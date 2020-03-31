 "Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик смонтирован с использованием кадров фильма, где Голобородько предлагает представителям МВФ "идти в жопу" и выступления Зеленского в парламенте, в котором он говорит о важности подписания меморандума с МВФ.
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Партнер Коломойского ждет, что Зеленский "пошлет в жопу" МВФ, как это сделал Голобородько. ВИДЕО
Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках
Зеленский подписал закон об импичменте президента
"Очень сложная профессия", - Зеленский о должности президента
МВД подписало меморандум с ГП "Антонов" о сотрудничестве, - Аваков
+21
Настала пора идти в жопу Зеленскому.
+19
клоун снова обосрался прибери и иди в жопу!
+12
зебіли випадуть в аут
- Куда ты завел нас проклятый Сусанин?
- Идите вы в жопу - я сам заблудился!
Но дураки на то и существуют, чтобы портить жизнь... стране
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_30 мар.
а як все весело починалося:
"зробимо їх разом", цьомчики в женіну лисину, "фішечки", "публічний запит", турборежим і фоточки з шаурмою зі спортзалу...
пройшло менше року...
От же цей Порох. Сивосі- насцяв, Єрмаку - мерса . Та примайте вже зейоббіки Порошенка за руки і ноги!
Это же надо иметь ТАКОЙ талант, да, что там талант, ТАЛАНТИЩЕ, так всё унгробить всего за 9 месяцев.
1. Спад экономики.
2. Дыра в бюджете.
3. Блумберг рекомендует инвесторам покинуть Украину.
4. МВФ не предоставляет кредиты.
5. Наши облигации больше не пользуются спросом.
6. Страна в ожидании дефолта.
7. Война продолжается.
Голобородько по сценарію веде.
А Зеленського ведуть - якісь економісти, олігархи, співчарочники. Він сам не знає куди, але він думає, що воно само приїде.
Відривайся від пуповини Бені, об'єднуйся з проєвропейскими силами в парламенті, міняй оточення, дави проросійське лайно. І можеш ввійти в історію.
просто беня кремлю больше не нужен.. есть ермак )))
так что это не отрыв от бени, это укорачивание поводка от кремля )))
моника опять вас нае., простите, КИНУЛ??? )))
зато торгует должностями )))