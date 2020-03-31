EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Записи Лероса Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, Здоровье
  1284  27
Материалы по теме:
Все про:карантин (1896) Конотоп (64) Семенихин (26) COVID-19 (2691) коронавирус (1266)

 На блокпостах расстреливать не будут, только измерят температуру, - мэр Конотопа Семенихин призвал выставить блокпосты возле села, где выявлено 8 случаев COVID-19. ВИДЕО

Мэр города Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин упрекнул районные власти в отсутствие блокпостов, которые могли бы остановить распространение опасной болезни, вызванной коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, по этому поводу он записал  обращение и опубликовал видео в Фейсбуке.

"Хочу обратиться к районной власти. У вас очень круто получается организовывать концерты Оли Поляковой, просто супер. Съезжается куча людей, все организовано - бухают, шашлыки продают. Где, бляха-муха, хоть один блокпост на выезде из села Козачого?" - возмутился Семенихин.

Мэр Конотопа напомнил, что двое из трех жертв коронавируса в Сумской области - жительницы села Казачье, однако никаких мер предосторожности он не видит.

"Люди ходят толпами без масок, без ничего. У вас уже 8 человек заболели коронавирус в Казачьем, 1 человек в Поповке! Где перекрытые дороги, где карантин? Вы что, мне эту заразу в Конотоп хотите принести? Вы чем там занимаетесь?" - риторически спрашивал мэр Конотопа.

По его словам, на въезде в город Конотоп во вторник, 31 марта, будут установлены железобетонные блоки, чтобы жители района не избегали контроля.

"Люди добрые, не надо избегать эти блокпосты. Там вас никто не расстреливает, никто не допрашивает и не мучает. У вас просто меряют температуру и в случае, если она у вас повышенная - вызывают врача и все", - обратился мэр Конотопа к жителям района, которые, по его словам, "нычками" обходят блокпосты возле Конотопа.

Ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о второй смерти от коронавируса в городе. По предварительным данным, пациентка заразилась в районной больнице.

О ситуации в Козацком  - в сюжете ТСН

Источник: https://censor.net.ua/v3185834
 
 
 Топ комментарии
 
диаметр термометра для сепаров утверждать токо в конотопе...
 показать весь комментарий
 
Будь які блок-пости та обмеження на пересування громадян є незаконними бо немає Воєнного або Надзвичайного стану який би законно обмежував право громадян, та осіб які законно перебувають на території України, на пересування! Тому ніхто не має права зупиняти транспортний засіб крім як у випадках обумовлених в правилах дорожнього руху! Ніякі мери, сери чи пери, не мають права вносити зміни в ПДР! Тільки ВРУ і тільки у встановлений Конституцією України спосіб!
 показать весь комментарий
 
Ну а дальше что? Ставят клизму с кислородом или парацетамола на шару дают? А во нифига, просто лаве попросят за проезд.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
диаметр термометра для сепаров утверждать токо в конотопе...
 показать весь комментарий
 
 
Заміри температури не передбачені Правилами дорожнього руху, а це єдиний документ який регламентує правила здійснення дорожнього руху водіями та пішоходами! Поки в ПДР немає пунктів про блок-пости і заміри температури, ніхто не має права зупиняти транспортні засоби та примушувати водіїв чи пасажирів проходити додаткові медичні перевірки!
 показать весь комментарий
 
"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3185763
 показать весь комментарий
 
Чиновники мають здійснювати свої функції виключно у межах власних повноважень, а уряд, як керівний орган виконавчої влади не має повноважень обмежувати ПРАВА громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України! Ніяких вимог до того як кому самоізолюватись уряд не може висувати просто тому що обмеження ПРАВ людини може відбуватись виключно через запровадження особливого правового режиму у чіткій відповідності норм Конституції України, а це повноваження Президента та ВРУ! Саме Президент вводить Надзвичайний та Воєнний стан з вказівкою які ПРАВА громадян обмежуються в який спосіб і на якій термін і ВРУ потім затверджує або відміняє указ Президента! Інакшим способом введення обмежень ПРАВ людини Конституція України не передбачає, отже вся ця "говнотворчість" уряду це перевищення повноважень за що буде кримінальна відповідальність!
 показать весь комментарий
 
а есть гарантии, что измерители не заразят вирусом ? два метра дистанции будет выдержано ?
 показать весь комментарий
 
Сказал, что замерять будут с 200 метров. С оптическим прицелом.
 показать весь комментарий
 
 
"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3185763
 показать весь комментарий
 
Будь які блок-пости та обмеження на пересування громадян є незаконними бо немає Воєнного або Надзвичайного стану який би законно обмежував право громадян, та осіб які законно перебувають на території України, на пересування! Тому ніхто не має права зупиняти транспортний засіб крім як у випадках обумовлених в правилах дорожнього руху! Ніякі мери, сери чи пери, не мають права вносити зміни в ПДР! Тільки ВРУ і тільки у встановлений Конституцією України спосіб!
 показать весь комментарий
 
 
Соглашусь, хотя про ракетные крейсеры с лазерами было эпичней.
 показать весь комментарий
 
давало бы измерение пользу, кто с температурой будет шляться просто так, кроме того, вроде как разрешили уже с вирусом в магазины и аптеки ходить, сегодня писали как бы ?
 показать весь комментарий
 
 
Місцяни введуть самооборону й трахатимуть лайняну владу з лайновими законами.Я,їх підтримуватиму На блокпостах расстреливать не будут, только измерят температуру, - мэр Конотопа Семенихин призвал выставить блокпосты возле села, где выявлено 8 случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 4765
 показать весь комментарий
 
 
Не пишіть дурню.Можуть,мають право,і будуть.Є статті і в Законах,і в ПДР,і в КУпАП,ККУ.
Наприклад,Стаття 35.ЗУ «Про Національну поліцію» Зупинення транспортного засобу
"п.7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;"

Стаття 32. ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" Обмежувальні протиепідемічні заходи
Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб. Обмеженням підлягають ті види господарської та іншої діяльності, що можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб.
Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.

КУпАП:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020},і т.д.
 показать весь комментарий
 
Семенихин молодец
только термометрия это такое себе мероприятие
 показать весь комментарий
 
Ну а дальше что? Ставят клизму с кислородом или парацетамола на шару дают? А во нифига, просто лаве попросят за проезд.
 показать весь комментарий
 
 
люди должны понимать опасность и избегать лишних контактов
 показать весь комментарий
 
 
в первую очередь с врачами, как это не печально
 показать весь комментарий
 
Бред. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
 показать весь комментарий
 
согласен, кроме тоо кабмин разрешил больным в магазины и аптеки ходить, на цензоре писали, но массовые контакты не должны быть
 показать весь комментарий
 
Если температура будет равна температуре окружающей среды, то лучше расстрелять. А потом сжечь. Зомби только так можно уничтожить. (sarcasm)
 показать весь комментарий
 
 
Можна запросити спеціалістів із ОРДЛО, які стояли на блокпосту (сарказм)🙄
 показать весь комментарий
 
 
Какой тогда смысл ставить блокпост, вирус заразен и бессимптомно две недели, а температуру можно сбить тем же парацетамолом или каким либо другим жаропонижающим средством, неужели так и не дошло до этих болванов, что температурный скрининг неэфективен.
 показать весь комментарий
 
 
Нафиг им тот вирус! Ощущение власти! Я ставлю блокпост! Я решаю кто едет а кто нет за денежку естественно. Это развал страны когда меры так делают. Но даже один день это десятки грузовых машин и по штуке с каждой.
 показать весь комментарий
 
А потім - нездоровий ажіотаж , підняття цін і т.д ... паніка
 показать весь комментарий
 
а шо, все верно - измрят тепературу при предъвлении пропуска в 50 грывен
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх