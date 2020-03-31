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Все про:Зеленский (5052) МВФ (2855) Меморандум (96)

 "Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ. ВИДЕО

В сети появился смонтированный видеоролик, который показывает отношение к сотрудничеству с МВФ президента Украины Зеленского и "президента Голобородько", которого в фильме "Слуга народа" сыграл действующий президент Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик смонтирован с использованием кадров фильма, где Голобородько предлагает представителям МВФ "идти в жопу" и выступления Зеленского в парламенте, в котором он говорит о важности подписания меморандума с МВФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты: Иначе упадок экономики и угроза дефолта. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3185762
 
   
 Топ комментарии
 
Настала пора идти в жопу Зеленскому.
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клоун снова обосрался прибери и иди в жопу!
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Чёй-то вспомнился совковый анекдот:
- Куда ты завел нас проклятый Сусанин?
- Идите вы в жопу - я сам заблудился!

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А я понял это эвфемизм такой таки кто то в оппу пошел и я даже знаю КТО это.... "Йдіть у сраку!" - "Нам дуже важливо підписати меморандум", - "президент Голобородько" і президент Зеленський про співпрацю з МВФ - Цензор.НЕТ 5859
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Eispickel Куда ты завел нас, Сусанин-герой?! Идите вы в жопу, я сам здесь впервой!
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Все, что нужно было знать о "преЗе" еще год назад
Но дураки на то и существуют, чтобы портить жизнь... стране
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Чому ж? В цьому і є вся "сєрмяжная правда жізні". Яскравий приклад. Кожен бачить своє. А зебіли можуть продовжувати дивитися серіал замість новин.
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нуу...в жопу послать МВФ у нас только пятроляксеич спроможился!)))
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клоун снова обосрался прибери и иди в жопу!
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_30 мар.

а як все весело починалося:
"зробимо їх разом", цьомчики в женіну лисину, "фішечки", "публічний запит", турборежим і фоточки з шаурмою зі спортзалу...
пройшло менше року...
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Впала економіка, заглохли реформи, заросли жиром кубіки.
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Шаурму позакривали, фонтани повисихали,червоні труселя повицвітали...
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Пока только Исландия и Венгрия смогли внаглую послать в дупу МВФ. Ну ещё в РФ смолги увернуться, правда не в грубой форме, но выдавили МВФ. А вот там где МВФ нагнули местную власть, в этих странах удачи не видать. Сейчас вроде как в Аргентине решились кинуть МВФ
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По злому фатуму всі українці також ідуть саме туди, для цього вони і обрали такого керманича.
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Цей злий фатум зветься совковою інфантильністю.
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Завдяки цьому наступним президентом буде Мертвечук - нарід зневірився в кловуні, а мародера ненавидить, тому треба крєпкій хазяйствєннік і миротворець. Правда може бути і фея Йуля, бо люди хочуть добре жити нічпуя для цього не роблячи.
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Його душу викрав Порох і вселився в неї "Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ - Цензор.НЕТ 6509
От же цей Порох. Сивосі- насцяв, Єрмаку - мерса . Та примайте вже зейоббіки Порошенка за руки і ноги!"Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ - Цензор.НЕТ 1187
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Нарід готовий голодати і ходити з голими дупами, головне щоб Мародера посадили, а ще краще казнили. Тоді настане щастя.
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Это такая изощренная месть МВФ! Представители смотрят запись и ржут с комика!
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Да уж, чувство юмора у МВФ не хуже чем у Зе. Следующий этап - Порошенко толкает речь на похоронах Зеленского
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и не торопятся отстегивать... хотят еще покуражиться...может таки сбацает на пианинке ))))
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Очень наглядный пример, что Украина живёт в параллельной реальности. На уровне эмоций это не видно, а вот на материальном уровне конечно невозможно не заметить. Голобородька конечно был смелее/умнее/жестче чем Зеленский
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То что работает в кино не работает в жизни
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в кино сценарист может написать почти любую чушь и лицедеи отыграют так, что будет выглядеть весьма правдоподобно... а в жизни - извини подвинься!
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Думаете, что до лохтората дошло, что Нелох - это не Голобородько? Сомневаюсь.
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Так у нас два уровня лохтората:зебарыги.Жоппоблок хоть не врет.Там знаешь,за что голосуешь.
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Оппоблок врёт в главном: они хотят добра не для Украины.
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Серьезно.А зеля с петей добра хотят.Один начал все сдавать путину,а другой продолжил.
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То-то рашистов и их прихлебателей типа Портнова так от Пороха плющит, ага
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подумали - сценарий поменяли...а так оно ж харошее... ))))
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В МВФ ведь тоже обычные люди работают, представляю какая у них сейчас ржака. Ну и честно говоря не пойму, как 73% молги поверить что клоун из квн сможет нагнуть МВФ.
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Тут, даже психиатры со стажем, в растеренности.
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Психіатри, якраз, були "в курсі"... Просто їх не питали... А коли пробували говорить, то їх "нах" посилали... А, бувало, і погрожували...
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Голобородько покусали вампиры и он обратился в Зеленского !!!
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Посла Голобородько, а получилось, что в жопу пошёл Зеленский.
Это же надо иметь ТАКОЙ талант, да, что там талант, ТАЛАНТИЩЕ, так всё унгробить всего за 9 месяцев.
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Только в кино добро всегда побеждает зло. В реальной жизни зло чаще помыкает героями. Наглядный пример.
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добро ВСЕГДА побеждает зло. Поэтому - кто победил, тот и добрый (с).
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Прошёл год.

1. Спад экономики.
2. Дыра в бюджете.
3. Блумберг рекомендует инвесторам покинуть Украину.
4. МВФ не предоставляет кредиты.
5. Наши облигации больше не пользуются спросом.
6. Страна в ожидании дефолта.
7. Война продолжается.
"Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ - Цензор.НЕТ 7376
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А долар уже по 200 чы пока по 100, как и обещали *********?
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главное, что майдан головного мозга, поддерживаемого помойкой, тут совсем не при чем!
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А кто-то всерьёз думал что кинообраз и реальность это одно и тоже?
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А может Зеля задумал хитрый план. Взять ещё денег в долг и потом послать МВФ 🤣🤣🤣. 73% могут в это поверить???
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Як виявилось.україні недолуга нація.Звісно що не все її населення,але більшість.
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Тю.
Голобородько по сценарію веде.
А Зеленського ведуть - якісь економісти, олігархи, співчарочники. Він сам не знає куди, але він думає, що воно само приїде.
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Вова, Респект!
Відривайся від пуповини Бені, об'єднуйся з проєвропейскими силами в парламенті, міняй оточення, дави проросійське лайно. І можеш ввійти в історію.
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ну и дураки вы однако.
просто беня кремлю больше не нужен.. есть ермак )))
так что это не отрыв от бени, это укорачивание поводка от кремля )))
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ну ЧО 73 зебильчика?
моника опять вас нае., простите, КИНУЛ??? )))
зато торгует должностями )))
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