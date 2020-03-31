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 Умершая от коронавируса женщина не соблюдала самоизоляцию, посещала родственников и соседей на Ривненщине, - ОГА. ВИДЕО

И.о. начальника ривненского облздрава Олег Вивсяник рассказал, умершая от коронавируса жительница с. Тынное занималась самолечением и не придерживалась правил самоизоляции.

Об этом он сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в Сарненскую ЦРБ", - сообщил Вивсяник.

Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия по восстановлению жизненно важных функций, но врачам не удалось справиться с недугом.

"30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей", - добавил Вивсяник.

Сейчас необходимо установить и обследовать всех контактных лиц. 

Кроме того, сообщается, что вместе с умершей был госпитализирован и ее внук, ему сделали быстрый тест, показавший негативный результат. Парня выписали домой на самоизоляцию.

Также читайте: Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА

Источник: https://censor.net.ua/v3185742
 
 
 Топ комментарии
 
жахлива історія...
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
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Мудрий нарід выбрал клоуна президентом и уж точно сам знает, как справиться с коронавирусом.
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смишно... Тогда бы не посещала родственников и соседей на Ривненщине
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жахлива історія...
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
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сколько Вы готовы сидеть фактически под домашним арестом без доходов? и ради чего? чтоб зелёные долбодятлы не спеша чухались? да?
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Если вы задаёте такие вопросы, то вопрос жить или умереть перед вами ещё не стоит. Когда вы начнёте дышать через шлангу , то ваше мировоззрение резко изменится и "зелёные долбодятлы" будут вам как родные, а уж что они чухают, вас вообще волновать не будет И будете молить бога о домашнем аресте ещё хоть на одну минуту.
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не судите по себе. вы не поверите, но встречаются люди существенно отличающееся от пресловутых 73%, которые способны нести ответственность за свои решения. и без истерического страха перед смертью.
власть зелёной плесени не будет мне ни родной ни как родной никогда.
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так є розрахунки - 14-21 день щоби виявити місця спалаху вірусу та їх носіїв та їх ізолювати , а інші місця можна запускати в роботу.
З цього, думаю, і треба виходити 21 день, ну місяць...не більше.
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какой ужас! а если бы соблюдала самоизоляцию, то наверняка не умерла бы!
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смишно... Тогда бы не посещала родственников и соседей на Ривненщине
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Не заразила бы кучу знакомых! Увидим через 2 недели!
https://www.money.it/Coronavirus-21-milioni-utenti-spariti-nel-nulla-Cina-mente-sui-morti

В Китае за 3 месяца исчезли 20 млн. телефонных абонетнов. Китай сокрыл реальную смертность коронавируса?
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Мудрий нарід выбрал клоуна президентом и уж точно сам знает, как справиться с коронавирусом.
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Нарид с клоуном справиться не может, а тут Коронавирус.
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Вопрос в том Зеленский это второй выбранный клоун подряд или третий?
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"занималась самолечением "
а чтo у наших врачей естъ лечение oт кoрoнoвируса ?
Источник: https://censor.net.ua/v3185742
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Уже предложено американское и европейское лечение.
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Европейское? Рассмешили! Это парацетамол и самоизоляция - вот и всё европейское лечение
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"Пациентка за медпомощью не обращалась" (с) . А как можно доказать, что ты обращался по телефону к семейному врачу? И кто примет эти доказательства.
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Не надо изгаляться. Вы все прекрасно знаете что наши люди идут в больницу когда пора уже гроб покупать.
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Все обращаются к врачу, когда болезнь начинает мешать жить. Но теперь ещё теряют время на общение с семейным врачём, прежде чем попасть к врачу по профилю. А день-три потери времени могут стоять жизни кому угодно.
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Раньше лучше было? Придёшь к врачу, а там 150 бабок сидят. Просто потому что делать дома нехер и поговорить не с кем. Семейные врачи хоть как то это фильтруют.
Не высасывайте из пальца всякую хрень!
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Мы все ничего прекрасно не знаем. Ваши люди могут ходить когда угодно.Никто не сможет доказать, что он вовремя обратился в больницу, тем более посмертно.
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Вот и херово что вы ничего не знаете.
Поэтому и пишите всякий бред.
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Захворіла, на 3й день приїхала в лікарню де її відправили на той світ.
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Розстріляти посмертно адійотку. Співчуття всім тим, кого вона заразила. Тримайтеся.
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Ну и всех кого она заразила тоже расстрелять? А может лучше сжечь? Какое тупое безгмозглое стадо мои сограждане!
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Воно болезненное, а значит, непоправимое.
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Этому жирному свину дальше можно не хрюкать, после того как волонтеры сегодня написали что Одессе у докторов нет масок, костюмов защитных и им запрещают тестировать больных!
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Як вони ще не сказали, що хвора померла тому, що не мила руки з милом та не дезінфікувала антисептиком поверхні.
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