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 "Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Врачи коммунального учреждения "Одесский областной клинический медицинский центр" рассказали в видеообращении к властям о нехватке персонала, оборудования, расходников и об отсутствии протоколов лечения.

Обращение своих коллег опубликовала в Facebook врач Дарья Петрук, информирует Цензор.НЕТ. Записать его они решили после того, как местная пресса опубликовала заявление главврача Вадима Шухтина, что его больница готова принять больных коронавирусом.

"Мы хотим показать реальную картину, которая происходит у нас. Первое: мы — врачи-анестезиологи, и мы можем сказать за свое отделение. У нас работает 6 врачей-анестезиологов. По факту должно быть 12, но реально работают 6. К тому же, у нас осталось 4 медсестры и 2 санитарки", — сообщают врачи.

Они рассказали, что до сих пор не получили протокол о лечении, а аппаратов ИВЛ у них в два раза меньше заявленных.

"На сегодня у нас по-прежнему нет протокола, как нам проводить лечение. И что касается аппаратов ИВЛ. Из заявленных 10 аппаратов ИВЛ в нашем отделении есть реально пять, и три из них были до коронавируса и введения карантина, а еще два прислали из БФ "Корпорации Монстров"", — говорят медики.

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"Помимо аппаратов нам нужны расходники, такие, как интубационные маски, фильтры, трубки, катетеры, системы, шприцы. Чего-то у нас вообще нет, а чего-то нет в достаточном количестве. И лекарств нет, которыми мы должны лечить", — добавили они.

Средства индивидуальной защиты им привезли волонтеры из фонда БФ "Корпорации Монстров": 1000 масок, перчатки и 100 костюмов.

"Если мы начнем работать в режиме реальной инфекционной помощи, то 100 костюмов нам хватит ровно на 4 дня. ... У нас просто нет рук, чтобы кому-то помочь. И наша больница никак не приспособлена оказывать помощь инфекционным больным", — говорят медики.

Также на Цензор.НЕТ: Глава облздрава срывается в слезы, губернатор решений не принимает, список опорных больниц за неделю менялся 5 раз, - бизнесмен Ставницер о готовности Одесчины противостоять коронавирусу

По словам врачей, в прошлую пятницу, 27 марта, в больнице побывал эпидемиолог и признал ее не готовой к приему инфицированных коронавирусом больных.

"Он сообщил, что больница не готова. Но нашего главного врача это совершенно не интересует. И от него был ответ, что он готов к потерям", — заявили врачи.

Одесский областной клинический медцентр определен в качестве опорной больницы для лечения пациентов с COVID-19. По данным Национальной службы здоровья Украины, в больнице есть 300 инфекционных коек с возможностью развернуть дополнительно 20. Также клиника располагает 6 местами в отделении интенсивной терапии, 10 аппаратами ИВЛ, 19 анестезиологами и 13 врачами.

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По словам врач-анестезиолога Светланы Черненко, после публикации видеообращения в больницу привезли еще 1 аппарат ИВЛ, сообщает издание "УСИ-Одесса".

Заместитель главы Одесской госадминистрации Виталий Свичинский заявил, что работы в этой больнице еще идут, информирует сайт 048.ua. "Я рассчитываю, что медперсонал примет эту ситуацию с достоинством и будет готов принять удар первыми", — сказал чиновник.

Наш главврач сказал, что готов к потерям, - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 01
Наш главврач сказал, что готов к потерям, - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 02
Наш главврач сказал, что готов к потерям, - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 03
Наш главврач сказал, что готов к потерям, - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 04
Наш главврач сказал, что готов к потерям, - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 05

Источник: https://censor.net.ua/v3185858
 
 
 Топ комментарии
 
Терміново на Пасху потрібно запустити в країну ще 200000 !!!
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В реальности - эта больница еще супер-подготовленная на общем фоне!
Думаю, что если журналисты проедутся по другим больницам - окажется что реально подготовленных мест для лечения по всей Украине не больше 100 шт.
-
Они там наверху саботируют и продолжают ничего не делать, занимаются очковтирательством! Если ничего не изменится - быть беде!
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та да...

Ещё год назад и предыдущие пять лет там всё было как в лучших домах Лондона и Парижа! "Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 6661
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Терміново на Пасху потрібно запустити в країну ще 200000 !!!
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ОПа !
нет, это не Оффисс преЗика, это реальная ОПа !!!!
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ляшко ублюдок, главврач ублюдок , чиновники ублюдки - ничего нового ..

президент ублюдок ?
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Порох в доле с зелей.Лучше жоппоблок.
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Вот она рожа кацапско-малоросских уродов появилась.
Пику в глаз или жопоблок раз?
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"Лероса в президенты,Бубенчика в премьеры,Сакварелидзе в прокуроры и тогда заживем."

Виктор Онегин
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Ну санитарки тоже лечить могут, чё вы, сомневаетесь? А трубки к аппаратам можно в Китае заказать, бамбуковые. Их ещё и покурить, говорят, можно. Просто поймите главврача - человек хочет звизду, поэтому всем больным предлагает... ладно, тут в рифму.
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главврач готов к потерям?потеряйте труханова первым...
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медреформа рулит. супрун жгла. степанов дожжет
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У нас работает 6 врачей-анестезиологов. По факту должно быть 12, но реально работают 6. К тому же, у нас осталось 4 медсестры и 2 санитарки", - сообщают врачи...... Объявить можно военное положение и... блин так у нас и так война уже седьмой год идёт с Московией и её колониями. "Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 706 Источник: https://censor.net.ua/v3185858...Обявить нужно военное положение
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А вот это зря рузке люди забоялись коронавируса и не катаюцца все вместе в метро. Диды не боялись.
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Прилично так в метро, у нас во Франкфурте не везде такие вагоны метро.
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Одесса очень богатый город как и многие ее жители....
Иностранцы, которые побывали там удивляются наличию множества дорогих авто последних марок и другим дорогим штучкам, которые они редко видят у себя на родине..
Город купи - продай...
И такая вот нищета в этом Мед.центре......
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там порт и нефте - терминал приносят бешеные бабки.. + крупнейшая торговая перевалочная база... + контрабас потоком...
Власти Одессы с этого кормятся - на этом воруют...
Могли бы, если бы не воровали превратить Одессу во 2-ой Париж....
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cloud2009 26ea8082 Наявність дорогих авто,не робить саме місто багатим.В наших містах повно обшарпаності і злидноти.
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Лешу губошлепа напрягайте, это же его вотчина.
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Леша одесситам может предложить только защиту рузьке языка.
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11-ту на Городоцькій. А ти шо хтіло, *********?
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Це проти Політеху на трамвайній зупинці #2
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И с какой же стати Лешу напрягать? Леше народ, так сказать, доверия не оказал. Все теперь к Зеленскому и к слугам народа. К лучшему президенту всех времен и народов. Одесса доверила руль ему. Ему теперь и флаг в руки.
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В реальности - эта больница еще супер-подготовленная на общем фоне!
Думаю, что если журналисты проедутся по другим больницам - окажется что реально подготовленных мест для лечения по всей Украине не больше 100 шт.
-
Они там наверху саботируют и продолжают ничего не делать, занимаются очковтирательством! Если ничего не изменится - быть беде!
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Висновок: лікувати нас нема кому і нема чим "Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 8003
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Нам всім треба розслабитися та готуватися до найгіршого. Хто виживе - той виживе. Рятувати хворих українців все одно немає кому та немає чим.

Бережіть себе, носіть маски, гумові рукавички, не забувайте обробляти спиртовим розчином смартфон, ключи, ручки дверей та свої ручки.
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Цензор, у вас там є більшого розміру шрифт?! А то коло новини із обсіросом Єрмака виглядає не так страхітливо!
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Если богатая Одесса по меркам Украины не готова, то что говорить о других городах.
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Так, Одеса - це портове та туристичне місто. А лікарня наче з минулого століття.
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Так.Одна з шести опорних лікарень обл.(дві в Одесі).

Больницы первой волны: Одесская городская инфекционная больница,
Измаильская центральная районная больница,
Черноморская городская больница,
Дунайская областная больница в Измаиле,
Одесский областной клинический центр (больница водников),
Подольская городская больница.

В інфекційній :

"...одеський 7-й канал повідомив цікаву річ. Одеська інфекційна лікарня минулого тижня терміново закупила меблів на суму в 6 мільйонів гривень. Як я розумію, за спрощеною процедурою. Тому що серед 33 позицій були тести на коронавірус. Значить, зовсім недавно замовляли і купували.
Так от, меблі закуплялися втричі дорожче. І ще таблички на двері - там, де пишуть назву і прізвище лікаря, або лише назву кабінету. Одна така табличка коштує, до прикладу, 1 050 гривень. Купили на 68 250 гривень. Все-таки веселіше лежати з коронавірусом за дверима з новими табличками, правда ж?
Знаєте, на яку суму тестів купили? Ні на яку. Закупка тестів була оголошена за процедурою відкритих торгів. Але потім була відмінена.
Ну і кисневу станцію замовити не сподобились. Це ж не меблі, правда?
Сподівайтеся на себе. Бережіть себе."https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10218501821237930
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"он готов к потерям"
таких підорів лише втрати на кишені турбують, ввести козлу персональний штраф за кожного померлого, і конфіскацію майна якщо удумає зіскочити чи не приймати хворих - відношення поміняється
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Так уже можно подъезжать и делать "фізичне зауваження" этому главврачу- он ведь готов к потерям? "Наш главврач сказал, что готов к потерям", - медики из Одессы заявляют, что не смогут принять даже первую волну больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 913
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Это бывшая Больница водников? Серьезная контора с давними традициями расценок по "морскому" валютному тарифу. В традиционном жестком соперничестве с Еврейской больницей за первенство в грабеже пациентов.
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просто этим врачам еще не сказали, что у академии мед наук есть настойка подорожника которой будут лечить.
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Да ладно вам. В 19 веке холеру граждане при почти нулевом уровне медицины переживали. Испанку в 20 веке. А в средние века чуму. Справимся.
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Главное чтобы потом после ваших "справимся" могильщики справились
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