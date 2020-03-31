 На блокпостах расстреливать не будут, только измерят температуру, - мэр Конотопа Семенихин призвал выставить блокпосты возле села, где выявлено 8 случаев COVID-19. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, по этому поводу он записал обращение и опубликовал видео в Фейсбуке.

"Хочу обратиться к районной власти. У вас очень круто получается организовывать концерты Оли Поляковой, просто супер. Съезжается куча людей, все организовано - бухают, шашлыки продают. Где, бляха-муха, хоть один блокпост на выезде из села Козачого?" - возмутился Семенихин.

Мэр Конотопа напомнил, что двое из трех жертв коронавируса в Сумской области - жительницы села Казачье, однако никаких мер предосторожности он не видит.

"Люди ходят толпами без масок, без ничего. У вас уже 8 человек заболели коронавирус в Казачьем, 1 человек в Поповке! Где перекрытые дороги, где карантин? Вы что, мне эту заразу в Конотоп хотите принести? Вы чем там занимаетесь?" - риторически спрашивал мэр Конотопа.

По его словам, на въезде в город Конотоп во вторник, 31 марта, будут установлены железобетонные блоки, чтобы жители района не избегали контроля.

"Люди добрые, не надо избегать эти блокпосты. Там вас никто не расстреливает, никто не допрашивает и не мучает. У вас просто меряют температуру и в случае, если она у вас повышенная - вызывают врача и все", - обратился мэр Конотопа к жителям района, которые, по его словам, "нычками" обходят блокпосты возле Конотопа.

Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о второй смерти от коронавируса в городе. По предварительным данным, пациентка заразилась в районной больнице.

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