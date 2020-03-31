 Условием для проведения саммита в "нормандском формате" является выполнение всех договоренностей, достигнутых в Париже, - Ермак. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Главным условием проведения саммита лидеров "нормадского формата" является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и всегда делает, чтобы это выполнить, но к сожалению, не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но к сожалению другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже", - отметил Ермак.

По его словам, первой и главное условие - выполнение перечня всех договоренностей, среди которых - прекращение огня.

"Украинская сторона всегда повторяет, что если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии - наша армия готова и дает каждый раз отпор этим попыткам. Это не останавливает и не остановит наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуеют. В первую очередь - минские", - добавил Ермак.

Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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