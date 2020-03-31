 "Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик смонтирован с использованием кадров фильма, где Голобородько предлагает представителям МВФ "идти в жопу" и выступления Зеленского в парламенте, в котором он говорит о важности подписания меморандума с МВФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта. ВИДЕО