 "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Это подтверждают опубликованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом документы, информирует Цензор.НЕТ.

"Ермак, ты п@здун!

Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом.

Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5 (похоже, что миллионов).

Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом Энергоатома, потому что у него недостаточно профильного стажа.

Андрей Борисович пытался снизить градус", - отметил нардеп.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.