 На блокпостах расстреливать не будут, только измерят температуру, - мэр Конотопа Семенихин призвал выставить блокпосты возле села, где выявлено 8 случаев COVID-19. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, по этому поводу он записал обращение и опубликовал видео в Фейсбуке.
"Хочу обратиться к районной власти. У вас очень круто получается организовывать концерты Оли Поляковой, просто супер. Съезжается куча людей, все организовано - бухают, шашлыки продают. Где, бляха-муха, хоть один блокпост на выезде из села Козачого?" - возмутился Семенихин.
Мэр Конотопа напомнил, что двое из трех жертв коронавируса в Сумской области - жительницы села Казачье, однако никаких мер предосторожности он не видит.
"Люди ходят толпами без масок, без ничего. У вас уже 8 человек заболели коронавирус в Казачьем, 1 человек в Поповке! Где перекрытые дороги, где карантин? Вы что, мне эту заразу в Конотоп хотите принести? Вы чем там занимаетесь?" - риторически спрашивал мэр Конотопа.
По его словам, на въезде в город Конотоп во вторник, 31 марта, будут установлены железобетонные блоки, чтобы жители района не избегали контроля.
"Люди добрые, не надо избегать эти блокпосты. Там вас никто не расстреливает, никто не допрашивает и не мучает. У вас просто меряют температуру и в случае, если она у вас повышенная - вызывают врача и все", - обратился мэр Конотопа к жителям района, которые, по его словам, "нычками" обходят блокпосты возле Конотопа.
Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о второй смерти от коронавируса в городе. По предварительным данным, пациентка заразилась в районной больнице.
О ситуации в Козацком - в сюжете ТСН
Наприклад,Стаття 35.ЗУ «Про Національну поліцію» Зупинення транспортного засобу
"п.7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;"
Стаття 32. ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" Обмежувальні протиепідемічні заходи
Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.
КУпАП:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020},і т.д.
только термометрия это такое себе мероприятие