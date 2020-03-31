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Все про:ВМС (790) контрразведка (245) СБУ (14505) вербовка (153)

 Военная контрразведка блокировала попытку вербовки офицера ВМС Украины. ВИДЕО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала очередные попытки вербовки представителями ФСБ России украинских военных моряков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы обнаружили и задокументировали факты, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага.

В марта 2014 г. Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы предложили ему перейти на службу в Вооруженные Силы врага и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе. Офицер отказался от этого "предложения". После выхода на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Сейчас он занимает другую должность в ВМС.

Военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но даже осознавая, что находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко. Они происходили во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным, а также мобильной связью.

Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины.

В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершения высокопоставленным ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предупреждено потенциальные негативные последствия для национальной безопасности. Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с военной службы".

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Источник: https://censor.net.ua/v3185803
 
   
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Лучше позже, чем никогда...СБУшникам респект!..
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Ну вот, разоблачили вражеского агента.
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Ну вот, разоблачили вражеского агента.
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Извиняюсь, что не в тему, но это тоже вопрос национальной безопасности, и не менее важный. Один умный человек экстраполировал данные по Италии и Китаю для Украины. Жёлтая ломаная линия- данные Минздрава о заболеваемости коронавирусом по дням. Голубая линия- вероятностная кривая Гаусса, характерная для всех стран. Пик заражаемости в Украине придётся на время перед Пасхой и саму Пасху. ДумайТЕ где и что облизывать, и где и с кем бухать в эти дни.
Военная контрразведка блокировала попытку вербовки офицера ВМС Украины - Цензор.НЕТ 6749
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Новости параллельной вселенной... Пандемия головного мозга.
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Проблемы с головным мозгом бывают только у тех, у кого он есть...
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сбу, сколько порностудий накрыли? А? шо? кофе идите пить, лошары.
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"ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины." Военная контрразведка блокировала попытку вербовки офицера ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3323
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...До анексії Криму та початку війни на Донбасі 801-й окремий загін боротьби з підводними диверсійними силами та засобами брав активну участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз», а також антипіратських операціях «Океанський щит» та «Аталанта». Так, в Аденській затоці 801-й загін на борту флагманського фрегату ВМСУ «Сагайдачний» неодноразово охороняв кораблі та займався звільненням заручників. Саме на борту «Сагайдачного» знаходилась частина бійців загону під час захоплення Росією Криму. В пункті постійної дислокації частину здав сам командир (це не дивно - у нього в кабінеті висів портрет Путіна і він підтримував ідеї «руського миру»). Ще більш огидно зробила основна частина бійців, яка повернулась до Одеси на борту «Сагайдачного», дочекалась отримання великої суми в доларах за відрядження і після цього уїхали до Криму. В підсумку в Одесу вийшли всього 7 бійців. Звичайно, що спочатку було все дуже важко, адже доводилося вирішувати побутові проблеми. Довелося жити в орендованих квартирах разом з сім'ями. На це витрачали всю свою зарплатню. Тим же, хто не мав сім'ї, запропонували жити на пришвартованих до берега кораблях в жахливих умовах. Першими, хто почав допомагати бійцям, були кримчани, які самі виїжджали з окупованого півострова.
https://onpress.info/***********-spetsnaz-801-j-okremyj-zagin-borotby-z-pidvodnymy-dyversijnymy-sylamy-ta-zasobamy-194337
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Ездили по началу чтоб продать жилье у когото земля была, семьи оставались там не все так прсто тогда было как некоторым кажется но после запрета никто туда уже не ездил у нас депутаты отдыхают там открыто ШУФРИЧ и у него побольще доступ до гос тайны но СБУ молчит и вопросов к нему нет
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Офигеть, даже нет запрета выезжать к оккупантам , при действующем доступе к ДСК .
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Бред сивой кобылы..... Данному офицеру неоднократно поступали предложения по освобождению занимаемой высокооплачиваемой должности так званое (хлебное место) он отказался наотрез поэтому и родилась данная версия никого он не предавал это чесный офицер а то что ездил поначалу в Крым где оставалась его семья так это любой бы делал не имея на то ограничений после запрета перестали все ездить и он в том числе фраза передавал данные о денежном довальствии полный бред открой декларацию любого военнослужащего и там все написано .Человека просто хотят убрать с должности начальника института законных оснований нет принялись сочинять зраду под это можно подвести всех кто вышел с Крыма
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паРаша будет ппродолжать пакостить - это ее стиль существования. Респект СБУ и презрение ватникам... карлика в счет не берем - ему спели не раз наши болельщики!!!
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Стесняюсь спросить,этого почтенного сироту уже уволили со службы или это новая лазейка для предателей - покаяться и остаться в прежней должности?
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Це, виходить, у Воронченка в замах був зрадник...
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