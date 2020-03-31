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 "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Официальное обращение относительно назначения на пост президента НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака подавал брат главы Офиса Президента Денис Ермак.

Это подтверждают опубликованные нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом документы, информирует Цензор.НЕТ.

"Ермак, ты п@здун!

Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом.

Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5 (похоже, что миллионов).

Кстати, есть информация, что Купчака собираются сейчас назначить вице-президентом Энергоатома, потому что у него недостаточно профильного стажа.

Андрей Борисович пытался снизить градус", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявления Лероса открыто пять уголовных производств, - юристы

Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 01
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 02
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 03
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 04
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 05
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 06
Ермак, ты п@здун! - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в Энергоатом 07

Также читайте: Ермак противодействовал моему назначению в Кабмин, ведь имеет огромное влияние на транспортный комитет Рады, - Сагайдак

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обещал награждать за разоблачение коррупции, а теперь "обезумевший барыгозавр" хочет посадить меня на 5-12 лет, - "слуга народа" Лерос. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/v3185820
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля - всё!
Ермак - всё!
Сказка про Голобородько была лишь сказкой.
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Еще одна гостайна раскрыта. Да, зебилы?
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После этого Ермак должен пойти в отставку
Зеленский тоже
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путина заразили в больнице где он надевал американский скафандр.вот это поворот.
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Ещё парочка таких Ермаков и Зеленскому придётся покупать недвижимость где-то в районе Ростова . "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 2390
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А зачем у них в Крыму домик имеется ...
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это дно)))
их на салфетницу
шо фраеров выципили
команде по прослушке - 100 баллов)))
зелебобики - берите пример с клименко
все шкуры перетипали в бане и то
в армированной сталюкой и медью)))
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Благодаря млядким зебилам, готовимся к правлению мертветчуков!
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Это жесть. А Ермак, похоже, недооценил армянина. Думал, уберет его с должности советника Моники, так тот отвянет.
Не тут-то было. Гарячая кавказская кровь
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Побойтесь Бога, - Гео Лерос явно не один это все затеял, - у Ермака большие проблемы... и Зеленского тоже
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Через таких як продажний Єрмак і розганяється інфляція... Он вже навіть і його корумповані суди хочуть щоб зруйнований росіянами Донбас відбудовувала Україна за рахунок грошей простих українців. Зебіли, скоро ваші грошенята підуть на Донбас. Молодца.
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Ну все, еще пять статей для Леруса...

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Ой, а как же так? Честнейшая за всю историю Украины власть, никаких договорняков, все только на основе конкурсов -- кто больше занесет!
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Позиція ПреЗедента м'яко кажучи дивна. Покидьок, зрадник та корупціонер глава оп а зеля як як риба.
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