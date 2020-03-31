 Условием для проведения саммита в "нормандском формате" является выполнение всех договоренностей, достигнутых в Париже, - Ермак. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Главным условием проведения саммита лидеров "нормадского формата" является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и всегда делает, чтобы это выполнить, но к сожалению, не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но к сожалению другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже", - отметил Ермак.
По его словам, первой и главное условие - выполнение перечня всех договоренностей, среди которых - прекращение огня.
"Украинская сторона всегда повторяет, что если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии - наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам. Это не останавливает и не остановит наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуеют. В первую очередь - минские", - добавил Ермак.
Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
нормальные страны, считают своей прямой обязанностью, кинуть Рашку..
почему Украина должна, что то выполнять если за столом сидят брехуны ...
Так заявив так званий "голова Офісу випадкового президента" Андрій Єрмак під час брифінгу. Єрмак зазначив, що ідея створення Консультативної ради обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі.
"Що стосується Консультативної ради (ТКГ, - ред.). Так дійсно Консультативна рада обговорювалась в телефонній розмові політичних радників в нормандському форматі. Рішення, яке було досягнуто в Мінську: ідея створення такої ради буде далі розглядатись після консультацій з нашими партнерами Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - заявив Єрмак.
Раніше він повідомляв, що мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.
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