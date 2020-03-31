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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (1111) Ермак Андрей (196) Офис Президента (297)

 Условием для проведения саммита в "нормандском формате" является выполнение всех договоренностей, достигнутых в Париже, - Ермак. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что главным условием для встречи "нормандской четверки" является выполнение всех договоренностей, которых удалось достичь в Париже в конце прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Главным условием проведения саммита лидеров "нормадского формата" является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и всегда делает, чтобы это выполнить, но к сожалению, не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но к сожалению другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже", - отметил Ермак.

По его словам, первой и главное условие - выполнение перечня всех договоренностей, среди которых - прекращение огня. 

"Украинская сторона всегда повторяет, что если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии - наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам. Это не останавливает и не остановит наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуеют. В первую очередь - минские", - добавил Ермак.

Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Источник: https://censor.net.ua/v3185734
 
 
 Топ комментарии
 
Ермак, иди в жопу. Тебя будет судить трибунал за предательство!
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тогда поведайте так о чем говорили в Париже, а то сюрпризы от Зе так и отскакивают.
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Ну то не проводьте, у чому проблема?
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Зеленые утырки!!!! Объясните мне , пожалуйста, на буя нужно встречаться в нормандском формате? Зачем?????? Чтобы лизнуть в зад старика пуйла? Какая есть в этом необходимость вообще? на хрена? Боиться зеля , шо не успеет сдать страну рашке? Не успеет выполнить задание фсб по уничтожению страны? Суки кремлевские
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тогда поведайте так о чем говорили в Париже, а то сюрпризы от Зе так и отскакивают.
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Ермак, иди в жопу. Тебя будет судить трибунал за предательство!
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И что вы там надоговорялись в Париже ? Опять отвести войска ?
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Драсте. Ще визнати терористів стороною перемовин, війну -громадянською, а кацапню - безвинними міжнародними спостерігачами, несправедливо обкладених міжнародними санкціями
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А Вам что, непонятно? Зеля там на прессухе прямо говорил о привлечении "украинцев Донбасса" к переговорам. Вот Ермак и выполняет его обещание путину создать такой "формат" для "диалога" в виде "консультационного совета". Там же Зеля пообещал ещё несколько мест для "разведения сторон"! Но до сих пор Украина не выполнила ни одного из этих обещаний! А путин там вообще ничего и никому не обещал! Посмотрите внимательно - убедитесь!
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То есть то ,что именно там Зеленский тайно пообещал.
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только дохи выполняют условия договоренностей с Рашкой..
нормальные страны, считают своей прямой обязанностью, кинуть Рашку..
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Тоесть Рашка выдаст ВСЕХ наших пленных и воскресит убитых с начала декабря прошлого по конец марта сегодняшнего года, а так же захваченные позиции?
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І це оця тупа жирна кацапська ХАРЯ вирішує долю України??? До чого ми дожились???
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ИХТАМНЕТы плешмивого Хмыря сдохли от коронавируса и война закончится.
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А кому нужно вообще ети нормандские и минсике переговоры кроме *****, боевиков и наших колаборантов? Век бы с ****** (или как говорил ЗЕ, с Чортом) не договариваться потому что даже дети знают что ето себе дороже.
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будапешский меморандум ...
почему Украина должна, что то выполнять если за столом сидят брехуны ...
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Ну что за овощь этот Ермак , видно по записям Лероса .
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Эрдогана надо звать,тот мочит падаль без ***** и задоринки....
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В минских договорах не было ничего про отступление войск ВСУ с Украины, про Автономию *республик* днр и лнр и про прямые консультации с росийскими боевиками. Так что не звездите
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Більше того, мінські протоколи вимагають, щоб їх виконували обидві сторони по обидва боки фронту. А твої зеленські єрмаки взялися їх виконувати в односторонньому порядку, що по факту означає капітуляцію, а не перемир'я.
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Выступление - бла бла бла!!! Коррупционер поймался и лапшу вешает в стиле обычных политиков Украины!!!
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показывайте народу Украины договоренности на которые Вас рашист натянул,совместно с французскими и немецкими подельниками
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Есть такой блогер Валера Крымский,много чего вбросил в Ютьюб,самое главное,...что войны с Гитлером не было,воевали с Японией,которая и сегодня начальник всего МИРА... Умовою для проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всіх домовленостей, досягнутих у Парижі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6723
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Ану-ка озвучь, как вы с шутом договорились продать Украину!
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9 мая это полный бред рюсскага Быдла...МИФ Умовою для проведення саміту в "нормандському форматі" є виконання всіх домовленостей, досягнутих у Парижі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3389Валера МАЛАДЦА...
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дык в прошлый раз Зе и ко на "саммите" помогли кацапским газораспилочным фирмам, нихрена не добились (и даже не пытались) + сколько человек было убито после "договоренностей" на которых сдали все интересы Украины? и зачем хотят делать еще один? что-то забыли сдать? таки действительно у нашей верхушки всегда одни колаборанты и предатели и только расстрелы, периодические, всей гоп-компании наверное в перспективе что-то сделают. иначе, похоже - никак.
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Смотрю ролик Валеры Крымского, КАК РАСПЕЧАТАЛИ население СССР....,и выкачивают у населения энергию....
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Теперь понятно откуда родом КОРОНАВИРУС..............
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"Другая сторона, та сторона"....сколько можно играть словами??
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При Петьке даже и близко не было, чтоб он поехал непонять куда, встречался неизвестно с кем, и наподписывал невесть чего...причем до сих пор не обнародованного...
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Люди дармовой источник энергии для рептилий....
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Что он несёт? То есть каждая норманнская встреча теперь будет очередным шагом к капитуляции, и это его аргумент?
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Єрмак, Богдан, Коломойський, Зеленський ... І інша зе-шобла...вас приклад Яника "дагаваріваться" з рашкою нічому не навчив... Краще робіть ремонти в камерах, щоб потім сидіти у більш-менш пристойних умовах...
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РАБссия без Украины дохлая помойка....,почему Скабеевы Соловьевы Сикелевы и подняли ВОЙ 6 лет назад....
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Коли той саміт не на користь Україні робить як робить *****, не їдьте на нього!
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Агент ФСБ РФ Єрмак: консультації по створенню Консультативної ради в ТКГ тривають
Так заявив так званий "голова Офісу випадкового президента" Андрій Єрмак під час брифінгу. Єрмак зазначив, що ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі.
"Що стосується Консультативної ради (ТКГ, - ред.). Так дійсно Консультативна рада обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі. Рішення, яке було досягнуто в Мінську: ідея створення такої ради буде далі розглядатись після консультацій з нашими партнерами Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - заявив Єрмак.
Раніше він повідомляв, що мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.
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В своё время стапин у ленина занимал точно такую должность как ермак.И что из этого получилось. Зе думай Те. Только что закончился брифинг ермака и удевлюсь,что если многие ему поверили. Немедленно надо отлучать его от участия во внешней политике.Если Зе удобно,чтобы он возглавлял офис,так это проблема и право президента.С ермаком во внешней политике легко направлять зе по кремлёвскому сценарию. Это очень опасно и тревожно.Потерять государственность народ уже не даст. Президент не имеет право провоцировать беззаконие в обществе. У ермака совсем другая работа.Думай Те!
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Батя когда то говорил,СССР сдох от инфаркта,РАБссия сдохнет от инсульта...............
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"если кто-то стреляет по нашим бойцам" - продажный ватный ************ даже не знает кто стреляет по нашим бойцам?!

Прошел год. У нелоха вообще есть хоть один вменяемый соратник? Или ХОТЬ КАКОЕ-НИБУДЬ самое маленькое достижение? Смотреть на это уродство уже больно...
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