 Умершая от коронавируса женщина не соблюдала самоизоляцию, посещала родственников и соседей на Ривненщине, - ОГА. ВИДЕО

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в Сарненскую ЦРБ", - сообщил Вивсяник.
Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия по восстановлению жизненно важных функций, но врачам не удалось справиться с недугом.
"30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей", - добавил Вивсяник.
Сейчас необходимо установить и обследовать всех контактных лиц.
Кроме того, сообщается, что вместе с умершей был госпитализирован и ее внук, ему сделали быстрый тест, показавший негативный результат. Парня выписали домой на самоизоляцию.
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
власть зелёной плесени не будет мне ни родной ни как родной никогда.
З цього, думаю, і треба виходити 21 день, ну місяць...не більше.
https://www.money.it/Coronavirus-21-milioni-utenti-spariti-nel-nulla-Cina-mente-sui-morti
В Китае за 3 месяца исчезли 20 млн. телефонных абонетнов. Китай сокрыл реальную смертность коронавируса?
а чтo у наших врачей естъ лечение oт кoрoнoвируса ?
Источник: https://censor.net.ua/v3185742
Не высасывайте из пальца всякую хрень!
Поэтому и пишите всякий бред.