готовой к приему инфицированных коронавирусом больных.

"Он сообщил, что больница не готова. Но нашего главного врача это совершенно не интересует. И от него был ответ, что он готов к потерям", — заявили врачи.

Одесский областной клинический медцентр определен в качестве опорной больницы для лечения пациентов с COVID-19. По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице есть 300 инфекционных коек с возможностью развернуть дополнительно 20. Также клиника располагает 6 местами в отделении интенсивной терапии, 10 аппаратами ИВЛ, 19 анестезиологами и 13 врачами.

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По словам врач-анестезиолога Светланы Черненко, после публикации видеообращения в больницу привезли еще 1 аппарат ИВЛ, сообщает издание "УСИ-Одесса".

Заместитель главы Одесской госадминистрации Виталий Свичинский заявил, что работы в этой больнице еще идут, информирует сайт 048.ua. "Я рассчитываю, что медперсонал примет эту ситуацию с достоинством и будет готов принять удар первыми", — сказал чиновник.









